لقد تَشَرَّفتُ كثيراً بقضاء إحدى أكثر المراحل إثارةً في مسيرتي المهنية مع أحد كبار موزعي مكونات الأجهزة الإلكترونية عالية المستوى على الصعيد العالمي. خلال هذه الفترة، نجحنا في نقل جزء كبير من الأعمال التناظرية إلى القنوات الرقمية. كانت تلك فترة مثيرة، وكان التسوق عبر الإنترنت لا يزال يتطور—خاصةً في بيئة الأعمال بين الشركات. كما زاد ذلك من شغفي بالتجارة الإلكترونية، ومنذ ذلك الحين، أصبحت منخرطًا بشكل عميق في تطور الأعمال الرقمية.
"انتقل سريعاً إلى اليوم، فإن شركتي الناشئة الجديدة yappyBuy تسعى إلى الاستفادة من الإمكانات المذهلة للذكاء الاصطناعي لتسهيل تفاعل الشركات ذات القنوات الرقمية مع عملائها طوال تجربة التسوق باستخدام منصة Buddy الخاصة بنا—وهي عبارة عن حل مساعد ذكي مخصص بالذكاء الاصطناعي." كان جزءًا من تجربتي الأولية في بناء شركتنا الناشئة التخرج من معهد المؤسسين، أحد أكبر برامج تسريع الشركات الناشئة في مرحلة ما قبل التأسيس في العالم. وقد مكنني ذلك من فهم الجوانب الرئيسية لبناء شركة ناشئة ناجحة وتطوير التقنية الذكية التي يمكنها التوسع.
عندما بدأنا رحلتنا لتطوير حل "الدفع بنقرة واحدة" للمتاجر الإلكترونية، أصبح واضحًا لنا أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يلعب دورًا رئيسيًا في مستقبل مجموعة التقنية لدينا. كما أدركت أيضًا أنه مع الذكاء الاصطناعي سيكون من الممكن أخيرًا تطوير حل يتيح تجربة تسوق مخصصة حقًا. أكدت أبحاثنا المتعمقة في السوق، التي حللنا فيها أكثر من مليون تعليق على الإنترنت، أن المشكلات الرئيسية التي تواجه المتسوقين عبر الإنترنت هي نتائج البحث المحبطة، ونقص التخصيص، وسوء الدعم. ستصبح هذه النقاط محور تركيزنا في تطوير تقنيتنا. ثم شرعنا بعد ذلك في البحث عن شريك قوي للارتقاء بأفكارنا إلى المستوى التالي.
كانت أول نقطة تواصل لنا مع IBM عندما أكمل شريكي المؤسس دورات IBM التدريبية المجانية عبر الإنترنت حول الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI)1 والمساعدين الافتراضيين. بعد هذه التجربة التعليمية الرائعة، عرفنا ما نريد القيام به وبدأنا في البحث عن التطابق المناسب لرؤيتنا للمنتج.
1أكاديمية IBM للذكاء الاصطناعي
شهادة IBM AI Developer Professional على Coursera
تعلم IBM watsonx Assistant
شهادة IBM Foundations of AI الاحترافية على edX
لقد تواصلنا مع بعض قادة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك IBM. ما لفت انتباهنا منذ أول تواصل مباشر مع فريق IBM هو اهتمامهم الحقيقي بما نريد تحقيقه. تعاملت IBM معنا، ونحن شركة ناشئة صغيرة في مرحلة مبكرة، كشريك تطوير متساوٍ. سرعان ما أدركنا أن العمل مع IBM سيعزز قدراتنا ويسرّع تقدمنا بشكل كبير: وهي ميزة تنافسية أساسية لأي شركة ناشئة.
بينما قد تحتل شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى عناوين الصحف العالمية، تقدم IBM حلولاً تجارية حقيقية ونتائج ملموسة. على عكس العديد من شركات الذكاء الاصطناعي الجديدة، تمتلك IBM خبرة واسعة في مجال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي تعود إلى ما قبل ظهور منافسيها بكثير. على سبيل المثال، لا أزال أتذكر عندما حقق حاسوب Deep Blue العملاق المبتكر من IBM إنجازاً تاريخياً في لعبة الشطرنج. تواصل IBM، بعقليتها الريادية الدائمة، صناعة التاريخ حتى اليوم. نحن متحمسون جدًا لأن نكون جزءًا من هذه الرحلة، ونتعاون مع شركة قوية مثل IBM، بصفتنا شركة ناشئة صغيرة في مجال التكنولوجيا، لتحقيق إنجازات عظيمة معًا.
ومن المدهش أيضًا أن أكون عضوًا في مجتمع قوي من مؤسسي وقادة الذكاء الاصطناعي. وبفضل IBM، تمكّنا من التواصل مع المبتكرين ذوي التفكير المماثل. بإلهام من العروض التقديمية والعروض التجريبية والمحادثات التي جرت في سلسلة فعاليات "™Build with watsonx"، أدركت أننا بحاجة إلى تطوير رؤية أكبر، تتجاوز المتاجر الإلكترونية والتجارة الإلكترونية. هناك إمكانات أكبر بكثير لمساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي. يسعدني أنني في فترة قصيرة انتقلت من مجرد مشارك إلى متحدث في اثنين من فعاليات IBM. إنه لمن المثير حقًا أن نتشارك الخبرات ونشجع الآخرين على المضي قدمًا والوصول إلى النجوم مع شريك رائع مثل IBM بجانبك.
بمجرد أن قررنا العمل مع IBM، بدأ التقدم يتسارع. استثمرت IBM الكثير من الوقت والموارد، مما ساعدنا على الانطلاق بسرعة. نظم فريق IBM ثلاث ورش عمل معنا، حيث ضمت كل ورشة عمل فريقًا مكونًا من أربعة إلى ستة خبراء تقنيين يتمتعون بخبرة ومعرفة واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. ولولا IBM، لم يكن من المحتمل أن نتمكن من الوصول بسهولة إلى كبار المتخصصين التقنيين ذوي الكفاءة العالية الحاصلين على درجة الدكتوراه لإرشادنا في القرارات الحاسمة في بداية رحلتنا في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما وصلتنا IBM بأحد موزعيها الرائدين، TD SYNNEX لدعم الجوانب التجارية لبناء حالة العمل لدينا وتقديم إرشادات عميقة لأفضل الممارسات لتمكيننا من اتخاذ الخطوات التالية مع انتقالنا من الفكرة إلى التجربة الأولية إلى الإصدار التجريبي المفتوح وما بعده.
لقد سألني العديد من الأشخاص عن سبب اختيار ™IBM® watsonx ai كمنصة أساسية لدينا. هناك الكثير من الأسباب، ولكن هناك سببان من أهمها قوة المنصة مع مجموعة واسعة من حلول الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خصوصية البيانات والامتثال. باعتبارنا شركة مقرها ألمانيا وتعمل مع الشركات في جميع أنحاء أوروبا، فإن المعايير العالية لحماية البيانات والامتثال الكامل للوائح الاتحاد الأوروبي العامة لحماية البيانات (GDPR) أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنموذج أعمالنا. من خلال استخدام منتجات الذكاء الاصطناعي من IBM ذات المستوى المؤسسي، نحتفظ بالسيطرة الكاملة على مواقع تخزين ومعالجة البيانات، ونتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي للبيانات والذكاء الاصطناعي.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر لنا حل الذكاء الاصطناعي القابل للدمج من IBM حرية الاختيار من بين مجموعة واسعة من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) الموجودة في مكتبة نماذج watsonx.ai. وهذا يعني أنه بإمكاننا استخدام النموذج اللغوي الكبير الذي يناسب حالة الاستخدام لدينا بشكل أفضل. لقد بدأنا باستخدام نماذج ™IBM Granite جنبًا إلى جنب مع Meta Llama 3.1، الجيل التالي من النماذج اللغة الكبيرة المفتوحة من Meta، لأداة المحادثة الخاصة بنا قدرات التدفق الوكيلة. تعمل منصة IBM على تعزيز الابتكار المفتوح للذكاء الاصطناعي، ويمكننا الاستفادة بسهولة من التطورات والنماذج الجديدة في المستقبل.
حاليًا، تشتمل حلول ™IBM watsonx الأساسية لمنصة Buddy على watsonx.ai، IBM Watson® Discovery و ™watsonx.data و ™watsonx.governance. عمل فريق IBM على التأكد من فهمنا لمزايا تنفيذ هذه الوحدات النمطية وتطبيق الأساليب المتطورة مثل التوليد المعزز بالاسترداد (RAG)، وهو إطار عمل للذكاء الاصطناعي يتيح لنا تحسين جودة المحتوى المولّد بواسطة النماذج اللغوية الكبيرة من خلال تغذية نموذجنا ببياناتنا الخاصة. باستخدام الأدوات سهلة الاستخدام لبناء وتطوير مساعد موقع الويب والتجارة الإلكترونية الخاص بنا، يمكننا الآن دمج المستندات بنجاح، مثل ملفات PDF، وملفات JSON، وملفات CSV، ومستندات [Microsoft] Word، وقواعد البيانات، أو استجابات واجهة برمجة التطبيقات الديناميكية لتوفير معلومات سياقية للحصول على استجابات أكثر دقة وموثوقية.
مع توجّهنا الآن نحو إطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بنا وتوسيع نطاقه في مرحلة تجريبية مفتوحة، اقترح فريق IBM طرقًا لتحسين الكفاءة من حيث التكلفة وخفض زمن استجابة للاستفسارات. يُعدّ زمن الاستجابة مقياسًا حاسمًا في تفاعلات التجارة الإلكترونية، لذا فإن أجزاءً من سير عمل وكيل المحادثة لدينا تتضمن الآن استخدامًا واسعًا لنماذج IBM Granite التي تقلل من زمن الاستجابة وتحسّن تجربة المستخدم.
ومن الجوانب التي ستزداد أهميتها مع نمونا هي الحوكمة والمخاطر والامتثال. من المريح معرفة أن كل هذا مغطى بمنصة IBM watsonx الجاهزة للمؤسسات.
نحن نعمل حاليًا مع عملاء من مختلف صناعات B2B و B2C لدمج مساعد الذكاء الاصطناعي Buddy مع منصاتهم ومتاجرهم الإلكترونية لمنحهم فرصًا جديدة للتفاعل مع عملائهم بشكل تفاعلي. رؤيتنا هي توفير مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تسهّل على العملاء اكتشاف ما يريدون من خلال بحث ذكي عن المنتجات، والحصول على إجابات لأي أسئلة متعلقة بالمنتجات أو الدعم قد تكون لديهم أثناء التصفح أو التسوق، والاستمتاع بتجربة سلسة عند إتمام الشراء.
قد يكون التأثير هائلاً بالنسبة لعملائنا. على سبيل المثال، سيزيد مساعدي الذكاء الاصطناعي من التفاعل مع كل من عملاء B2B و B2C، مما يؤدي إلى فرص جديدة للبيع الإضافي والبيع المتبادل. في الوقت نفسه، سيساعد مساعدنا في تقليل معدلات الانسحاب أثناء عملية الدفع لتحقيق أقصى قدر من المبيعات والإيرادات. هدفنا هو تقديم مساعد ذكاء اصطناعي شامل، متمكن، واستباقي يُحدث نقلة نوعية لعملائنا. أنا مقتنع بأن المساعدين الافتراضيين للتسوق سيصبحون جزءًا طبيعيًا من رحلة التسوق الرقمية، وسوف يستخدمون في المستقبل شخصيات افتراضية مرئية لتقديم تجربة تسوق مخصصة للغاية.
نحن حاليًا نطور وحدات جديدة ضمن منصة Buddy: مساعد ذكاء اصطناعي يقدم توصيات عملية لمديري التجارة الإلكترونية، ويتيح إنشاء التقارير من خلال توجيه المساعد في لوحة المعلومات. باستخدام هذه الأداة، يمكنهم بسهولة تحديد التحديات والفرص، ومقارنة متجرهم بالمنافسين. علاوة على ذلك، يمكنهم الاستفادة من المساعد الذكي لفهم كيفية تحسين اختيار المنتجات والمحتوى والأسعار لزيادة المبيعات من خلال رؤى قائمة على البيانات.
بينما نعمل عن كثب مع IBM ، نشعر أن لا حدود لما يمكننا تحقيقه. بالنسبة لنا، فإن الشراكة مع IBM لا تتعلق بالتكنولوجيا بشكل أساسي: إنها تتعلق برؤية مشتركة وسعي ثابت للنجاح معاً. إن بناء شركة ناشئة أمر صعب للغاية، لكن فريق IBM دعمنا وحفزنا باستمرار لمواصلة المضي قدمًا والانتقال بسرعة من الفكرة إلى منتج قابل للتسويق.
الفوائد الرئيسية بالنسبة لنا من العمل باستخدام IBM watsonx:
yappyBuy هي شركة ناشئة مقرها ألمانيا تعمل على تطوير حلول الدفع عبر البرامج كخدمة (SaaS) للمتاجر الإلكترونية. تهدف الشركة إلى تبسيط عملية الدفع وتحسين تجربة المستخدم باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي مع توفير رؤى قيّمة للتجار لتحسين منصاتهم في بيئات شديدة التنافسية.
نبذة عن المؤلف
Peter Hattingh المدير التنفيذي لشركة yappyBue GmbH ، وهي شركة مقرها ألمانيا متخصصة في تحسين التجارة الإلكترونية باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي. إنه رائد حقيقي في مجال التجارة الإلكترونية، وعمل مع المتاجر الإلكترونية منذ بداية ظهور شبكة الإنترنت العالمية. بعد مسيرة مهنية في الشركات، أسس شركته الخاصة للاستشارات والتطوير في مجال التجارة الإلكترونية، وعمل مع عملاء من جميع أنحاء العالم، ثم قرر الاستفادة من خبرته بطرق جديدة من خلال إطلاق yappyBuy.
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