مجموعة من الأدوات المصممة بواسطة خبراء التسويق في IBM، تتضمن أساليب وأصول الحملات الرقمية والأحداث التي تهدف إلى جذب العملاء المحتملين وتحويلهم إلى عملاء دائمين. متوفرة بعدة لغات!