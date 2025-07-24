تعزيز رؤى الأعمال، وتوفّر البيانات، وسرعة الاستجابة لتغيُّرات البيانات.
نظرًا لتوزُّع البيانات عبر الشبكات والمناطق والسُحب، أصبحت الحاجة إلى نقل البيانات بكفاءة ضرورة استراتيجيةً للأعمال. يساعد watsonx.data integration على التخلص من فترات التعطل غير المخطط لها من خلال إنشاء أنظمة احتياطية محدَّثة تُتيح تحويلًا تلقائيًا سلسًا، ما يحمي البيانات الحيوية للأعمال. ومن خلال توصيل البيانات إلى التطبيقات بزمن انتقال قصير، يُعزّز من جودة قرارات الأعمال ويحسّن تجارب العملاء.
تمكين استمرار عمليات التشغيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع دعم التعافي من الكوارث من خلال مزامنة بيانات ذات زمن انتقال قصير مع الأنظمة الاحتياطية.
تقديم بيانات محدَّثة للتطبيقات بزمن انتقال قصير والتفاعل مع تغيُّرات البيانات بسرعة أكبر.
إتاحة البيانات القيّمة للتحليلات والذكاء الاصطناعي من مصادر متنوعة، بما في ذلك بيانات الأنظمة المركزية، دون التأثير في الأداء.
إرسال التغيُّرات الضرورية فقط التي يتم جمعها من السجلات، وقراءة قواعد البيانات المصدرية فقط عند الحاجة إلى التحديث.
لقد حان الوقت لتحويل بياناتك إلى ميزة تنافسية.
والآن هو الوقت المثالي لتجربة تكامل watsonx.data.