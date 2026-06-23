تسعير watsonx.data integration

تسعير ونشر مرن يتناسب مع احتياجاتك.
يوفر IBM watsonx.data integration خيارات مرنة للتسعير والنشر لتلبية احتياجات المؤسسات بجميع أحجامها. اختر برنامجًا ذاتي الإدارة أو تجربة برمجيات كخدمة (SaaS) مُدارة بالكامل، وكلاهما يُقاس باستخدام وحدات الموارد1 (RU). تتوفر البرمجيات ذاتية الإدارة من خلال اشتراكات أو تراخيص دائمة، بينما تتوفر SaaS المُدارة بالكامل وفق نموذج قائم على الاشتراك.
تجربة مجانية لمدة 30 يوماً من watsonx.data integration لاستكشاف مجموعة القدرات.
تساعد المؤسسات التي تمتلك بيئات بيانات معقدة على تنسيق حركة البيانات في أماكن تخزينها، مع الحفاظ على المرونة تجاه التحولات في تقنيات البيانات — وذلك من خلال العمل على IBM Software Hub
1 وحدة الموارد (Resource Unit) هي مقياس مستقل لمورد تتم إدارته أو معالجته أو يرتبط باستخدام watsonx.data integration.