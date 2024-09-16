ما ChatDev؟

GPT-Engineer – إطار تنسيق موحَّد لوكيل واحد لتطوير تطبيقات البرمجيات. يطلب المستخدم من الذكاء الاصطناعي إنشاء تطبيق بالوظائف البرمجية المطلوبة، ويمكنه التفاعل مع النظام ذهابًا وإيابًا لإجراء تحسينات أو تحديثات.18 يمكن للمستخدمين قياس أداء تطبيقاتهم الوكيلية مقابل مجموعات بيانات شائعة من خلال أداة تُدعى "bench"، وهي ملف تنفيذي مُثبّت في النظام يحتوي على واجهة بسيطة للقياس.
MetaGPT – إطار عمل متعدد الوكلاء يعمل ككيان برمجي تعاوني يخصص وكلاء مختلفين لأداء أدوار معينة في نماذج GPT لإكمال مهام معقدة. مثل ChatDev، يحتفظ الوكلاء بأدوار مختلفة داخل بيئة افتراضية شبيهة بشركة البرمجيات. يستخدم MetaGPT أيضًا إجراءات التشغيل القياسية المنسقة بعناية لإنشاء البرامج.
crewAI – يُعَد crewAI إطار عمل متعدد الوكلاء ومفتوح المصدر يعمل على LangChain. يقوم بتنظيم وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين في فرق تتعامل مع سير العمل والمهام المرتبطة بتطبيقات LLM. ويتكامل crewAI مع أي LLM.
AutoGen – يوفر إطار المحادثة متعدد الوكلاء مفتوح المصدر من Microsoft مستوى تجريديًا أعلى لنماذج الأساس. AutoGen هو إطار عمل قائم على الوكلاء يستخدم وكلاء متعددين للتفاعل ومعالجة المهام. تشمل ميزاته الأساسية وكلاء ذكاء اصطناعي قابلين للتخصيص يشاركون في حوارات متعددة الوكلاء بأنماط قابلة للتكيف، ما يُتيح إنشاء تطبيقات متنوعة للنماذج اللغوية الكبيرة.