يشير استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في المبيعات إلى توظيف أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها أتمتة وتحسين مهام المبيعات في الوقت الفعلي. يمكن لتقنية وكلاء الذكاء الاصطناعي تحليل بيانات المبيعات والعملاء الخاصة بالمؤسسة والتعلّم منها بشكل مستقل، وتنفيذ مجموعة متنوعة من الوظائف لتعزيز احتياجات العمل.

يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي المصممين للمبيعات مساعدة الفرق على إدارة المهام التي تستغرق وقتًا طويلًا بشكل أفضل وإجراء محادثات أكثر إنتاجية مع العملاء المحتملين من خلال استخدام قدرات الأتمتة والذكاء الاصطناعي. الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تجربة أفضل للعملاء ومعدلات تحويل أقوى. رغم أن روبوتات المحادثة موجودة منذ فترة، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي يمثِّلون نسخة أحدث من هذه التقنية تُحدِث تحوُّلًا في طريقة عمل فرق المبيعات من حيث التواصل، وإتمام الصفقات، وتقديم الرسائل.

ما يميز وكلاء الذكاء الاصطناعي هو قدرتهم على العمل بشكل مستقل واتخاذ الإجراءات المناسبة دون الحاجة إلى تدخل بشري يُذكر. كلما تطورت أساليب الشراء، كان من الضروري أن تتطور أساليب البيع بالمثل. يمتلك المشترون اليوم كمًا هائلًا من المعلومات، ويمكنهم الوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد لتقييم المنتج أو الخدمة، قبل أن يتواصل معهم أي مندوب مبيعات، وخاصةً ممثل تطوير المبيعات (SDR).

يتوقع المشترون المزيد من المؤسسات والشركات التي يتعاملون معها، لا سيما في ما يتعلق بالتجارب المخصصة.1 ودون هذا النوع من التفاعل المخصص من أدوات المبيعات القائمة على الذكاء الاصطناعي، من المرجح أن يفقد فريق المبيعات مشاركة العملاء. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي هذه توفير الاهتمام على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للعملاء المحتملين، والإجابة عن الاستفسارات في جميع الأوقات ومتابعتها بالخطوات التالية الفورية، وتحسين سير العمل لفريق المبيعات مع الحفاظ على سعادة العملاء.

يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي هؤلاء أن يعملوا كطريقة تكميلية لممثلي المبيعات البشريين ويساعدوا على دعم محترفي المبيعات الأكثر تقدمًا للوصول إلى العملاء. بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح مساعدو الذكاء الاصطناعي أكثر تقدمًا ولا يزالون يتطورون إلى تحليلات تنبؤية ذات مستوى أعلى. استخدام الذكاء الاصطناعي في المبيعات هو المستوى التالي. لا يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي أن يحلوا محل مندوب المبيعات البشري، لكنهم قادرون على تعزيز الكفاءة، وزيادة المبيعات، وتبسيط سير العمل في عملية البيع.