بغض النظر عن المكان الذي يتم فيه نشر الذكاء الاصطناعي لديك، يتيح لك حل ®IBM watsonx.governance تسريع مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤولة والشفافة والقابلة للتفسير لتبني حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

اطّلع على مستويات تسعير watsonx.governance لبدء استخدام حل متكامل لإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي الخاصة بك وتوجيهها ومراقبتها، والتي يمكن نشرها في أي مكان في بيئة سحابية أو محليًا.