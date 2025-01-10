ما LangGraph؟

من خلال استخدام بنية تعتمد على الرسم البياني، يُتيح LangGraph للمستخدمين توسيع نطاق سير عمل الذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية ودون تأخير. يعتمد LangGraph على اتخاذ قرارات محسَّنة من خلال نمذجة العلاقات المعقدة بين العُقد، ما يعني أنه يستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحليل أفعالهم السابقة والتعليقات الواردة. في عالم النماذج اللغوية الكبيرة، يُشار إلى هذه العملية باسم "الانعكاس".
تحسين عملية اتخاذ القرار: من خلال نمذجة العلاقات المعقدة بين العُقد، يوفر LangGraph إطارًا لبناء أنظمة اتخاذ قرار أكثر فاعلية.
المرونة المتزايدة: طبيعة مفتوحة المصدر وتصميم معياري للمطورين لدمج المكونات الجديدة وتكييف سير العمل الحالي.
سير العمل متعدد الوكلاء: يمكن معالجة المهام المعقدة من خلال سير العمل متعدد الوكلاء. يتضمن هذا الأسلوب إنشاء وكلاء LangChain مخصصين لمهام أو مجالات محددة. توجيه المهام إلى وكلاء LangChain المناسبين يسمح بالتنفيذ المتوازي والمعالجة الفعَّالة لأعباء العمل المتنوعة. تجسِّد بنية الشبكة متعددة الوكلاء هذه التنسيق اللامركزي لأتمتة الوكيل.
ومن الأمثلة الرائعة التي ابتكرها Joao Moura: استخدام CrewAI مع LangChain وLangGraph. يتم فحص رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء المسودات تلقائيًا بواسطة CrewAI الذي ينسِّق بين وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، ما يُتيح لهم التعاون وتنفيذ المهام المعقدة بكفاءة.