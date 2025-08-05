Blue Pearl وIBM
تعمل شركة Blue Pearl، التي تتخذ من جنوب أفريقيا مقرًا لها والمتخصصة في حلول السحابة المتقدمة، على تحويل عملية التوظيف لمتعاقدي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) بمساعدة IBM والذكاء الاصطناعي التوليدي. وباستخدام منصتها، www.blueapp.blue، تستخدم شركة Blue Pearl محرك مطابقة مدعومًا بمنصة IBM® Watson لربط مزوّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكفاءة مع الشركات التي تحتاج إلى خدماتهم. تعالج هذه المنصة المبتكرة التحديات القائمة منذ فترة طويلة في إدارة الموارد البشرية من خلال تحسين عملية صياغة الوصف الوظيفي وتعزيز دقة مطابقة المرشحين.
واجهت Blue Pearl أوجه قصور كبيرة مرتبطة بممارسات الموارد البشرية التقليدية، خاصةً في مجالَي إعداد الوصف الوظيفي ومطابقة المرشحين المناسبين مع احتياجات الشركات التي توظِّفهم. بالنسبة إلى كثير من عملاء Blue Pearl، كان إعداد الوصف الوظيفي يدويًا يستغرق وقتًا طويلًا وتواجه مشكلات في الاتساق. علاوةً على ذلك، كانت طريقة مطابقة الكلمات المفتاحية التقليدية غالبًا ما تفشل في التقاط الفروق الدلالية المهمة، ما أدى إلى توصيات وظائف ضعيفة وتجربة مستخدم سلبية. وأدت هذه المشكلات إلى إطالة أوقات التوظيف، وزيادة تكاليف التوظيف، وعدم رضا كلٍّ من الباحثين عن عمل وأصحاب العمل.
لمعالجة هذه التحديات، عقدت شركة Blue Pearl في شراكة مع IBM لتطوير حل مؤتمت. استخدَم إثبات المفهوم (POC) النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) من الاستوديو المؤسسي IBM® watsonx.aiلمطوري الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الموارد البشرية المنظمة وغير المنظمة، بما في ذلك التوصيف الوظيفي والسِير الذاتية. وقد أدى ذلك إلى إنشاء أداة توليد مؤتمتة لتوصيف الوظائف، وهي قادرة على إنتاج إعلانات وظائف دقيقة وذات صلة، مصممة وفقًا لاحتياجات كل مؤسسة على حدة. من خلال الاستفادة من IBM® Granite، أداة التحليل الدلالي المتقدم، طوَّر الفريق محركًا لمطابقة الوظائف. يعمل هذا المحرك على مواءمة مؤهلات المتقدمين مع معايير الوظيفة من خلال فهم المعاني الدقيقة داخل البيانات غير المنظمة، متجاوزًا أسلوب مطابقة الكلمات المفتاحية البسيط. يُسهم الفهم الدلالي العميق الذي يوفره المحرك، من خلال إدراكه لأهمية المصطلحات والمؤهلات المختلفة، في ضمان مواءمة أكثر دقة بين المرشحين ومتطلبات الوظائف.
كانت نتائج إثبات المفهوم (POC) تحوُّلية بكل المقاييس. وقد أدى النظام الجديد إلى تقليل متوسط مدة شغل الوظائف بأكثر من 85%، من 21 يومًا إلى أقل من 3 أيام، بفضل السرعة في توليد أوصاف وظيفية عالية الجودة وتبسيط عمليات النشر. كما ساهمت القدرات الدلالية المتقدمة لاستوديو watsonx.ai في تحسين دقة مطابقات المرشحين بشكل كبير، ما أدى إلى زيادة ملاءمة المحترفين المهرة لأدوار الوظائف بنسبة 85%. وبفضل الدقة العُليا في مطابقة المرشحين، ساعد النظام الجديد على مضاعفة جودة المرشحين المدرَجين في القائمة القصيرة ثلاث مرات. وفي تحول جذري، تحسَّن معدل المرشحين إلى المقابلات من "1 من كل 10" إلى "1 من كل 3"، ما ساعد العملاء على التركيز على أفضل المواهب، وتسريع التوظيف، وبناء فرق عالية الأداء. بالإضافة إلى ذلك، شهد التماسك والتآزر في بيئة العمل تحسُّنًا بنسبة 35%، ويرجِع ذلك إلى التوافق الأفضل بين مهارات المرشحين واحتياجات المؤسسة.
منذ إطلاقه، لاقى www.blueapp.blue لاقت رواجًا بين عملاء Blue Pearl، وأصبح أداة قيّمة للشركات التي تبحث عن متعاقدين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد أثبت محرك المطابقة المعتمد على watson في المنصة فاعليته في تحديد المرشحين الأنسب، ما عزَّز من كفاءة ودقة عملية التوظيف. من خلال أتمتة فرز المرشحين باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، تمكَّن عملاء Blue Pearl من تقليل وقت الفرز من أكثر من 90 دقيقة إلى أقل من 3 دقائق لكل مرشح، بنسبة توفير كبيرة بلغت 97%. ونتيجةً لذلك، نجحت Blue Pearl في بيع 197,000 ساعة من أعمال متعاقدي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر المنصة، ما يُبرز تأثيرها الكبير في السوق.
لقد أدت قدرة المنصة على تقديم مطابقات دقيقة وأتمتة عمليات الموارد البشرية إلى تحسين رضا العملاء وتبسيط العمليات، ما أدى إلى تقليل التكاليف والوقت المرتبطَين بتوظيف المرشحين. لقد شهدت الشركات التي تستخدم www.blueapp.blue دورات توظيف أسرع وتوظيفات أفضل تناسقًا، ما ساهم في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل أكثر انسجامًا.
يُعَد استخدام Blue Pearl للذكاء الاصطناعي التوليدي عبر منصة www.blueapp.blue مثالًا على قدرة التكنولوجيا على إحداث تحول جذري في عمليات الموارد البشرية. من خلال أتمتة عملية إعداد الأوصاف الوظيفية وتحسين مطابقة المرشحين، تُحدِث Blue Pearl تحولًا في تجربة التوظيف لكلٍّ من متعاقدي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشركات المُوظِفة. يؤكِّد بيع 197,000 ساعة عمل من خلال المنصة على فاعلتها وتأثيرها في السوق، ما يجعل شركة Blue Pearl رائدة في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومع استمرار الشركة في الابتكار، فإنها تضع معيارًا جديدًا للكفاءة والدقة والتميز في قطاع الموارد البشرية.
تُعَد Blue Pearl شركة رائدة في تطوير الحلول السحابية وشريكًا استشاريًا، ومقرها في جنوب إفريقيا. وبفضل خبرتها الواسعة في أحدث التقنيات والعمليات الموحدة والقدرات التقنية المتقدمة، تعمل الشركة على تمكين الشركات من تحقيق النجاح الشامل. تشمل عروض Blue Pearl ما يلي:
يقدِّم فريق Blue Pearl خدمات استشارية احترافية، مصممة خصيصًا لتكملة استراتيجية أعمال العملاء وإدارتهم. تتمثل أولوية الشركة في إضافة قيمة إلى كل عمل من خلال الاستماع والتحليل وإنشاء حلول مخصصة تدفع النمو والابتكار.
يساعد Watsonx.ai الشركات على البناء المُخَصص لحلول الذكاء الاصطناعي لتناسب احتياجاتها الخاصة.
