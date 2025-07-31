تعرّف على كيفية إنشاء أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام MetaGPT وDeepSeek وOllama التي تساعد مديري المنتجات على إنشاء وثيقة متطلبات المنتج (PRDs) الشاملة بسرعة باستخدام فريق من وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين.
MetaGPT هو إطار العمل متعدد الوكلاء تم تطويره بواسطة DeepWisdom، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا تركز على تطوير أدوات مصدر مفتوح تعمل على أتمتة العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي وأنظمة متعددة الوكلاء وسير العمل.
على عكس نهج الوكيل الفردي، حيث يحاول نموذج واحد التعامل مع جميع جوانب المهمة، يقوم هذا النظام متعدد الوكلاء بتعيين دور محدد لكل وكيل ومسؤوليات محددة بوضوح. من خلال اتباع العملية المنظمة لسير العمل ومراجعة مخرجات كل فريق، يعمل الفريق بشكل جماعي على إنشاء وثيقة متطلبات المنتج عالية الجودة، تتوافق بشكل أكبر مع أهداف الأطراف المعنية، وتكون أكثر تنظيمًا وأقل عرضة للمراقبة.
قبل أن نبدأ، إليك بعض المصطلحات للمساعدة في التعرف على مجموعة التكنولوجيا الخاصة بالتطبيق:
MetaGPT: إطار عمل يبني وكلاء نموذج اللغة الكبيرة (LLM) في أدوار تعاونية، مما يمكنهم من العمل معًا كفريق منسق.
Ollama: بيئة تشغيل محلية لتشغيل وإدارة برامج نماذج اللغة الكبيرة LLMs مفتوحة المصدر مباشرة على جهاز الكمبيوتر الشخصي أو محطة العمل الخاصة بك.
DeepSeek: نموذج لغوي مفتوح المصدر، مُحسَّن لمهام مثل البحث والاستدلال والكتابة التقنية.
قد يستغرق إنشاء PRDs وقتًا طويلًا ولكن يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد من خلال تسريع عملية إتمام المهام.
يتم تنفيذ التعاون متعدد الوكلاء في إطار العمل مثل MetaGPT، وهي أداة الذكاء الاصطناعي التي تقوم بالتنسيق بين عدة وكلاء يؤدون الأدوار لإتمام مهمة معقدة. يمكن اعتبار المهمة المعقدة أي شيء يتطلب أكثر من خطوة لإتمامها.
يُعد إنشاء PRD بالذكاء الاصطناعي حالة استخدام ممتازة للتعاون متعدد العوامل لأنه يعكس عملية تطوير المنتج في العالم الحقيقي، حيث يساهم العديد من الأطراف المعنية في مراحل مثل البحث والتخطيط والمراجعة والتنقيح. وللحصول على الفائدة الكاملة من المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يفكر الشخص في استخدام نظام متعدد الوكلاء مقابل روبوت المحادثة مثل ChatGPT من OpenAI أو Copilot من Microsoft.
يستخدم MetaGPT وكلاء الذكاء الاصطناعي مع أدوار متميزة حيث يمكن تخصيص كل دور مختلف ليتناسب مع أي سير عمل تقريبًا بأقل قدر من البرمجة. هذه المرونة ممكنة بسبب القدرة القوية للنماذج اللغوية الكبيرة LLMs على فهم اللغة الطبيعية. يقوم المستخدمون بتحديد سلوكيات الوكيل وعمليات سير العمل من خلال هندسة المطالبات وتطوير البرمجيات الخفيفة.
الهدف من استخدام MetaGPT هو تمكين التعاون الفعال متعدد الوكلاء. من خلال محاكاة فريق منظم، فإنه يتيح التفكير الخاص بالدور وتفويض المهام، مما ينتج عنه مخرجات أكثر وعيًا بالسياق واتساقًا مثل وثائق متطلبات المنتج عالية الجودة.
لاحقًا في هذا البرنامج التعليمي، سنوضح كيف يقوم وكيل واحد بإنشاء مسودة أولية لوثيقة متطلبات المنتج - على غرار استخدام روبوت محادثة مستقل. سنقوم بعد ذلك بمقارنةً هذه المسودة بوثيقة متطلبات المنتج النهائية الأكثر دقة الذي تم إنتاجها من خلال التعاون متعدد الوكلاء. ستوضح هذه الطريقة كيف يحسّن العمل الجماعي الجودة بما يتجاوز ما يمكن أن يحققه وكيل واحد بمفرده.
DeepSeek، الذي طورته شركة DeepSeek-AI، عبارة عن مجموعة من نماذج اللغة الكبيرة مفتوحة المصدر، والمُحسّنة لمهام التفكير وإنشاء المحتوى المنظم وسير العمل الفعالة لتطوير الذكاء الاصطناعي. في هذا المشروع، نستخدم deepseek-r1، وهو نموذج أساسي عالي الأداء، مثالي لأتمتة وثيقة المنتج.
إليك سبب تميز DeepSeek لبناء وثائق متطلبات المنتج باستخدام نظام متعدد الوكلاء مثل MetaGPT:
على الرغم من استخدام DeepSeek في هذا البرنامج التعليمي، فإنه يمكن تكوين نفس نظام الوكلاء المتعددين لتشغيله مع نماذج لغة كبيرة أخرى متوافقة مع Ollama أو Hugging Face أو واجهة برمجة التطبيقات OpenAI. يعتمد اختيار النموذج على المفاضلة بين دقة الاستدلال وبنية المخرجات وتوافر الموارد وبيئة النشر المقصودة.
تستخدم MetaGPT مفهوم إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) لمواءمة التعاون بين البشر والذكاء الاصطناعي من خلال هيكلة سير العمل استنادًا إلى فرق العالم الحقيقي (أي شركة برمجيات أو فريق تطوير منتج).
يوفر إجراء التشغيل القياسي إرشادات مفصلة خطوة بخطوة لإتمام مهمة أو عملية معينة. تطبق MetaGPT هذا المفهوم عن طريق تحليل المهام المعقدة (مثل إنشاء وثيقة متطلبات المنتج) إلى خطوات واضحة وقابلة للتنفيذ.
يتم تعيين كل إجراء إلى "عضو فريق" معين أو وكيل الذكاء الاصطناعي لتأدية الأدوار.
يعمل وكلاء MetaGPT ضمن نظام قائم على الأدوار ومنظم ومصمم لمحاكاة وتنسيق مهامهم من خلال سير العمل التعاوني.
يتبع كل وكيل سير عمل منظمًا يعتمد على أربعة مفاهيم أساسية:
تشكل هذه العناصر معًا الأساس لاستقلالية الوكيل وتنفيذ المهام في MetaGPT. بعد ذلك، سنستكشف كيفية تواصل هؤلاء الوكلاء والتعاون لإتمام المهام متعددة الخطوات مثل إنشاء وثيقة متطلبات المنتج.
يتبع وكلاء MetaGPT عملية منسقة حيث يساهم كل وكيل في تحقيق هدف مشترك. يقوم كل وكيل بمعالجة المعلومات والأسباب بناءً على دوره، ويتخذ إجراءات ويشارك النتائج مع الآخرين. يتيح هذا النهج تعاونًا ديناميكيًا خطوة بخطوة يبني على الناتج النهائي
سير عمل وكيل MetaGPT:
يتكرر الوكلاء في هذه الحلقة المنظمة، ويبنون على عمل بعضهم في كل جولة حتى الوصول إلى مخرجات نهائية وأكثر اكتمالًا ودقة.
بفضل MetaGPT، يمكن بناء فريق مؤتمت بالكامل لتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي من خلال تخصيص أدوار الوكلاء، وإجراءات التشغيل القياسية، وقوالب وثيقة متطلبات المنتج، وأولويات الأطراف المعنية، وأهداف المشروع بشكل عام. إطار العمل قابل للتوسيع، مما يسمح للفرق بتكييفه مع مهام سير العمل والمتطلبات المحددة.
الآن بعد أن فهمنا كيف يعمل الوكلاء الفرديون ويتعاونون، دعونا نلقِ نظرة على كيفية توجيه هذه العملية على مستوى التطبيق في سير عمل كامل لتوليد وثيقة متطلبات منتج.
يعمل هذا القسم كدليل خطوة بخطوة لفهم سير عمل فريق وكلاء MetaGPT في تطبيق إنشاء وثيقة متطلبات منتج متعدد الوكلاء هذا.
دعنا نحدد سير عمل وكيل منظم مع فريق MetaGPT لدينا عن طريق إنشاء إجراء تشغيلي قياسي. يقسم هذا الإجراء التشغيلي القياسي المهمة المعقدة المتمثلة في إنشاء وثيقة متطلبات منتج إلى خطوات واضحة وقابلة للتنفيذ، وتعيين كل منها إلى وكيل متخصص.
يوضح إجراء التشغيل القياسي المحدد جيدًا دور كل وكيل وإجراءاته. ويعمل هذا الهيكل على تعزيز المساءلة والتنفيذ السلس عبر دورة حياة وثيقة متطلبات منتج: صياغة المشروع، وإثراء البحث، ومراجعة الأقران، والتعديل.
أدوار الفريق:
تضمن إجراءات التشغيل القياسية هذه أن يقود مدير المشروع الفريق، ويقوم بتنسيق جميع المساهمات لأتمتة إنشاء وثيقة علاقات عامة مدعومة بالبحوث ومراجعتها.
لتشغيل هذا البرنامج التعليمي بفعالية، يحتاج المستخدمون إلى المتطلبات التالية:
ملاحظة: قد يتطلب تشغيل نماذج أكبر أو وكلاء متعددين ذاكرة أكبر (يوصى بذاكرة أكبر (+32 جيجابايت للحصول على أفضل أداء). قد تحدث أخطاء متقطعة في مهلة الانتظار. إذا واجهت أخطاء في المهلة الزمنية، فحاول إعادة تشغيل العملية والتأكد من أن نظامك يحتوي على موارد كافية.
يمكن اتباع هذه الخطوات هنا أو داخل مجلد المشروع المسمى بشكل مناسب على GitHub.
أولًا، أنشئ بيئة افتراضية لتجنب مشكلات اعتماد Python. يعمل هذا المشروع بشكل أكثر استقرارًا مع Python 3.11.
ثبِّت أحدث إصدار تطوير من MetaGPT.
ملحوظة مهمة: بالنسبة لهذا البرنامج التعليمي، يجب عليك تثبيت MetaGPT باستخدام الأمر أعلاه. لا ثبِّت MetaGPT من PyPI أو من مصادر أخرى؛ لأن أحدث إصدار تطوير مدعوم هنا فقط.
ثبِّت Ollama باستخدام أي من الطرق التالية اعتمادًا على نظام التشغيل الخاص بك:
لنظام التشغيل macOS (باستخدام Homebrew)
قم بالتنزيل من موقع Ollama الرسمي (macOS، Linux، Windows)
بعد التثبيت، يمكنك بدء تشغيل خادم Ollama وسحب نموذج (deepseek-r1: 8b) باستخدام:
لتكوين Ollama وDeepseek للعمل مع MetaGPT، نحتاج إلى إنشاء ملف تكوين وتحريره.
تهيئة تكوين MetaGPT:
يقوم هذا الإجراء بإنشاء ملف في
قم بتحرير الملف لتكوين النموذج اللغوي الكبير الخاص بك باتباع الخطوات التالية:
1. في نافذة طرفية، قم بتشغيل الأمر التالي لفتح ملف التكوين في محرر nano:
2. قم بتحرير الملف ليتناسب مع تكوين Ollama هذا الذي يستخدم نموذج deepseek-r1: 8b.
ملاحظة: إذا كان الحقل
يتم الآن حفظ تغييرات تكوين النموذج اللغوي الكبير الخاص بك!
للحصول على أمثلة تكوين إضافية، راجع الاثنين المقدمين في مستندات MetaGPT هنا وهنا.
يتكون وكلاء MetaGPT من عنصرين رئيسيين:
.
تخبر الإجراءات كل وكيل بما يجب أن يفعله وكيف يتفاعل مع النموذج اللغوي.
يتضمن كل إجراء عادةً ما يلي:
طلب عمليات الاستيراد للإجراءات:
تمثل فئة الدور وكيل الذكاء الاصطناعي أو عضو الفريق في سير العمل. ترشد الأدوار النموذج إلى كيفية التصرف وتحدد الجزء المحدد من العملية الذي يجب أن يتبعه (مثل الإدارة أو البحث أو المراجعة).
يتضمن كل دور عادةً ما يلي:
عمليات الاستيراد المطلوبة للأدوار:
تنظم MetaGPT سير العمل في جولات، وهي دورات تكرارية حيث يتعاون الوكلاء لتحسين وثيقة متطلبات المنتج. تتكون كل جولة من الخطوات التالية:
الجولة الأولي: المسودة الأولية
الجولة الثانية (وما بعدها): المراجعة والتنقيح:
كرر
مخطط سير عمل إنشاء وثيقة متطلبات المنتج متعدد الوكلاء:
في الخطوة التالية، ستقوم ببناء فريق من الوكلاء لأتمتة وثيقة متطلبات المنتج بالذكاء الاصطناعي.
سنحدد دور كل وكيل ونربط إجراءات سير العمل ذات الصلة.
في هذا القسم، سترى كيفية تحديد إجراءات الوكيل وإنشاء أدوار الوكيل وتجميع فريق لأتمتة إنشاء وثيقة متطلبات المنتج والبحث والمراجعة.
فيما يلي إجراءات الوكيل التي سيقوم بها فريق وثيقة متطلبات المنتج باستخدام
المهام الأساسية
تحدد فئات الإجراءات الخمس التالية المهام الأساسية التي يؤديها الوكلاء في سير عمل إنشاء مستندات متطلبات المنتج المدعومة بالذكاء الاصطناعي:
فيما يلي أدوار الوكيل التي تمثل فريق إعداد وثيقة متطلبات المنتج متعدد الوكلاء. فيما يلي التعليمات البرمجية التي تحدد الإجراءات التي يقومون بها.
تعريفات سير العمل والأدوار الأساسية
يتعاون الوكلاء التالون لأتمتة كل خطوة من خطوات عملية إنشاء وثيقة علاقات عامة:
استخدم
ملاحظة هامة:
تستخدم المستندات والمخرجات التي تم إنشاؤها بواسطة هذا البرنامج التعليمي نماذج لغوية كبيرة (LLMs)، وهي احتمالية ويمكن أن تنتج في بعض الأحيان نتائج غير كاملة أو غير دقيقة أو غير متسقة.
راجع دائمًا التقييمات وتحقق من الصحة كل المحتوى الذي تم إنشاؤه بنفسك.
تعد النماذج اللغوية الكبيرة أدوات مفيدة، ولكنها لا يمكن أن تحل محل خبرة وحكم فريق تطوير المنتج الحقيقي بشكل كامل.
لتشغيل البرنامج بالقيم الافتراضية لـ
سيقوم هذا الأمر بتشغيل فريق الوكلاء وأتمتة عملية إنشاء وثيقة متطلبات المنتج والتكرار لعدد الجولات المحدد.
يتيح هذا النهج المعياري مساحة لضبط عملية أتمتة مهام تطوير المنتجات المعقدة.
عند تشغيل التطبيق، يتعاون الوكلاء لإنتاج وثيقة متطلبات المنتج وتنقيحها.
يشتمل ملف PRD.md النهائي على قسم بعنوان ملاحظات مراجعة الوثيقة يلخص التغييرات الرئيسية التي تم إجراؤها أثناء عملية التقييمات والمراجعة. ويساعد هذا القسم أطرافًا معنية على فهم ما تم تحديثه في الوثيقة بسرعة.
فيما يلي التحسينات الرئيسية الموجودة في وثيقة متطلبات المنتج النهائية لتطبيق مدير الثروات:
بمتابعة هذا البرنامج التعليمي، تكون قد تعلمت كيفية أتمتة إنشاء وتنقيح مستند متطلبات المنتج باستخدام MetaGPT وOllama. لقد قمت بإعداد فريق متعدد العملاء، وحددت الإجراءات والأدوار المخصصة، وقمت بتشغيل سير عمل تكراري ينتج عنه "وثائق متطلبات منتج" عالية الجودة وقابلة للتنفيذ. يمكن تكييف هذا النهج المعياري مع مهام الذكاء الاصطناعي التعاونية الأخرى، مما يجعله أداة قوية لتبسيط إدارة منتجات الذكاء الاصطناعي.
