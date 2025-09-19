ما المقصود بالوكيل الانعكاسي البسيط؟

في بيئة المصنع، يساعد الوكلاء الانعكاسيون البسطاء على ضمان السلامة من خلال أنظمة المراقبة. على سبيل المثال، قد تتم برمجة الجهاز لإيقاف التشغيل تلقائيًا إذا اكتشف المستشعر حرارة أو اهتزازًا مفرطين. بما أن هذه القرارات لا تعتمد على الذاكرة أو التنبؤ، فهي قادرة على العمل بشكل موثوق به في الوقت الفعلي.

من حالات الاستخدام الرئيسية الأخرى لوكلاء الذكاء الاصطناعي هي مراقبة الجودة والتفتيش. يستخدم العديد من المصانع مستشعرات بصرية أو مستشعرات الوزن لاكتشاف العناصر المعيبة على خط الإنتاج. قد تتم برمجة الوكيل الانعكاسي على النحو التالي: "إذا كان المنتج أخف من الوزن المطلوب، يجب إبعاده عن السير الناقل". بالمثل، إذا اكتشفت الكاميرا جزءًا مفقودًا، يمكن للنظام رفض المنتج. تساعد هذه الأنظمة في الحفاظ على الاتساق في الإنتاج مع تقليل تكاليف العمالة.

الوكلاء الانعكاسيون البسطاء مفيدون أيضًا في أتمتة العمليات وتخصيص الموارد. على سبيل المثال، يمكن أن يتوقف السير الناقل إذا تم اكتشاف عائق، أو قد تتحرك ذراع روبوتية عند وصول جسم إلى موضع محدد. قد يعمل الوكيل الانعكاسي البسيط على تحسين استهلاك الطاقة عن طريق إيقاف السير الناقل غير الضروري كلما تجاوز استهلاك الطاقة حدًا محددًا، ما يعزز الحفاظ على الموارد عبر سير العمل. تُتيح هذه الاستجابات الانعكاسية التنسيق السلس بين الآلات المختلفة.

يُستخدَم الوكلاء الانعكاسيون عادةً في مراقبة البيئة داخل المصانع، مثل التحكم في جودة الهواء أو درجة الحرارة أو الرطوبة. إذا اكتشفت المستشعرات جزيئات هواء تتجاوز حدًا معينًا، يتم تفعيل المراوح أو الفلاتر تلقائيًا. وبالمثل، إذا انخفضت مستويات الرطوبة إلى حد منخفض جدًا، فقد يعمل نظام الرشّ تلقائيًا.