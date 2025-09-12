نقل وتحويل كميات كبيرة من البيانات المعقدة بأداء عالٍ.
يقدِّم IBM watsonx.data integration قدرات حديثة رائدة في عمليّتَي الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) والاستخراج والتحميل والتحويل (ELT)، ما يمكِّن المؤسسات من نقل وتحويل البيانات الموثوق بها عبر بيئات السحابة المتعددة والهجينة لاستخدامها في حالات استخدام لاحقة.
حمِّل البيانات مباشرةً من أيّ مصدر وسلِّمها إلى أيّ وجهة عبر تجارب إنشاء متعددة، مع استخدام المحرّك المتوازي المدمج في watsonx.data integration لتحقيق قابليّة التوسّع وأفضل أداء ضمن فئته.
شغِّل مهام سير البيانات بالقرب من مصدر البيانات — سواء على الموقع المحلي، أو في السحابة، أو عبر المناطق، أو في بيئات هجينة — مع تحسين السرعة والكفاءة من حيث التكلفة وتعزيز الأمان.
من بيئة "بدون تعليمات برمجية" إلى بيئة "بتعليمات برمجية احترافية"، توفّر خيارات التصميم البديهية تجربةً سلسة لجميع فئات المستخدمين لإنشاء المهام وتسليم بيانات موثوقة.
استفِد من التحويل المعقّد عالي السرعة للبيانات لتسريع الانتقال من التصميم إلى النشر، وتشغيل المزيد من المهام بأقل قدر من التأخير.
تضمن القدرات المضمَّنة لإدارة جودة البيانات والحوكمة استقرار مسارات البيانات وموثوقية النتائج.
أنجز عمليات ترحيل البيانات بسهولة من الأنظمة المحلية المتنوعة — بما في ذلك المستودعات القديمة — إلى منصات سحابية حديثة باستخدام watsonx.data integration. حقق سرعة أكبر وكفاءة أعلى من حيث التكلفة مقارنةً بحلول ETL التقليدية.
انقل البيانات المحوّلة عبر بيئات هجينة أو بيئات سحابة متعددة إلى مستودعات بحيرات البيانات أو مستودعات البيانات السحابية لتفعيل إمكانات التحليلات، واستخلاص الرؤى، ودعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
بسّط تكامل البيانات المعقّد خلال عمليات الدمج والاستحواذ، من خلال توحيد مجموعات البيانات المختلفة باستخدام أدوات الاكتشاف وإدارة البيانات الوصفية وتتبّع دورة حياة البيانات المدمجة. يستبدل watsonx.data integration أدوات ETL المتخصصة بحل شامل واحد يُلبّي احتياجات المؤسسة الأوسع.
حوِّل بيانات المعاملات عالية الحجم لأغراض إعداد التقارير التنظيمية وتحليل الأعمال. تُساهم المعالجة الدفعية في تقليل الضغط على النظام وخفض التكاليف التشغيلية.
وحِّد بيانات المرضى من أنظمة متفرقة لدعم التحليلات والامتثال التنظيمي. تابع تحويلات البيانات الشاملة لدعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية ومتطلبات التدقيق.
نسِّق وادمج بيانات العملاء من مصادر تشغيلية متنوعة. يتيح لك watsonx.data integration إجراء تحليلات مركزية تُعزّز من التسويق المخصص وتحسين الأداء التشغيلي.
لقد حان الوقت لتحويل بياناتك إلى ميزة تنافسية. والآن هو الوقت المثالي لتجربة watsonx.data integration.