تسعير watsonx.data integration

تساعد المؤسسات التي تمتلك بيئات بيانات معقدة على تنسيق حركة البيانات في أماكن تخزينها، مع الحفاظ على المرونة تجاه التحولات في تقنيات البيانات — وذلك من خلال العمل على IBM Software Hub