تحوُّل جذري في تكامل البيانات يبدأ الآن: نقدِّم لك watsonx.data integration

يمكن أن تعيق استراتيجيات تكامل البيانات المصممة بشكل سيئ عملية توفير بيانات عالية الجودة وآمنة ومتوافقة، ما يؤثِّر سلبًا في التحليلات الفورية، ومبادرات الذكاء الاصطناعي، وتحديث مستودعات البيانات، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.

مع تزايد حجم مسارات البيانات، يواجه مهندسو البيانات تحديات في إدارة التكاليف والأداء والجودة. يقضي أغلب مهندسي البيانات 50% أو أكثر من وقتهم لمجرد صيانة المسارات والبنية التحتية الحالية، وأفاد 95% من قادة تكنولوجيا المعلومات إن مشكلات التكامل تُعيق اعتماد الذكاء الاصطناعي.

تواجه الشركات صعوبة في التعامل مع الدورة المستمرة من التحوُّلات في نماذج تخزين البيانات. هذا التغير المستمر أدى إلى انتشار مفرط لأدوات تكامل البيانات، ومسارات بيانات من الصعب صيانتها، وانخفاض في القيمة طويلة الأمد لأصول البيانات. أدى نقص الكفاءات في هندسة البيانات وعدم القدرة على إعادة استخدام مسارات البيانات الحالية إلى تكاليف باهظة وديون تقنية متراكمة.