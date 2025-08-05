منذ إطلاقه، لاقى www.blueapp.blue لاقت رواجًا بين عملاء Blue Pearl، وأصبح أداة قيّمة للشركات التي تبحث عن متعاقدين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد أثبت محرك المطابقة المعتمد على watson في المنصة فاعليته في تحديد المرشحين الأنسب، ما عزَّز من كفاءة ودقة عملية التوظيف. من خلال أتمتة فرز المرشحين باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، تمكَّن عملاء Blue Pearl من تقليل وقت الفرز من أكثر من 90 دقيقة إلى أقل من 3 دقائق لكل مرشح، بنسبة توفير كبيرة بلغت 97%. ونتيجةً لذلك، نجحت Blue Pearl في بيع 197,000 ساعة من أعمال متعاقدي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر المنصة، ما يُبرز تأثيرها الكبير في السوق.

لقد أدت قدرة المنصة على تقديم مطابقات دقيقة وأتمتة عمليات الموارد البشرية إلى تحسين رضا العملاء وتبسيط العمليات، ما أدى إلى تقليل التكاليف والوقت المرتبطَين بتوظيف المرشحين. لقد شهدت الشركات التي تستخدم www.blueapp.blue دورات توظيف أسرع وتوظيفات أفضل تناسقًا، ما ساهم في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل أكثر انسجامًا.