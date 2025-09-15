تعمل IBM وEY على تمكين حوكمة الذكاء الاصطناعي لتحويل الثقة المؤسسية
باعتباره أقدم بنك في أمريكا اللاتينية، كان لبنك Banco do Brasil دور محوري طويل الأمد في رسم معالم القطاع المالي الإقليمي. وبفضل إرثه في الابتكار والتزامه بخدمة الصالح العام، يُعرف البنك بريادته في التطورات المتعلقة بأتمتة الخدمات المصرفية والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وتماشيًا مع تقاليده في الابتكار، تعامل بنك Banco do Brasil مع تزايد حضور الذكاء الاصطناعي باعتباره ضرورة عاجلة، وليس كفرصة بعيدة. وبصفته مؤسسة مالية عامة ذات مهام تنظيمية ورسالة عامة، كان البنك بحاجة إلى استراتيجية واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وشفاف وعلى نطاق واسع.
مع الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي في الوظائف المصرفية الحيوية، واجه البنك تحديات متزايدة تتعلق بالثقة والمساءلة والامتثال التنظيمي.
لمواجهة التحديات المتزايدة، تعاون بنك Banco do Brasil مع الشريكَين الموثوق بهما EY وIBM لتطوير نموذج حوكمة متطور. وإدراكًا منه لحجم التحول، اتخذ البنك خطوة جريئة من خلال الالتزام باستراتيجية قوية لحوكمة الذكاء الاصطناعي. استعان البنك بشركة EY لتصميم أطر عمل شاملة مصممة خصيصًا لسياق البنك المؤسسي، ودعم تنفيذها. وقد وفَّرت IBM الأساس التكنولوجي عبر مجموعة أدوات IBM® watsonx.governance لتحقيق الأتمتة والشفافية والرقابة المستمرة طوال رحلة الذكاء الاصطناعي.
لقد كان لكلٍّ من EY وIBM أدوار تكميلية في تطوير حوكمة الذكاء الاصطناعي في Banco do Brasil. فبينما قادت EY تطوير أطر عمل دورة حياة الذكاء الاصطناعي التوليدي والمراقبة المستمرة للذكاء الاصطناعي، طبَّقت IBM هذه الاستراتيجية عمليًا عبر watsonx.governance. تحدِّد أطر العمل هذه أدوارًا ومسؤوليات واضحة طوال دورة حياة الذكاء الاصطناعي -بدءًا من تصميم النماذج إلى نشرها في البيئات الحيوية- وتقدِّم عمليات تقييم صارمة لنماذج الأساس، مثل المعايير المرجعية وتقييم الثغرات الأمنية.
ساهمت IBM بشكل حيوي في تقديم الإشراف المستمر، وقابلية الشرح، والامتثال عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي التقليدية. حيث تدعم المنصة المراقبة في الوقت شبه الفعلي، والتنبيهات الاستباقية، والمقاييس المخصصة - ما أدى إلى توحيد نظام متكامل للرقابة والثقة.
يجري حاليًا اختبار تكامل أدوات IBM مع أطر عمل EY في حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لضمان التوافق مع متطلبات الامتثال والأداء وإدارة المخاطر.
وقد أسهم هذا التناغم بين التصميم الاستراتيجي والتقنية المتقدمة في تمكين بنك Banco do Brasil من توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية وبثقة مؤسسية ضمن بيئة غنية بالأمان.
بدعم استراتيجي من كلٍّ EY وIBM، يعمل بنك Banco do Brasil الآن تحت نموذج موحَّد لحوكمة الذكاء الاصطناعي. عزَّز البنك قدرته بشكل كبير على إدارة مبادرات الذكاء الاصطناعي بدقة وشفافية وتحكُّم، مع التأكد من أن كل نموذج يتم نشره يفي بالمعايير الصارمة للأخلاقيات والأمان والأداء.
مع تغطية شاملة لحوكمة دورة حياة الذكاء الاصطناعي وخدمة قاعدة عملاء واسعة، يحقق البنك مكاسب قابلة للقياس في الرقابة والمرونة والثقة.
وتشمل النتائج الرئيسية ما يلي:
تساعد هذه المسيرة على ترسيخ مكانة بنك Banco do Brasil كمؤسسة متقدمة في التكنولوجيا، حيث يتحول الابتكار إلى حلول موثوق بها وهادفة مع التزام واضح بالمستقبل.
يُعَد Banco do Brasil أقدم وثاني أكبر بنك في البرازيل، وكذلك ثاني أكبر بنك في أمريكا اللاتينية. وقد أصبح أحد البنوك البرازيلية الأربعة الأكثر ربحية منذ عام 2000، ويمتلك مكانة رائدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد.
تُعَد EY، المعروفة سابقًا باسم Ernst & Young، إحدى أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم وواحدة من شركات Big Four. يقع مقرها الرئيسي في لندن، وتعمل في أكثر من 150 دولة، وتقدِّم خدمات التدقيق، والاستشارات، والاستراتيجية، والضرائب، والمعاملات. تتميز EY بفِرقها المتنوعة وخبراتها، وتتمتع بمكانة رائدة في مساعدة المؤسسات على التحوُّل وإدارة المخاطر والنمو في الأسواق المعقدة.
