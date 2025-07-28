استوعب البيانات غير المنظمة على نطاق واسع وحوّلها وعالجها مسبقًا باستخدام أدوات watsonx.data integration
مع تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي، تُعَد البيانات غير المنظمة -التي تشكِّل أكثر من 90% من بيانات المؤسسات- عاملًا أساسيًا في تحقيق ذكاء اصطناعي دقيق ومتميز. ورغم ذلك، لا يتم استخدام سوى 1%1 منها في الذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم؛ بسبب العمليات اليدوية والمجزأة.
يعمل IBM watsonx.data integration على أتمتة جمع البيانات غير المنظمة وتحويلها؛ لتجهيزها لحالات الاستخدام اللاحقة في الذكاء الاصطناعي. بفضل هذه الميزة، يمكن للفرق إنشاء خطوط معالجة قابلة لإعادة الاستخدام في دقائق، ما يُتيح تكاملًا شاملًا من خلال منصة واحدة.
مصمم للعمل على نطاق واسع، ويتميز بالأمان والامتثال المضمَّنين.
تعمل جنبًا إلى جنب مع تكامل البيانات المنظمة عبر المعالجة الدفعية، والبث، والتكرار، وقابلية الملاحظة—للتخلص من الاعتماد على أدوات متفرقة.
مصمم لجميع مستويات المهارة—سواء بدون تعليمات برمجية أو منخفضة التعليمات البرمجية أو مجموعة تطوير برمجيات متكاملة (SDK) شاملة.
تمامًا كما هو الحال مع أسلوب استخراج البيانات وتحويلها وتحميلها (ETL) التقليدي لتكامل البيانات المنظمة، تطبق هذه التقنية عمليات مماثلة على البيانات غير المنظمة.
يعمل watsonx.data integration على دمج البيانات المنظمة وغير المنظمة عبر هياكل مستودعات البحيرات الحديثة. ومن خلال ربط قواعد البيانات، والمستندات، والسجلات، والصور، ورسائل البريد الإلكتروني، يتيح الوصول إلى رؤى أكثر عمقًا، وذكاء اصطناعي أكثر دقة، ورؤية شاملة لنشاطك التجاري.
يحوّل Watsonx.data integration المحتوى غير المنظَّم إلى بيانات منظَّمة وقابلة للتنفيذ لصالح الوكلاء المستقلين والأنظمة الفورية—لتشغيل حالات استخدام مثل الخدمة المؤتمتة، والكشف عن الغش، وسلاسل الإمداد الديناميكية.
يعمل watsonx.data integration على إعداد المحتوى غير المنظم -مثل الوثائق والصوت والفيديو- لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال تنقيته، وإثرائه، وتنظيمه. ويسهم ذلك في توفير مدخلات عالية الجودة لتعزيز أداء معالجة اللغة الطبيعية، ورؤية الكمبيوتر، والتحليلات التنبؤية.
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تساعد قدرات الذكاء في IBM® watsonx.data integration على توحيد بياناتك -المنظمة وغير المنظمة- عبر جميع أنماط التكامل وبِنى التخزين، ما يساعدها على أن تكون جاهزة للذكاء الاصطناعي.
يعمل watsonx.data intelligence على اكتشاف البيانات وتنظيمها وحوكمتها، وتحويل المعلومات غير المنسقة إلى ذكاء اصطناعي دقيق ورؤى ذات قيمة في البيئات المحلية والسحابية.
يساعد IBM® watsonx.data على تحطيم القيود التقليدية لمستودعات البحيرات، ويضع معايير جديدة لتكامل البيانات، وإثرائها، وحوكمتها، بما يعزز دقة الذكاء الاصطناعي.
لقد حان الوقت لتحويل بياناتك إلى ميزة تنافسية. والآن هو الوقت المثالي لتجربة watsonx.data integration.
¹ المستندات الفنية من IDC: القيمة غير المستغلة للبيانات غير المنظمة