مع تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي، تُعَد البيانات غير المنظمة -التي تشكِّل أكثر من 90% من بيانات المؤسسات- عاملًا أساسيًا في تحقيق ذكاء اصطناعي دقيق ومتميز. ورغم ذلك، لا يتم استخدام سوى 1%1 منها في الذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم؛ بسبب العمليات اليدوية والمجزأة.

يعمل IBM watsonx.data integration على أتمتة جمع البيانات غير المنظمة وتحويلها؛ لتجهيزها لحالات الاستخدام اللاحقة في الذكاء الاصطناعي. بفضل هذه الميزة، يمكن للفرق إنشاء خطوط معالجة قابلة لإعادة الاستخدام في دقائق، ما يُتيح تكاملًا شاملًا من خلال منصة واحدة.