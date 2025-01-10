ما LangGraph؟

يسلط LangGraph الضوء على العمليات داخل سير عمل الذكاء الاصطناعي، ما يسمح بالشفافية الكاملة لحالة الوكيل. في LangGraph، تعمل ميزة "الحالة" كبنك للذاكرة يسجِّل ويتتبَّع جميع المعلومات القيّمة التي تتم معالجتها بواسطة نظام الذكاء الاصطناعي. إنه يشبه دفتر الملاحظات الرقمي حيث يقوم النظام بالتقاط البيانات وتحديثها أثناء انتقالها عبر مراحل مختلفة من سير العمل أو تحليل الرسم البياني.

على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتشغيل وكلاء لمراقبة الطقس، يمكن لهذه الميزة تتبُّع عدد المرات التي تساقطت فيها الثلوج وتقديم اقتراحات استنادًا إلى توجهات تساقط الثلوج المتغيرة. تُعَد قابلية الملاحظة هذه لكيفية عمل النظام لإكمال المهام المعقدة مفيدة للمبتدئين لفهم المزيد عن إدارة الحالة. وتُعَد إدارة الحالة مفيدة عند تصحيح الأخطاء، حيث تُتيح توحيد حالة التطبيق، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تقصير العملية الإجمالية.

يُتيح هذا النهج اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، وتحسين قابلية التوسع، وتعزيز الأداء العام. كما يسمح هذا أيضًا بمزيد من التفاعل مع الأفراد الذين قد يكونون جُدُدًا في هذه العمليات أو يفضِّلون صورة أوضح لما يجري خلف الكواليس.