تحويل البيانات الموثوق بها إلى محرك للإنتاجية

عملت Tech Mahindra جنبًا إلى جنب مع فريق IBM Data & AI لتصميم ونشر إطار عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لقابلية ملاحظة البيانات؛ لتحسين موثوقية مسارات البيانات. ويتم ذلك من خلال استخدام IBM Databand وقدراته على قابلية الملاحظة المستمرة للبيانات، والمتاحة الآن في IBM® watsonx.data integration.

تاريخ النشر 13 يناير 2026
في مختلف الصناعات، يدرك القادة أن الأهم ليس حجم البيانات التي تمتلكها، بل مدى موثوقيتها. في عصر الذكاء الاصطناعي، تكمن الميزة التنافسية الحقيقية في مسارات بيانات موثوق بها وشفافة وتتم إدارتها بحوكمة جيدة، قادرة على مواكبة سرعة الأعمال. ومع ذلك، تواجه العديد من المؤسسات مسارات بيانات هشة، ولوحات معلومات متأخرة، وإجراءات استكشاف الأخطاء وإصلاحها يدويًا تستهلك وقتًا ثمينًا من فِرق الهندسة والتحليلات.

كان هذا هو الواقع بالنسبة إلى إحدى المؤسسات الإعلامية الرائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حتى ساعدتهم Tech Mahindra -بالتعاون الوثيق مع IBM- على إعادة تصوُّر عمليات البيانات لديهم باستخدام IBM Databand.

عندما تصبح مسارات البيانات عائقًا

اعتمدت هذه المؤسسة الإعلامية العالمية على البيانات لفهم الجماهير، وتحسين المحتوى، وإدارة الإيرادات، لكنها واجهت تحديات في عمليات البيانات والتحليلات. انتظر مستخدمو الأعمال التقارير بلا نهاية، وقضت فِرق العمليات الليالي وعطلات نهاية الأسبوع في تصحيح الأخطاء، وتم اتخاذ القرارات الاستراتيجية بناءً على معلومات غير مكتملة أو متأخرة. كان لكل فشل القدرة على إحداث تأثير متسلسل.

أدركت المؤسسة أنه يجب عليها مواجهة هذه التحديات من خلال اتخاذ خطوات حاسمة من أجل:

  • منع أعطال مسارات البيانات
  • تقليل مخاطر لوحات المعلومات المتأخرة أو القديمة
  • تحسين موثوقية البيانات في جميع وحدات الأعمال
  • تقليل الجهد اليدوي لتتبُّع المشكلات وتحديد الأسباب الأساسية

لم تكن المؤسسة بحاجة إلى المزيد من الأدوات فحسب، بل كانت بحاجة إلى نهج ذكي واستباقي لإدارة موثوقية البيانات على نطاق واسع.

من الاستجابة للأحداث إلى الاستباقية، مع قابلية ملاحظة البيانات

عملت Tech Mahindra جنبًا إلى جنب مع فريق IBM Data & AI لتصميم ونشر إطار عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لقابلية ملاحظة البيانات. تمحور الإطار حول قدرات IBM Databand في قابلية الملاحظة الاستباقية للبيانات، والمتاحة الآن في IBM watsonx.data integration.

قدَّم الحل النتائج التالية:

  • المراقبة المستمرة لتدفقات البيانات عبر البيئات الهجينة.
  • الكشف عن الحالات الشاذة في الوقت الفعلي لتحديد المشكلات عند ظهورها.
  • إجراء تحليل تأثير مؤتمت يُتيح الفهم السريع للوظائف اللاحقة ولوحات المعلومات المتأثرة.
  • رؤية موحَّدة لجميع مسارات البيانات، والرسوم البيانية الموجَّهة غير الدورية (DAGs)، والمهام، وسجلات الأخطاء.

قدَّمت تقنية IBM لقابلية ملاحظة البيانات رؤية موحَّدة لجميع منسِّقي العمليات (Composers)، والرسوم البيانية الموجَّهة غير الدورية (DAGs) والمهام، مع سجلات أخطاء دقيقة ورسوم بيانية للتبعيات. مكَّن هذا النهج فريق العمليات من الانتقال من التخمين إلى اتخاذ إجراءات مستهدفة. فبدلًا من البحث يدويًا في سجلات الأخطاء عبر الأدوات والبيئات المختلفة، أصبح بإمكانهم معرفة مصدر المشكلة وما تأثَّر بها بسرعة. 

وكانت النتيجة تحوُّلًا في العقلية: من الاستجابة إلى الأخطاء إلى توقُّعها ومنعها قبل أن تؤثِّر في الأعمال.

توسيع الرؤية: تحديث البيانات من أجل المستقبل

بناءً على هذا النجاح، تتطور الشراكة الآن نحو تحديث بنية تكامل بيانات العميل باستخدام IBM watsonx.data integration وآليات الحوكمة المتقدمة. هذا التطور يوحِّد البيانات المنظمة وغير المنظمة ضمن إطار عمل مخزن بيانات من الجيل التالي، مع تمكين قابلية الملاحظة وتتبُّع دورة حياة البيانات عبر المنصات السحابية الأصلية مثل Google BigQuery.

من خلال دمج قدرات IBM في التحليل المؤتمت لتتبُّع دورة حياة البيانات وآليات الحوكمة، سيساعد هذا الإطار على ضمان الالتزام وإمكانية التتبُّع. كما سيساعد هذا على وضع الأساس لأنظمة بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي. يؤكِّد هذا التطور الالتزام المشترك بمساعدة الشركات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتعزيز الإنتاجية، وتبسيط التعقيد، وتوسيع نطاق الابتكار بمسؤولية.

تأثير قابل للقياس على المؤسسة الإعلامية

لقد أسفر التحول بالفعل عن فوائد ملموسة وقابلة للقياس للعميل الإعلامي:

  • انخفضت أوقات اكتشاف الحوادث من أيام إلى دقائق: يُتيح كشف الحالات الشاذة في الوقت الفعلي والتنبيهات المؤتمتة رصد المشكلات فور حدوثها، وليس بعد شكاوى المستخدمين.
  • تم تقليل دورات الحل بشكل كبير: بفضل IBM Databand الذي يوفر رؤية موحَّدة وشاملة للمسارات والمهام، يوفر فريق العمليات ما يصل إلى 20% من وقت حل المشكلات، ما يُتيح التركيز على أعمال ذات قيمة أعلى.
  • تحسين كفاءة المراقبة: التنبيهات القابلة للتخصيص والقياسات التفصيلية تُتيح للفِرق توفير ما يصل إلى 30% من الوقت المخصص للمراقبة اليدوية. فهم يستثمرون الوقت الذي تم توفيره في إنشاء مسارات بيانات جديدة، وعمليات فحص جودة البيانات، والابتكارات.
  • اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) للأعمال قريبة من 100%: بفضل عمليات فحص جودة البيانات المتينة وآليات التنبيه والمراقبة الموحَّدة، أصبح العميل قادرًا الآن على تحقيق اتفاقيات مستوى الخدمة للأعمال بثبات وثقة أكبر.
  • تحديث لوحات المعلومات تقريبًا في الوقت الفعلي: تحصل الأطراف المعنية في الأعمال على رؤى أحدث، ما يُتيح اتخاذ قرارات أسرع في مجالات المحتوى والتسويق والعمليات.

بعيدًا عن المقاييس، ربما تكون النتيجة الأهم على المستوى الثقافي: الفِرق تقضي وقتًا أقل في معالجة الأزمات ووقتًا أكثر في الابتكار. أصبح مهندسو البيانات والمحللون قادرين الآن على التركيز على الاستراتيجية، وليس مجرد الحفاظ على الاستقرار.

مخطط لزيادة قيمة بياناتك

ما جعل هذا التعاون ناجحًا لم يكن مجرد مجموعة التكنولوجيا المستخدمة، بل نموذج الشراكة الذي اعتمد عليه. عملت كلٌّ من Tech Mahindra وIBM كفريق واحد متكامل، وجمعتا بين خبرة Tech Mahindra في المجال والتنفيذ وقيادة IBM في المنتجات والبنية.

بالنسبة إلى المؤسسة الإعلامية، الرحلة مستمرة - من استقرار عمليات البيانات الحالية إلى بناء منصة بيانات غنية بالذكاء الاصطناعي ومحكومة للمستقبل. لكن الاتجاه واضح: البيانات الموثوق بها والقابلة للملاحظة والمتكاملة جيدًا أصبحت المحرك الجديد لإنتاجية القوى العاملة ونمو الأعمال.

إذا كانت مؤسستك تتساءل عن كيفية استخراج قيمة أكبر من بياناتها -بأمان وموثوقية وسرعة- فإن قصة هذا التعاون تقدِّم نموذجًا قويًا يُحتذى به. ابدأ بالثقة، وركِّز على تصميم قابل للملاحظة، واختَر شركاء ملتزمين بالابتكار المشترك لتحقيق النتائج، وليس مجرد تنفيذ الحلول.

بناء وإدارة مسارات بيانات ذكية

Amit Jha

Market Leader, Data and AI, Tech Mahindra