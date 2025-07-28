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تكامل البيانات غير المنظمة

استوعب البيانات غير المنظمة على نطاق واسع وحوّلها وعالجها مسبقًا باستخدام أدوات watsonx.data integration 

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واجهة منتج تكامل البيانات غير المنظمة تعرِض تصميم خط المعالجة

مقدمة عن IBM® watsonx.data integration: الرؤية الجديدة لمستقبل هندسة البيانات

 

شاهِد ندوة الإنترنت واكتشف كيف يمكن أن يساعدك watsonx.data integration في تعزيز قدراتك على تسريع الذكاء الاصطناعي وتبسيط هندسة البيانات.

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استفِد أكثر من الذكاء الاصطناعي لديك باستخدام عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) للبيانات غير المنظمة

مع تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي، تُعَد البيانات غير المنظمة -التي تشكِّل أكثر من 90% من بيانات المؤسسات- عاملًا أساسيًا في تحقيق ذكاء اصطناعي دقيق ومتميز. ورغم ذلك، لا يتم استخدام سوى 1%1 منها في الذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم؛ بسبب العمليات اليدوية والمجزأة.

يعمل IBM watsonx.data integration على أتمتة جمع البيانات غير المنظمة وتحويلها؛ لتجهيزها لحالات الاستخدام اللاحقة في الذكاء الاصطناعي. بفضل هذه الميزة، يمكن للفرق إنشاء خطوط معالجة قابلة لإعادة الاستخدام في دقائق، ما يُتيح تكاملًا شاملًا من خلال منصة واحدة.

 

 

 
الفوائد
على مستوى المؤسسات

مصمم للعمل على نطاق واسع، ويتميز بالأمان والامتثال المضمَّنين.
أداة واحدة، وإمكانات لا حصر لها

تعمل جنبًا إلى جنب مع تكامل البيانات المنظمة عبر المعالجة الدفعية، والبث، والتكرار، وقابلية الملاحظة—للتخلص من الاعتماد على أدوات متفرقة.
لجميع المستخدمين

مصمم لجميع مستويات المهارة—سواء بدون تعليمات برمجية أو منخفضة التعليمات البرمجية أو مجموعة تطوير برمجيات متكاملة (SDK) شاملة.

تحدّث مع المختبر: استوعب البيانات غير المنظمة، وحوّلها، وجهّزها للذكاء الاصطناعي باستخدام IBM®

شاهِد هذه الندوة عبر الإنترنت المسجلة لتكتشف كيف توسِّع IBM إطار عمل تكامل البيانات ليشمل البيانات غير المنظمة.

شاهد الإعادة

أنشئ مسار تكامل للبيانات غير المنظمة في أقل من دقيقتين

تمامًا كما هو الحال مع أسلوب استخراج البيانات وتحويلها وتحميلها (ETL) التقليدي لتكامل البيانات المنظمة، تطبق هذه التقنية عمليات مماثلة على البيانات غير المنظمة.
الاستخراج
الاستخراج

بغض النظر عن مستوى المهارة، يمكن للمستخدمين الاستفادة من واجهة مستخدم سهلة وموصِّلات جاهزة لاستيعاب أنواع الملفات غير المنظمة الشائعة من مصادر متعددة. أما المستخدمون ذوو الخلفية التقنية، فيمكنهم توسيع المنصة من خلال حزمة تطوير برمجيات شاملة (SDK).
التحول
التحول

في خطوة التحويل، توفِّر الأداة عوامل جودة جاهزة للتعامل مع وظائف مثل استخراج النصوص وإزالة التكرار. كما يمكنها إزالة المحتوى الحساس مثل معلومات التعريف الشخصية (PII) وخطاب الكراهية والإساءة والألفاظ النابية (HAP). تعتمد هذه التحويلات على محرك قابل للتوسع قادر على معالجة مئات الملايين من الصفحات، ما يسرّع معالجة البيانات غير المنظمة بدرجة كبيرة. يتكامل تكامل البيانات غير المنظمة أيضًا مع أطر العمل مفتوحة المصدر مثل LangChain لتوسيع قدرات التحويل بشكل أكبر.
Load
Load

في مرحلة التحميل، توفِّر الميزة عوامل لتجزئة البيانات والتضمين لتبسيط عملية إنشاء التضمينات وتغذية قواعد بيانات المتجهات مثل Milvus، ما يسهّل إتاحة البيانات غير المنظمة لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي.
عرض واجهة قوائم التحكم في الوصول (ACLs) للبيانات غير المنظمة
مصمم للعمل على نطاق المؤسسات

بعد إنشاء خطوط المعالجة، تظل نشطة مع تحديثات تلقائية لعمليات التضمين عند تغيُّر الوثائق المصدرية، ما يساهم في حل مشكلات شائعة تتعلق ببيانات المتجهات القديمة. ولضمان الأمان، تُتيح قوائم التحكم في الوصول (ACLs) المدمجة للمؤسسات التحكم فيمن يمكنه عرض مجموعات بيانات معينة أو التفاعل معها.
الاستخراج
الاستخراج

بغض النظر عن مستوى المهارة، يمكن للمستخدمين الاستفادة من واجهة مستخدم سهلة وموصِّلات جاهزة لاستيعاب أنواع الملفات غير المنظمة الشائعة من مصادر متعددة. أما المستخدمون ذوو الخلفية التقنية، فيمكنهم توسيع المنصة من خلال حزمة تطوير برمجيات شاملة (SDK).
التحول
التحول

في خطوة التحويل، توفِّر الأداة عوامل جودة جاهزة للتعامل مع وظائف مثل استخراج النصوص وإزالة التكرار. كما يمكنها إزالة المحتوى الحساس مثل معلومات التعريف الشخصية (PII) وخطاب الكراهية والإساءة والألفاظ النابية (HAP). تعتمد هذه التحويلات على محرك قابل للتوسع قادر على معالجة مئات الملايين من الصفحات، ما يسرّع معالجة البيانات غير المنظمة بدرجة كبيرة. يتكامل تكامل البيانات غير المنظمة أيضًا مع أطر العمل مفتوحة المصدر مثل LangChain لتوسيع قدرات التحويل بشكل أكبر.
Load
Load

في مرحلة التحميل، توفِّر الميزة عوامل لتجزئة البيانات والتضمين لتبسيط عملية إنشاء التضمينات وتغذية قواعد بيانات المتجهات مثل Milvus، ما يسهّل إتاحة البيانات غير المنظمة لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي.
عرض واجهة قوائم التحكم في الوصول (ACLs) للبيانات غير المنظمة
مصمم للعمل على نطاق المؤسسات

بعد إنشاء خطوط المعالجة، تظل نشطة مع تحديثات تلقائية لعمليات التضمين عند تغيُّر الوثائق المصدرية، ما يساهم في حل مشكلات شائعة تتعلق ببيانات المتجهات القديمة. ولضمان الأمان، تُتيح قوائم التحكم في الوصول (ACLs) المدمجة للمؤسسات التحكم فيمن يمكنه عرض مجموعات بيانات معينة أو التفاعل معها.
حالات الاستخدام
رؤى موحدة من جميع بياناتك

يعمل watsonx.data integration على دمج البيانات المنظمة وغير المنظمة عبر هياكل مستودعات البحيرات الحديثة. ومن خلال ربط قواعد البيانات، والمستندات، والسجلات، والصور، ورسائل البريد الإلكتروني، يتيح الوصول إلى رؤى أكثر عمقًا، وذكاء اصطناعي أكثر دقة، ورؤية شاملة لنشاطك التجاري.
تمكين مهام سير العمل الذكية المدعومة الوكلاء

يحوّل Watsonx.data integration المحتوى غير المنظَّم إلى بيانات منظَّمة وقابلة للتنفيذ لصالح الوكلاء المستقلين والأنظمة الفورية—لتشغيل حالات استخدام مثل الخدمة المؤتمتة، والكشف عن الغش، وسلاسل الإمداد الديناميكية.
مدخلات عالية الجودة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

يعمل watsonx.data integration على إعداد المحتوى غير المنظم -مثل الوثائق والصوت والفيديو- لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال تنقيته، وإثرائه، وتنظيمه. ويسهم ذلك في توفير مدخلات عالية الجودة لتعزيز أداء معالجة اللغة الطبيعية، ورؤية الكمبيوتر، والتحليلات التنبؤية.

الموارد

اكتشف كيف يمكنك تأمين مستقبل مجموعة تكامل البيانات الخاص بك باستخدام watsonx.data integration.

اقرأ المدونة
إنشاء مسارات عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) لمعالجة البيانات غير المنظمة باستخدام IBM watsonx.data integration.

اقرأ المدونة
تمكين الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع من خلال تكامل البيانات غير المنظمة وحوكمتها.

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الحواشي

¹ المستندات الفنية من IDC: القيمة غير المستغلة للبيانات غير المنظمة