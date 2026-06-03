داخل بنية IBM التي تدعم تفاعل المشجعين في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (US Open)

في بطولة أمريكا المفتوحة، لا تكون أهم لحظة على أرض الملعب واضحة دائماً من النتيجة. يمكن للاعب أن يتأخر بمجموعتين ومع ذلك يبدأ في بناء الزخم. قد يرى مشجع عادي يفتح تطبيق بطولة أمريكا المفتوحة US Open أكثر من اثنتي عشرة مباراة في نفس الوقت ويحتاج إلى إجابة سريعة: أي مباراة تستحق انتباهي الآن؟

إليكم التحدي وراء "Live Likelihood to Win"، وهو محرك توقع مدعوم بالذكاء الاصطناعي في IBM SlamTracker. يتم تحديثه بعد كل نقطة ، ويتنبأ باللاعب الذي من المرجح أن يفوز وكيف يتغير هذا الاحتمال مع تغير الزخم.

يدير الاتحاد الأمريكي للتنس (USTA) بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (US Open) السنوية باعتبارها بطولة ضمن مجموعة بطولات جراند سلام الأربع في فلاشينغ ميدوز، نيويورك. خلال البطولة، شارك أكثر من 14 مليون مستخدم فريد عبر تطبيق وموقع بطولة أمريكا المفتوحة (US Open). خلف هذه التجربة، هناك أكثر من 7 ملايين نقطة بيانات، حيث تنتج كل نقطة أكثر من 150 متغيراً مثل سرعة الإرسال وطول مسافة الركض ووضع الضربات.

كان التحدي يتمثل في جعل تلك البيانات المباشرة مفيدة في الوقت الفعلي، على نطاق البطولة، دون تحويل المنتج إلى لوحة معلومات. من خلال البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي ومنتجات البيانات من IBM، حولت USTA توقع المباريات إلى منصة رؤى قابلة للتوسع للعب غير المتوقع، وارتفاع حركة الزيارات العالمية، وارتفاع توقعات الجماهير.