ما MetaGPT؟

تم اعتماد إجراءات التشغيل القياسية في مختلَف المجالات لأنها تؤدي دورًا حاسمًا في دعم تحليل المهام والتنسيق الفعَّال.6 وفي تطوير البرمجيات، تعمل الإجراءات التشغيلية القياسية على تعزيز التعاون بين الفرق من خلال تقسيم مهام المشروع إلى إجراءات أصغر قابلة للتنفيذ يتم تعيينها بعد ذلك إلى أدوار محددة ومتخصصة. يقوم MetaGPT بتشفير الإجراءات التشغيلية القياسية في تسلسلات مطالبات لتنظيم وتعزيز سير العمل متعدد الوكلاء. تقدِّم عمليات سير عمل SOP هيكلًا وفرصًا للتحسين.

على سبيل المثال، تتم مطالبة وكيل مدير المشروع بإنشاء مستند متطلبات المنتج (PRD). تتم مطالبة وكيل مدير المنتج مرة واحدة ثم يُطلب منه تحسين عناصر معينة من PRD بسبب التطوير التدريجي للمشروع. على سبيل المثال، يُطلَب من الوكيل إنشاء قسم داخل PRD "لأهداف المنتج". ثم تتم مطالبته مرة أخرى بتحسين هذه الأهداف عن طريق تحديث أهداف المنتج الأصلية للتأكد من توافقها مع اتجاه المشروع الحالي.7 تُستخدم طريقة التحسين هذه لضمان وضوح المهمة الشاملة وتماسكها لدى جميع الوكلاء.



في المثال أدناه، تتم مطالبة وكيل مدير المنتج بإنشاء تحليل المتطلبات. بعد هذا الموجِّه الأوَّلي، يُطلب من الوكيل إنشاء تحليل دقيق يأخذ في الاعتبار أي ميزة جديدة وتحسينات من التعاون المستمر.



تعليمات موجِّه لتحليل المتطلبات: "قدِّم تحليلًا تفصيليًا للمتطلبات".8

تعليمات موجِّه لتحليل محسَّن: "راجِع وحسِّن تحليل المتطلبات الحالي إلى قائمة نصية بما يتماشى مع احتياجات المشروع المتغيرة نتيجة التطوير التدريجي. تأكَّد من أن التحليل يُغطي بشكل شامل الميزات والتحسينات الجديدة المطلوبة ضمن نطاق المشروع المحدَّث".9



يوضح هذا المثال نموذج PRD الذي تم إنشاؤه كمخرجات قياسية يتم تمريرها من وكيل مدير المنتج إلى وكيل البنية. يتم إدراج الموجِّه المستند إلى الإجراء التشغيلي القياسي لكل إخراج تم إنشاؤه بجواره. لاحِظ أن التوجيه يعتمد أيضًا على سير العمل وفق الإجراءات التشغيلية المعيارية (SOP)، ويتضمن تعريف المتطلبات، وأساليب تنفيذ المهام، وتسلسل إنجازها:



طلب المستخدم: "أنشئ لي تطبيق ويب مبنيًّا على React يمكن لمديري الثروات استخدامه لمراجعة محافظ عملائهم وتقديم توصيات حول الصناديق المناسبة لهم. يجب أن يعمل هذا التطبيق في أمريكا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا".



المتطلبات الأصلية

تعليمات الموجِّه: "ضَع متطلبات المستخدم الأصلي هنا".10



"أنشئ لي تطبيق ويب قائمًا على React ومخصصًا لمديري الثروات لاستخدامه في مراجعة محافظ عملائهم وتقديم توصيات بشأن الصناديق المناسبة لهم. يجب أن يعمل هذا التطبيق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا".

أهداف المنتج

تعليمات الموجِّه: "حدِّد ما يصل إلى ثلاثة أهداف واضحة ومتقاطعة للمنتج".11

تطوير تطبيق ويب آمن وموثوق به لمديري الثروات. ضمان دعم متعدد اللغات للغة الإنجليزية والإسبانية واللهجات الإقليمية. إنشاء واجهة سهلة الاستخدام وبديهية لإدارة المحافظ والتوصيات.

قصص المستخدم

تعليمات الموجِّه: "قدِّم ما يصل إلى 3 إلى 5 قصص مستخدم تستند إلى السيناريو".12

بصفتي مدير ثروات، أريد مراجعة محافظ عملائي وتقديم المشورة الشخصية لهم. بصفتي مدير ثروات، أريد تقديم توصيات لعملائي بشأن الصناديق المناسبة بناءً على أهدافهم الاستثمارية وقدرتهم على تحمُّل المخاطر. بصفتي مدير ثروات، أريد الوصول إلى التطبيق باللغة الإنجليزية أو الإسبانية حسب موقعي الجغرافي.

التحليل التنافسي

تعليمات الموجِّه: "قدِّم من 5 إلى 7 منتجات منافسة".13

"Wealthfront: خدمة استثمارية مؤتمتة بواجهة بسيطة، لكنها تفتقر إلى توصيات مخصصة بالصناديق". "Personal Capital: يقدِّم أدوات شاملة لإدارة الثروات، لكنه قد يكون مربكًا للمستخدمين الجُدُد". "Betterment: يركِّز على الاستثمار المؤتمت مع تخصيص محدود لمديري الثروات".

تحليل المتطلبات

تعليمات الموجِّه: "قدِّم تحليلًا تفصيليًا للمتطلبات".14

يجب بناء التطبيق باستخدام React، مع ضمان قابليته للتوسّع وسهولة صيانته. يجب أن يحتوي على واجهة متعددة اللغات لتلبية احتياجات المستخدمين في أمريكا والمملكة المتحدة وإسبانيا. يجب أن يكون التطبيق آمنًا لحماية البيانات المالية الحساسة والامتثال للوائح الإقليمية. يجب أيضًا أن يتكامل مع مصادر بيانات مالية متعددة لتقديم تحليلات فورية للمحافظ وتوصيات بالصناديق.

مجموعة المتطلبات

تعليمات الموجِّه: "قم بإدراج أهم 5 إلى 7 متطلبات مع تحديد أولويتها (P0، P1، P2)". "قم بتغطية كلٍّ من المحتوى القديم والمحتوى الناتج عن التطوير التدريجي. مع الحفاظ على المحتوى غير المرتبط بالتطوير التدريجي".15

("مصادقة المستخدم الآمنة وتشفير البيانات لحماية معلومات العميل".)، "P0")،

("دعم متعدد اللغات للغة الإنجليزية والإسبانية، مع اللهجات الإقليمية".، "P0")،

("التكامل في الوقت الفعلي مع مصادر البيانات المالية لإدارة المحفظة".، "P0")،

("لوحة معلومات سهلة الاستخدام لمراجعة محافظ العملاء".، "P1")،

("محرك توصيات لاقتراح الصناديق المناسبة بناءً على ملفات تعريف العملاء".، "P2")

مسودة تصميم واجهة المستخدم (UI)

تعليمات الموجِّه: "قدِّم وصفًا بسيطًا لعناصر واجهة المستخدم (UI) والوظائف والأسلوب والتخطيط".16

ستتميز واجهة المستخدم بتصميم نظيف وحديث مع لوحة معلومات توفِّر نظرة عامة على محافظ العملاء. وسيتضمن مخططات تفاعلية لتحليل المحفظة، وقسمًا للتوصيات لاختيار الصناديق، وسهولة التبديل بين اللغتين الإنجليزية والإسبانية.





أي شيء غير واضح

تعليمات الموجِّه: "اذكر أي جوانب غير واضحة في المشروع وحاول توضيحها".17



لا توجد نقاط غير واضحة.

يُعَد المثال السابق تسليمًا إلى وكيل البنية لبدء التصميم، وفيما يلي التوجيه المستند إلى إجراءات SOP المرفق مع وثيقة متطلبات المنتج (PRD):

"فيما يلي وثيقة متطلبات المنتج (PRD): استنادًا إلى هذه الوثيقة، راجِع إذا ما كان تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API) يلبّي المتطلبات، وإذا ما كان يتوافق مع ممارسات التصميم الجيّدة".18

يتَّبع المهندس سير عمله الخاص المستند إلى إجراءات SOP لتصميم نظام التطبيق.

وتحدِّد إجراءات التشغيل القياسية مسؤوليات دور كل وكيل وتضع معايير للمخرجات الوسيطة. ثم يتم ترميز إجراءات التشغيل القياسية هذه للتأثير في سلوك الوكيل. تسمح هذه الممارسة للوكلاء بإنشاء مخرجات منظمة، مثل مستندات المتطلبات عالية الجودة وأدوات التصميم والمخططات الانسيابية ومواصفات الواجهة. يجب أن تمتثل جميع عمليات التسليم بين الوكلاء لمعايير محددة تقلل من خطر حدوث هلوسة ناتجة عن الأحاديث العابرة بين النماذج اللغوية الكبيرة. يعزز استخدام المخرجات المنظمة بشكل كبير معدل نجاح إنشاء التعليمات البرمجية المستهدفة.19