ما ChatDev؟

يُحاكي ChatDev شركة برمجيات افتراضية تعمل من خلال مجموعة من العملاء الأذكياء الذين يشغلون أدوارًا مختلفة داخل بيئة المؤسسة. يشكِّل هؤلاء الوكلاء بنية تنظيمية متعددة الوكلاء، حيث يمكنهم التعاون من خلال المشاركة في ندوات وظيفية تساعد على تبسيط عملية تطوير البرمجيات. يطبِّق ChatDev الذكاء الاصطناعي على نموذج "الشلال" شائع الاستخدام، وهو نموذج لدورة حياة تطوير البرمجيات يقسِّم عملية التطوير إلى مراحل: التصميم، والبرمجة، والاختبار، والتوثيق. يعمل الوكلاء المتخصصون بشكل تعاوني لإكمال كل مرحلة.

تتمثل الأهداف الرئيسية لإطار ChatDev في تقديم إطار عمل وكيل قائم على تنسيق النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) وقابل للتخصيص والتوسع، إضافةً إلى كونه سيناريو مثاليًا لدراسة الذكاء الجماعي. الذكاء الجماعي هو التعاون الفعَّال، وهو ظاهرة توضِّح كيف يمكن لمجموعة أن تتفوق على الفرد في أداء مهمة معقدة. يُعرِّف النهج المقبول على نطاق واسع للذكاء الجماعي الأفراد على أنهم كيانات قادرة على التصرُّف وفق هدف ومنطق، والتكيف مع البيئة.1 في أطر العمل الوكيلية مثل ChatDev، تُعرَف هذه الكيانات الذكية بالوكلاء.