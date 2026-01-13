تحويل البيانات الموثوق بها إلى محرك للإنتاجية

ما جعل هذا التعاون ناجحًا لم يكن مجرد مجموعة التكنولوجيا المستخدمة، بل نموذج الشراكة الذي اعتمد عليه. عملت كلٌّ من Tech Mahindra وIBM كفريق واحد متكامل، وجمعتا بين خبرة Tech Mahindra في المجال والتنفيذ وقيادة IBM في المنتجات والبنية.
بالنسبة إلى المؤسسة الإعلامية، الرحلة مستمرة - من استقرار عمليات البيانات الحالية إلى بناء منصة بيانات غنية بالذكاء الاصطناعي ومحكومة للمستقبل. لكن الاتجاه واضح: البيانات الموثوق بها والقابلة للملاحظة والمتكاملة جيدًا أصبحت المحرك الجديد لإنتاجية القوى العاملة ونمو الأعمال.
إذا كانت مؤسستك تتساءل عن كيفية استخراج قيمة أكبر من بياناتها -بأمان وموثوقية وسرعة- فإن قصة هذا التعاون تقدِّم نموذجًا قويًا يُحتذى به. ابدأ بالثقة، وركِّز على تصميم قابل للملاحظة، واختَر شركاء ملتزمين بالابتكار المشترك لتحقيق النتائج، وليس مجرد تنفيذ الحلول.
بناء وإدارة مسارات بيانات ذكية