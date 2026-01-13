تحويل البيانات الموثوق بها إلى محرك للإنتاجية

في مختلف الصناعات، يدرك القادة أن الأهم ليس حجم البيانات التي تمتلكها، بل مدى موثوقيتها. في عصر الذكاء الاصطناعي، تكمن الميزة التنافسية الحقيقية في مسارات بيانات موثوق بها وشفافة وتتم إدارتها بحوكمة جيدة، قادرة على مواكبة سرعة الأعمال. ومع ذلك، تواجه العديد من المؤسسات مسارات بيانات هشة، ولوحات معلومات متأخرة، وإجراءات استكشاف الأخطاء وإصلاحها يدويًا تستهلك وقتًا ثمينًا من فِرق الهندسة والتحليلات.

كان هذا هو الواقع بالنسبة إلى إحدى المؤسسات الإعلامية الرائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حتى ساعدتهم Tech Mahindra -بالتعاون الوثيق مع IBM- على إعادة تصوُّر عمليات البيانات لديهم باستخدام IBM Databand.