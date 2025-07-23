في هذا البرنامج التعليمي، ستبني وكيل ذكاء اصطناعي يمكنه تنفيذ وتوليد استعلامات Python وSQL لقاعدة بيانات SQLite المخصصة لديك. سيتم بناء وكيلك من الصفر باستخدام LangGraph والنموذج اللغوي الكبير (LLM) Mistral Medium 3. تم تحسين هذا النموذج اللغوي الكبير (LLM) لحالات الاستخدام الاحترافية مثل البرمجة والفهم متعدد الوسائط، مما يجعله خيارًا ممتازًا لهذه المهمة.1 كما سنقوم باكتشاف الرسائل الضارة وحظرها باستخدام نموذج IBM® Granite® Guardian.
LangGraph، الذي طوّرته LangChain ، هو إطار عمل مفتوح المصدر لوكلاء الذكاء الاصطناعي، صُمم لبناء مهام سير العمل المعقدة لوكلاء الذكاء الاصطناعي التوليدي ونشرها وإدارتها. يوفر مجموعة من الأدوات والمكتبات التي تُمكِّن المستخدمين من إنشاء النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وتشغيلها وتحسينها بصورة قابلة للتوسع وفعّالة. وفي جوهره، يستفيد LangGraph من البنى المعتمدة على الرسوم البيانية لنمذجة العلاقات المعقدة بين مكوّنات مهام سير العمل لوكلاء الذكاء الاصطناعي وإدارتها، بما في ذلك المكوّنات الموجودة في الأنظمة متعددة الوكلاء.
تحتاج إلى حساب IBM Cloud لإنشاء مشروع watsonx.ai.
يمكن استخدام عدة إصدارات من Python في هذا البرنامج التعليمي. وقت النشر، نوصي بتنزيل Python 3.13، وهو أحدث إصدار.
رغم توفُّر عدة أدوات للاختيار منها، يُرشدك هذا الدليل خلال خطوات إعداد حساب IBM لاستخدام Jupyter Notebook.
سجِّل الدخول إلى watsonx.ai باستخدام حساب IBM Cloud الخاص بك.
أنشئ مشروع watsonx.ai.
يمكنك الحصول على معرِّف المشروع من داخل مشروعك. انقر فوق علامة التبويب إدارة . ثم انسخ معرِّف المشروع من قسم التفاصيل ( Details ) في صفحة عام ( General ). ستحتاج إلى هذا المعرِّف في هذا البرنامج التعليمي.
أنشئ Jupyter Notebook.
تفتح هذه الخطوة بيئة Jupyter Notebook حيث يمكنك نسخ تعليمات برمجية هذا البرنامج التعليمي. وبدلاً من ذلك، يمكنك تنزيل هذا الدفتر إلى جهازك ثم تحميله إلى مشروع watsonx.ai كأصل. هذا البرنامج التعليمي متاح أيضًا على GitHub.
أنشئ مثيل خدمة watsonx.ai Runtime (اختَر المنطقة المناسبة لك، ثم اختَر خطة Lite، وهي مثيل مجاني).
اربط مثيل خدمة watsonx.ai Runtime بالمشروع الذي أنشأته في watsonx.ai.
نحن بحاجة إلى عدد قليل من المكتبات والوحدات لهذا البرنامج التعليمي. تأكَّد من استيراد المكتبات التالية، وإذا لم تكن مثبَّتة، يمكنك تثبيتها بسرعة باستخدام pip.
#installations
%pip install -qU ibm-watsonx-ai \
langchain-ibm \
langgraph \
langchain_experimental \
tavily-python \
langchain-community
أعد تشغيل الطرفية ثم استورد الحزم التالية.
# imports
import sqlite3
import getpass
from ibm_watsonx_ai import APIClient, Credentials
from ibm_watsonx_ai.foundation_models.moderations import Guardian
from IPython.display import Image, display
from langchain import hub
from langchain_ibm import ChatWatsonx
from langgraph.graph.message import add_messages
from langgraph.graph import StateGraph, START, END
from langgraph.checkpoint.memory import MemorySaver
from langchain_community.utilities.sql_database import SQLDatabase
from langchain_community.agent_toolkits.sql.toolkit import SQLDatabaseToolkit
from langchain_core.messages import AnyMessage, SystemMessage, HumanMessage, ToolMessage, AIMessage
from langchain_core.tools import tool
from langchain_experimental.tools.python.tool import PythonREPLTool
from sqlalchemy import create_engine
from typing_extensions import TypedDict
from typing import Annotated
لإعداد بيانات الاعتماد الخاصة بنا، سنحتاج إلى
WATSONX_APIKEY و
WATSONX_PROJECT_ID اللذين أنشأتهما في الخطوة 1. سنُعيِّن أيضًا عنوان
URL ليعمل كنقطة نهاية واجهة برمجة التطبيقات (API).
WATSONX_APIKEY = getpass.getpass("Please enter your watsonx.ai Runtime API key (hit enter): ")
WATSONX_PROJECT_ID = getpass.getpass("Please enter your project ID (hit enter): ")
URL = "https://us-south.ml.cloud.ibm.com"
قبل أن نتمكن من تهيئة النموذج اللغوي الكبير (LLM)، يمكننا استخدام
Credentials class لتغليف بيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات (API) التي نُمرِّرها.
credentials = Credentials(url=URL, api_key=WATSONX_APIKEY)
لكي تتمكن من التفاعل مع جميع الموارد المتاحة في watsonx.ai Runtime، تحتاج إلى إعداد .
APIClient هنا، نُمرِّر بيانات الاعتماد الخاصة بنا و
WATSONX_PROJECT_ID.
client = APIClient(credentials=credentials, project_id=WATSONX_PROJECT_ID)
في هذا البرنامج التعليمي، سنستخدم الغلاف ChatWatsonx لإعداد نموذج المحادثة الخاص بنا. يبسِّط هذا الغلاف تكامل استدعاء الأدوات والتسلسل (chaining). نوصيك بالرجوع إلى مراع واجهة برمجة التطبيقات في وثائق ChatWatsonx الرسمية للحصول على مزيد من المعلومات. يمكننا تمرير رمز
model_id الخاص بنا إلى Mistral Medium 3 وإلى client في صورة متغيّرات.
ملاحظة: إذا كنت تستخدم مزوِّد واجهة برمجة تطبيقات مختلفًا، فستحتاج إلى تغيير الغلاف وفقًا لذلك. على سبيل المثال ، لاستخدام واجهة برمجة تطبيقات OpenAI للوصول إلى نماذج مثل GPT-4، ستحتاج إلى مفتاح
openai_api_key بالإضافة إلى الغلاف
ChatOpenAI.
model_id = "mistralai/mistral-medium-2505"
llm = ChatWatsonx(model_id=model_id, watsonx_client=client)
في هذا البرنامج التعليمي، سيستخدم وكيلك الأدوات المتاحة لديه للتفاعل مع قاعدة بيانات SQLite. إذا كانت لديك بالفعل مجموعة البيانات مخزَّنة في نظام إدارة قواعد بيانات علائقية (RDBMS) مثل PostgreSQL أو SQLite، يمكنك تخطي هذه الخطوة. بخلاف ذلك، شغِّل الخلية التالية لتعيين متغير sql_script بحيث يساوي برنامجًا نصيًا يُنشئ قاعدة بيانات تحتوي على بيانات مبيعات اصطناعية لوكلاء السيارات. ستتضمن قاعدة البيانات هذه عدة جداول لتخزين بيانات الوكلاء والمبيعات والمركبات.
sql_script = """
DROP TABLE IF EXISTS [Dealerships];
DROP TABLE IF EXISTS [Cars];
DROP TABLE IF EXISTS [Sales];
CREATE TABLE [Dealerships] (
[id] INTEGER PRIMARY KEY,
[name] TEXT NOT NULL,
[location] TEXT NOT NULL
);
CREATE TABLE [Cars] (
[id] INTEGER PRIMARY KEY,
[make] TEXT NOT NULL,
[model] TEXT NOT NULL,
[year] INTEGER NOT NULL,
[color] TEXT NOT NULL
);
CREATE TABLE [Sales] (
[id] INTEGER PRIMARY KEY,
[car_id] INTEGER NOT NULL,
[dealership_id] INTEGER NOT NULL,
[sale_date] DATE NOT NULL,
[sale_price] REAL NOT NULL,
FOREIGN KEY ([car_id]) REFERENCES [Cars] ([id]),
FOREIGN KEY ([dealership_id]) REFERENCES [Dealerships] ([id])
);
INSERT INTO [Dealerships] ([id], [name], [location]) VALUES
(1, 'Dealership A', 'New York'),
(2, 'Dealership B', 'Los Angeles'),
(3, 'Dealership C', 'Chicago'),
(4, 'Dealership D', 'Houston'),
(5, 'Dealership E', 'Phoenix'),
(6, 'Dealership F', 'Philadelphia'),
(7, 'Dealership G', 'San Antonio'),
(8, 'Dealership H', 'San Diego'),
(9, 'Dealership I', 'Dallas'),
(10, 'Dealership J', 'San Jose');
INSERT INTO [Cars] ([id], [make], [model], [year], [color]) VALUES
(1, 'Toyota', 'Camry', 2020, 'Blue'),
(2, 'Honda', 'Civic', 2019, 'Red'),
(3, 'Ford', 'Mustang', 2021, 'Black'),
(4, 'Chevrolet', 'Silverado', 2018, 'White'),
(5, 'Nissan', 'Altima', 2020, 'Gray'),
(6, 'Kia', 'Optima', 2020, 'Silver'),
(7, 'Hyundai', 'Elantra', 2019, 'Black'),
(8, 'Volkswagen', 'Golf', 2021, 'Red'),
(9, 'BMW', '3 Series', 2018, 'White'),
(10, 'Mercedes-Benz', 'C-Class', 2020, 'Gray'),
(11, 'Audi', 'A4', 2019, 'Blue'),
(12, 'Lexus', 'ES', 2021, 'Black'),
(13, 'Toyota', 'Corolla', 2018, 'White'),
(14, 'Honda', 'Accord', 2020, 'Gray'),
(15, 'Ford', 'Fusion', 2019, 'Red');
INSERT INTO [Sales] ([id], [car_id], [dealership_id], [sale_date], [sale_price]) VALUES
(1, 1, 1, '2022-01-01', 25000.0),
(2، 2، 2، '2022-02-01'، 20000.0)،
(3، 3، 3، '2022-03-01'، 30000.0) ،
(4، 4، 1، '2022-04-01'، 40000.0) ،
(5، 5، 2، '2022-05-01'، 28000.0) ،
(6، 6، 4، '2022-06-01'، 22000.0) ،
(7 ، 7 ، 5 ، "2022-07-01" ، 20000.0) ،
(8، 8، 6، '2022-08-01'، 28000.0) ،
(9، 9، 7، '2022-09-01'، 35000.0) ،
(10 ، 10 ، 8 ، "2022-10-01" ، 32000.0) ،
(11، 11، 9، '2022-11-01'، 30000.0) ،
(12 ، 12 ، 10 ، "2022-12-01" ، 38000.0) ،
(13، 13، 1، '2023-01-01'، 25000.0) ،
(14، 14، 2، '2023-02-01'، 28000.0) ،
(15، 15، 3، '2023-03-01'، 22000.0)؛
"""
لتشغيل هذا البرنامج النصي وإنشاء قاعدة بيانات SQLite محلية، نحتاج إلى إعداد كائن
اتصال بقاعدة البيانات. من خلال تمرير اسم المسار ":memory:"، يمكننا الاتصال بقاعدة بيانات مؤقتة داخل الذاكرة (in-memory).
connection = sqlite3.connect(":memory:")
بعد ذلك، يمكننا استخدام الدالة
executescript لإنشاء مؤشر قاعدة بيانات (Cursor) وتشغيل برنامج SQL النصي. يتيح لنا الكائن
Cursor تنفيذ هذا النوع من البرامج النصية.
connection.executescript(sql_script)
المخرجات:
<sqlite3.Cursor at 0x30c511240>
أخيرًا، شغِّل الأمر التالي لإنشاء مثيل من
SQLAlchemy Engine مع اتصال بملف قاعدة البيانات في دليل العمل لديك. يجب أن يحمل الملف الاسم نفسه لملف Jupyter Notebook لديك، مع إضافة امتداد ملف قاعدة البيانات. يمكننا ترك عنوان URL فارغًا بحيث يتم إنشاء الاتصال بقاعدة بيانات SQLite المحلية. يمكننا توفير
كائن Connection في متغير Creator. هذا المتغير مسؤول عن إنشاء الاتصال بقاعدة البيانات.
engine = create_engine(
"sqlite://",
creator=lambda: connection
)
إذا كنت تفضل استخدام قاعدة بيانات بديلة لهذا الدرس غير مخزنة محليا، ببساطة استبدل المسار الفارغ بما يلي "sqlite:///Chinook.db" للوصول إلى قاعدة بيانات نموذجية لمخزن الوسائط الرقمية.
يستخدم هذا البرنامج التعليمي
SQLDatabaseToolkit الجاهزة من LangChain. تتطلب مجموعة الأدوات كائنًا من النوع
SQLDatabase، والذي يستقبل
SQLAlchemy Engine كمتغيّر، بالإضافة إلى النموذج اللغوي الكبير (LLM) الذي تختاره. بعد إنشاء مثيل من مجموعة الأدوات، يمكننا استرجاع الأدوات التي توفرها. لنطبع الأدوات لعرض مزيد من التفاصيل.
db = SQLDatabase(engine)
toolkit = SQLDatabaseToolkit(db=db, llm=llm)
tools = toolkit.get_tools()
الأدوات
المخرجات:
[QuerySQLDatabaseTool(description="Input to this tool is a detailed and correct SQL query, output is a result from the database. If the query is not correct, an error message will be returned. If an error is returned, rewrite the query, check the query, and try again. If you encounter an issue with Unknown column 'xxxx' in 'field list', use sql_db_schema to query the correct table fields.", db=<langchain_community.utilities.sql_database.SQLDatabase object at 0x30c3ecd10>),
InfoSQLDatabaseTool(description='Input to this tool is a comma-separated list of tables, output is the schema and sample rows for those tables. Be sure that the tables actually exist by calling sql_db_list_tables first! Example Input: table1, table2, table3', db=<langchain_community.utilities.sql_database.SQLDatabase object at 0x30c3ecd10>),
ListSQLDatabaseTool(db=<langchain_community.utilities.sql_database.SQLDatabase object at 0x30c3ecd10>),
QuerySQLCheckerTool(description='Use this tool to double check if your query is correct before executing it. Always use this tool before executing a query with sql_db_query!', db=<langchain_community.utilities.sql_database.SQLDatabase object at 0x30c3ecd10>, llm=ChatWatsonx(model_id='mistralai/mistral-medium-2505', apikey=SecretStr('**********'), params={}, watsonx_model=<ibm_watsonx_ai.foundation_models.inference.model_inference.ModelInference object at 0x309c34690>, watsonx_client=<ibm_watsonx_ai.client.APIClient object at 0x30c3e3250>), llm_chain=LLMChain(verbose=False, prompt=PromptTemplate(input_variables=['dialect', 'query'], input_types={}, partial_variables={}, template='\n{query}\nDouble check the {dialect} query above for common mistakes, including:\n- Using NOT IN with NULL values\n- Using UNION when UNION ALL should have been used\n- Using BETWEEN for exclusive ranges\n- Data type mismatch in predicates\n- Properly quoting identifiers\n- Using the correct number of arguments for functions\n- Casting to the correct data type\n- Using the proper columns for joins\n\nIf there are any of the above mistakes, rewrite the query. If there are no mistakes, just reproduce the original query.\n\nOutput the final SQL query only.\n\nSQL Query: '), llm=ChatWatsonx(model_id='mistralai/mistral-medium-2505', apikey=SecretStr('**********'), params={}, watsonx_model=<ibm_watsonx_ai.foundation_models.inference.model_inference.ModelInference object at 0x309c34690>, watsonx_client=<ibm_watsonx_ai.client.APIClient object at 0x30c3e3250>), output_parser=StrOutputParser(), llm_kwargs={}))]
يمكننا أن نرى أن هناك 4 أدوات متاحة كجزء من مجموعة الأدوات. تخدم كل أداة غرضًا محددًا، كما توضحه أوصاف الأدوات. تم تصميم هذه الأدوات لسرد قواعد البيانات، وتشغيل الاستعلامات، وإرجاع مخططات الجداول (schema)، والتحقق من استعلامات SQL قبل تشغيلها.
لتزويد وكيلنا بالقدرة على توليد وتنفيذ تعليمات Python، يمكننا الاستفادة من
PythonREPLTool class في LangChain. تقوم هذه التعليمات بإعداد أداة Python REPL (Read-Eval-Print Loop)، وتحديد وظائفها، ثم إلحاقها بقائمة الأدوات لاستخدامها لاحقًا
python_repl = PythonREPLTool()
tools.append(python_repl)
ولضمان تزويد وكيلنا بموجِّه نظام (System Prompt) مُصمَّم خصيصًا لأدوات SQL وقواعد البيانات، يمكننا سحب موجِّه جاهز من LangChain Hub. لنطبع
system_message للاطّلاع على الموجِّه بالتفصيل.
chatprompttemplate = hub.pull("langchain-ai/sql-agent-system-prompt")
system_message = chatprompttemplate.format(dialect="SQLite", top_k=5)
print(system_message)
المخرجات:
System: You are an agent designed to interact with a SQL database.
Given an input question, create a syntactically correct SQLite query to run, then look at the results of the query and return the answer.
Unless the user specifies a specific number of examples they wish to obtain, always limit your query to at most 5 results.
You can order the results by a relevant column to return the most interesting examples in the database.
Never query for all the columns from a specific table, only ask for the relevant columns given the question.
You have access to tools for interacting with the database.
Only use the below tools. Only use the information returned by the below tools to construct your final answer.
You MUST double check your query before executing it. If you get an error while executing a query, rewrite the query and try again.
DO NOT make any DML statements (INSERT, UPDATE, DELETE, DROP etc.) to the database.
To start you should ALWAYS look at the tables in the database to see what you can query.
Do NOT skip this step.
Then you should query the schema of the most relevant tables.
تتوفر دالة
create_react_agent مُعدة مسبقًا في LangGraph، وتقوم بإنشاء مخطط وكيل (agent graph) يتبع بنية ReAct (reasoning and action). تتيح هذه البنية للوكيل استدعاء الأدوات بشكل تكراري داخل حلقة إلى أن يتحقق شرط الإيقاف.
ولاتباع نهج عملي أكثر، سنقوم ببناء وكيل ReAct من الصفر في هذا البرنامج التعليمي كخطوة أولى، يمكننا إنشاء
AgentState class لتخزين سياق الرسائل الواردة من المستخدم، والأدوات، والوكيل نفسه. تُستخدم
TypedDict class في Python هنا للمساعدة على ضمان أن تكون الرسائل بالصيغة المناسبة (dictionary format). يمكننا أيضًا استخدام دالة
add_messages في LangGraph لإلحاق أي رسالة جديدة بقائمة الرسائل الموجودة.
class AgentState(TypedDict):
messages: Annotated[list[AnyMessage], add_messages]
بعد ذلك ، يمكننا إنشاء
ReActAgent class. توفر ReActAgent class بنية أساسية لإنشاء وكلاء يمكنهم التفاعل مع التغييرات في محيطهم. تسمح الدوال في
ReActAgent class باستدعاء الأداة التكرارية استجابةً لحالة الرسم البياني.
تعمل الدالة
__init__ على تهيئة صفات class باستخدام النموذج اللغوي الكبير والأدوات ورسالة النظام كمتغيرات. يعمل هذا المُنشئ (constructor) على إنشاء رسم بياني للحالة (State Graph) يحتوي على عقد خاصة بنموذج الحارس (Guardian)، والنموذج اللغوي الكبير، والأدوات. يبدأ الرسم البياني من عقدة
guardian، والتي تستدعي الدالة
guardian_moderation لاكتشاف المحتوى الضار قبل أن يصل إلى النموذج اللغوي الكبير وقاعدة البيانات. تقوم الحافة الشرطية بين عقدتي
guardian و
llm بتوجيه حالة الرسم البياني إما إلى عقدة
llm أو إلى النهاية. ويتم تحديد ذلك بناءً على ناتج دالة
guardian_moderation. يتم تمرير الرسائل الآمنة إلى عقدة
llm، التي تنفذ دالة
call_llm. كما نضيف حافة شرطية بين عقدتي
llm و
tools لتوجيه الرسائل بالشكل المناسب. إذا أعاد النموذج اللغوي الكبير استدعاء أداة، فإن الدالة
should_call_tools تُرجع القيمة المنطقية
True. وبخلاف ذلك ،تُرجع الدالة القيمة
False ويتّجه الرسم البياني إلى النهاية. تُعد هذه الخطوة جزءًا من بنية وكيل ReAct، حيث نريد أن يستقبل الوكيل ناتج الأداة ثم يتفاعل مع تغيّر الحالة لتحديد الإجراء التالي.
بعد ذلك، يمكننا تجميع الرسم البياني، مما يتيح لنا استدعاء الوكيل في خطوة لاحقة. وللاحتفاظ بالرسائل عبر الحالات المختلفة، يمكننا استخدام أداة
MemorySaver كنقطة حفظ (checkpointer). السطران الأخيران من هذه الطريقة يقومان بتهيئة سمات
tools و
llm الخاصة بمثيل class. سمة tools هي قاموس يربط أسماء الأدوات بكائنات الأدوات. سمة llm هي النموذج اللغوي الكبير (LLM)، والذي يتم ربطه بالأدوات باستخدام الدالة
bind_tools.
class ReActAgent:
def __init__(self, llm, tools, system_message=""):
memory = MemorySaver()
graph = StateGraph(AgentState)
graph.add_node("guardian", self.guardian_moderation)
graph.add_node("llm", self.call_llm)
graph.add_node("tools", self.call_tools)
graph.add_node("block_message", self.block_message)
graph.add_conditional_edges(
"guardian",
lambda state: state["moderation_verdict"],
{
"inappropriate": "block_message",
"safe": "llm"
}
)
graph.add_edge("block_message", END)
graph.add_conditional_edges(
"llm",
self.should_call_tools,
["tools", END]
)
graph.add_edge("tools", "llm")
graph.add_edge(START, "guardian")
self.system_message = system_message
self.graph = graph.compile(checkpointer=memory)
self.tools = {t.name: t for t in tools}
self.llm = llm.bind_tools(tools)
الدالة التالية في
ReActAgent class هي
call_llm. تستدعي هذه الدالة النموذج اللغوي الكبير (LLM) من خلال استرجاع الرسائل من الحالة (state). إذا كانت رسالة النظام موجودة، فإن الدالة تضيفها إلى بداية قائمة الرسائل. بعد ذلك يتم استدعاء النموذج اللغوي الكبير باستخدام الرسائل، ويتم إرجاع حالة جديدة تحتوي على استجابة النموذج.
def call_llm(self, state: AgentState):
messages = state['messages']
if self.system_message:
messages = [SystemMessage(content=self.system_message)] + messages
message = self.llm.invoke(messages)
return {'messages': [message]}
الدالة
call_tools هي التالية في
ReActAgent class. تقوم هذه الدالة باستخراج استدعاءات الأدوات من آخر رسالة في الحالة، ثم تكرارها واستدعاء كل أداة باستخدام الوسيطات المحددة. بعد ذلك يتم تخزين نتائج كل استدعاء أداة في قائمة تُسمى
results. أخيرًا، يتم إرجاع الحالة الجديدة على شكل قاموس، حيث يشير المفتاح messages إلى قائمة results.
def call_tools(self, state: AgentState):
tool_calls = state['messages'][-1].tool_calls
results = []
for t in tool_calls:
result = self.tools[t['name']].invoke(t['args'])
results.append(ToolMessage(tool_call_id=t['id'],
name=t['name'],
content=str(result)))
return {'messages': results}
الدالة التالية في
ReActAgent class هي
should_call_tools. تُحدِّد هذه الدالة ما إذا كان يجب استدعاء الأدوات اعتمادًا على الحالة، وذلك من خلال استرجاع استجابة النموذج اللغوي الكبير السابقة من الحالة والتحقق مما إذا كانت تحتوي على أي استدعاءات أدوات.
def should_call_tools(self, state: AgentState):
result = state['messages'][-1]
return "tools" if len(result.tool_calls) > 0 else END
تم تصميم الدالة
guardian_moderation، التي يتم تنفيذها في عقدة
guardian، للإشراف على الرسائل باستخدام نظام Guardian، بهدف اكتشاف المحتوى غير المرغوب فيه أو الحساس وحظره. أولًا، يتم استرجاع الرسالة الأخيرة. بعد ذلك، يتم تعريف قاموس باسم
detectors يحتوي على إعدادات الكواشف وقيمها الحدّية. تعمل هذه الكواشف على تحديد أنواع محددة من المحتوى في الرسائل، مثل معلومات التعريف الشخصية (PII)، إضافة إلى خطاب الكراهية واللغة المسيئة والألفاظ النابية (HAP). بعد ذلك، يتم إنشاء مثيل من فئة Guardian، مع تمرير كائن
api_client المسمى
client وقاموس
detectors. يتم بعد ذلك استدعاء دالة
detect الخاصة بمثيل Guardian، مع تمرير محتوى الرسالة الأخيرة وقاموس
detectors. بعدها تُعيد الدالة قاموسًا يحتوي المفتاح
moderation_verdict على قيمة إما "safe" أو "inappropriate"، وذلك اعتمادًا على مخرجات نموذج Granite Guardian.
def guardian_moderation(self, state: AgentState):
message = state['messages'][-1]
detectors = {
"granite_guardian": {"threshold": 0.4},
"hap": {"threshold": 0.4},
"pii": {},
}
guardian = Guardian(
api_client=client,
detectors=detectors
)
response = guardian.detect(
text=message.content,
detectors=detectors
)
if len(response['detections']) != 0 and response['detections'][0]['detection'] == "Yes":
return {"moderation_verdict": "inappropriate"}
else:
return {"moderation_verdict": "safe"}
تعمل الدالة
block_message كآلية إشعار، حيث تُعلِم المستخدم بأن استعلام الإدخال الخاص به يحتوي على محتوى غير مناسب وقد تم حظره.
def block_message(self, state: AgentState):
return {"messages": [AIMessage(content="This message has been blocked due to inappropriate content.")]}
يمكننا الآن تجميع كل هذه التعليمات البرمجية معًا وتشغيل الخلية التالية.
class ReActAgent:
def __init__(self, llm, tools, system_message=""):
memory = MemorySaver()
graph = StateGraph(AgentState)
graph.add_node("guardian", self.guardian_moderation)
graph.add_node("llm", self.call_llm)
graph.add_node("tools", self.call_tools)
graph.add_node("block_message", self.block_message)
graph.add_conditional_edges(
"guardian",
lambda state: state["moderation_verdict"],
{
"inappropriate": "block_message",
"safe": "llm"
}
)
graph.add_edge("block_message", END)
graph.add_conditional_edges(
"llm",
self.should_call_tools,
["tools", END]
)
graph.add_edge("tools", "llm")
graph.add_edge(START, "guardian")
self.system_message = system_message
self.graph = graph.compile(checkpointer=memory)
self.tools = {t.name: t for t in tools}
self.llm = llm.bind_tools(tools)
def call_llm(self, state: AgentState):
messages = state['messages']
if self.system_message:
messages = [SystemMessage(content=self.system_message)] + messages
message = self.llm.invoke(messages)
return {'messages': [message]}
def call_tools(self, state: AgentState):
tool_calls = state['messages'][-1].tool_calls
results = []
for t in tool_calls:
result = self.tools[t['name']].invoke(t['args'])
results.append(ToolMessage(tool_call_id=t['id'],
name=t['name'],
content=str(result)))
return {'messages': results}
def should_call_tools(self, state: AgentState):
result = state['messages'][-1]
return "tools" if len(result.tool_calls) > 0 else END
def guardian_moderation(self, state: AgentState):
message = state['messages'][-1]
detectors = {
"granite_guardian": {"threshold": 0.4},
"hap": {"threshold": 0.4},
"pii": {},
}
guardian = Guardian(
api_client=client,
detectors=detectors
)
response = guardian.detect(
text=message.content,
detectors=detectors
)
if len(response['detections']) != 0 and response['detections'][0]['detection'] == "Yes":
return {"moderation_verdict": "inappropriate"}
else:
return {"moderation_verdict": "safe"}
def block_message(self, state: AgentState):
return {"messages": [AIMessage(content="This message has been blocked due to inappropriate content.")]}
يُنشئ السطر الأول في كتلة التعليمات البرمجية التالية مثيلًا من
ReActAgent class، مع تمرير النموذج اللغوي الكبير (LLM)، وأدوات SQL، ورسالة النظام كمعلمات. بعد ذلك، نحدد سلسلة محادثة (thread) لتخزين حالات الرسم البياني في الذاكرة. يمكن اعتبار كل
thread_id بمثابة نافذة دردشة جديدة. كما يمكننا تحديد إدخال المستخدم بأي نص نختاره. بعد ذلك، نقوم بتمرير قائمة تحتوي على إدخال المستخدم من نوع
HumanMessage لاستدعاء الوكيل.
أولاً، لنجرب الموجِّه الذي يجب أن يحظره نموذج Granite Guardian.
agent = ReActAgent(llm, tools, system_message=system_message)
config = {"configurable": {"thread_id": "1"}}
user_input = "What is the home address of the customer who purchased the most expensive car last month?"
result = agent.graph.invoke({'messages': [HumanMessage(content=user_input)]}, config)
for message in result["messages"]:
message.pretty_print()
المخرجات:
================================ [1m Human Message [0m=================================
What is the home address of the customer who purchased the most expensive car last month?
================================== [1m Ai Message [0m==================================
This message has been blocked due to inappropriate content.
تمكّن نموذج Granite Guardian من منع المستخدم بنجاح من طلب معلومات العميل الحساسة. يمكننا أن نرى أن الرسم البياني لم يصل إلى عقدة النموذج اللغوي الكبير قبل إنهاء المحادثة. وبعد ذلك، لنطرح سؤالاً مناسبًا في سلسلة مختلفة. على سبيل المثال، قد يكون إدخال المستخدم "ما إجمالي إيرادات المبيعات لأفضل 5 وكلاء أداءً في عام 2022؟".
user_input = "What is the total sales revenue for the top 5 performing dealerships in the year 2022?"
config2 = {"configurable": {"thread_id": "2"}}
result = agent.graph.invoke({'messages': [HumanMessage(content=user_input)]}, config2)
for message in result["messages"]:
message.pretty_print()
المخرجات:
================================ [1m Human Message [0m=================================
What is the total sales revenue for the top 5 performing dealerships in the year 2022?
================================== [1m Ai Message [0m==================================
Tool Calls:
sql_db_list_tables (H2irrlsPM)
Call ID: H2irrlsPM
Args:
tool_input:
================================= [1m Tool Message [0m=================================
Name: sql_db_list_tables
Cars, Dealerships, Sales
================================== [1m Ai Message [0m==================================
Tool Calls:
sql_db_schema (ILZWiZvGX)
Call ID: ILZWiZvGX
Args:
table_names: Cars, Dealerships, Sales
================================= [1m Tool Message [0m=================================
Name: sql_db_schema
CREATE TABLE "Cars" (
id INTEGER,
make TEXT NOT NULL,
model TEXT NOT NULL,
year INTEGER NOT NULL,
color TEXT NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
)
/*
3 rows from Cars table:
id make model year color
1 Toyota Camry 2020 Blue
2 Honda Civic 2019 Red
3 Ford Mustang 2021 Black
*/
CREATE TABLE "Dealerships" (
id INTEGER,
name TEXT NOT NULL,
location TEXT NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
)
/*
3 rows from Dealerships table:
id name location
1 Dealership A New York
2 Dealership B Los Angeles
3 Dealership C Chicago
*/
CREATE TABLE "Sales" (
id INTEGER,
car_id INTEGER NOT NULL,
dealership_id INTEGER NOT NULL,
sale_date DATE NOT NULL,
sale_price REAL NOT NULL,
PRIMARY KEY (id),
FOREIGN KEY(dealership_id) REFERENCES "Dealerships" (id),
FOREIGN KEY(car_id) REFERENCES "Cars" (id)
)
/*
3 rows from Sales table:
id car_id dealership_id sale_date sale_price
1 1 1 2022-01-01 25000.0
2 2 2 2022-02-01 20000.0
3 3 3 2022-03-01 30000.0
*/
================================== [1m Ai Message [0m==================================
Tool Calls:
sql_db_query_checker (yIZ0tk4VP)
Call ID: yIZ0tk4VP
Args:
query: SELECT Dealerships.name, SUM(Sales.sale_price) AS total_sales_revenue FROM Dealerships INNER JOIN Sales ON Dealerships.id = Sales.dealership_id WHERE strftime('%Y', Sales.sale_date) = '2022' GROUP BY Dealerships.id ORDER BY total_sales_revenue DESC LIMIT 5;
================================= [1m Tool Message [0m=================================
Name: sql_db_query_checker
SELECT Dealerships.name, SUM(Sales.sale_price) AS total_sales_revenue
FROM Dealerships
INNER JOIN Sales ON Dealerships.id = Sales.dealership_id
WHERE strftime('%Y', Sales.sale_date) = '2022'
GROUP BY Dealerships.id
ORDER BY total_sales_revenue DESC
LIMIT 5;
================================== [1m Ai Message [0m==================================
Tool Calls:
sql_db_query (cTzJFfvTl)
Call ID: cTzJFfvTl
Args:
query: SELECT Dealerships.name, SUM(Sales.sale_price) AS total_sales_revenue FROM Dealerships INNER JOIN Sales ON Dealerships.id = Sales.dealership_id WHERE strftime('%Y', Sales.sale_date) = '2022' GROUP BY Dealerships.id ORDER BY total_sales_revenue DESC LIMIT 5;
================================= [1m Tool Message [0m=================================
Name: sql_db_query
[('Dealership A', 65000.0), ('Dealership B', 48000.0), ('Dealership J', 38000.0), ('Dealership G', 35000.0), ('Dealership H', 32000.0)]
================================== [1m Ai Message [0m==================================
The total sales revenue for the top 5 performing dealerships in the year 2022 are:
1. Dealership A: $65,000
2. Dealership B: $48,000
3. Dealership J: $38,000
4. Dealership G: $35,000
5. Dealership H: $32,000
================================ [1m Human Message [0m=================================
What is the total sales revenue for the top 5 performing dealerships in the year 2022?
================================== [1m Ai Message [0m==================================
Tool Calls:
sql_db_list_tables (H2irrlsPM)
Call ID: H2irrlsPM
Args:
tool_input:
================================= [1m Tool Message [0m=================================
Name: sql_db_list_tables
Cars, Dealerships, Sales
================================== [1m Ai Message [0m==================================
Tool Calls:
sql_db_schema (ILZWiZvGX)
Call ID: ILZWiZvGX
Args:
table_names: Cars, Dealerships, Sales
================================= [1m Tool Message [0m=================================
Name: sql_db_schema
CREATE TABLE "Cars" (
id INTEGER,
make TEXT NOT NULL,
model TEXT NOT NULL,
year INTEGER NOT NULL,
color TEXT NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
)
/*
3 rows from Cars table:
id make model year color
1 Toyota Camry 2020 Blue
2 Honda Civic 2019 Red
3 Ford Mustang 2021 Black
*/
CREATE TABLE "Dealerships" (
id INTEGER,
name TEXT NOT NULL,
location TEXT NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
)
/*
3 rows from Dealerships table:
id name location
1 Dealership A New York
2 Dealership B Los Angeles
3 Dealership C Chicago
*/
CREATE TABLE "Sales" (
id INTEGER,
car_id INTEGER NOT NULL,
dealership_id INTEGER NOT NULL,
sale_date DATE NOT NULL,
sale_price REAL NOT NULL,
PRIMARY KEY (id),
FOREIGN KEY(dealership_id) REFERENCES "Dealerships" (id),
FOREIGN KEY(car_id) REFERENCES "Cars" (id)
)
/*
3 rows from Sales table:
id car_id dealership_id sale_date sale_price
1 1 1 2022-01-01 25000.0
2 2 2 2022-02-01 20000.0
3 3 3 2022-03-01 30000.0
*/
================================== [1m Ai Message [0m==================================
Tool Calls:
sql_db_query_checker (yIZ0tk4VP)
Call ID: yIZ0tk4VP
Args:
query: SELECT Dealerships.name, SUM(Sales.sale_price) AS total_sales_revenue FROM Dealerships INNER JOIN Sales ON Dealerships.id = Sales.dealership_id WHERE strftime('%Y', Sales.sale_date) = '2022' GROUP BY Dealerships.id ORDER BY total_sales_revenue DESC LIMIT 5;
================================= [1m Tool Message [0m=================================
Name: sql_db_query_checker
SELECT Dealerships.name, SUM(Sales.sale_price) AS total_sales_revenue
FROM Dealerships
INNER JOIN Sales ON Dealerships.id = Sales.dealership_id
WHERE strftime('%Y', Sales.sale_date) = '2022'
GROUP BY Dealerships.id
ORDER BY total_sales_revenue DESC
LIMIT 5;
================================== [1m Ai Message [0m==================================
Tool Calls:
sql_db_query (cTzJFfvTl)
Call ID: cTzJFfvTl
Args:
query: SELECT Dealerships.name, SUM(Sales.sale_price) AS total_sales_revenue FROM Dealerships INNER JOIN Sales ON Dealerships.id = Sales.dealership_id WHERE strftime('%Y', Sales.sale_date) = '2022' GROUP BY Dealerships.id ORDER BY total_sales_revenue DESC LIMIT 5;
================================= [1m Tool Message [0m=================================
Name: sql_db_query
[('Dealership A', 65000.0), ('Dealership B', 48000.0), ('Dealership J', 38000.0), ('Dealership G', 35000.0), ('Dealership H', 32000.0)]
================================== [1m Ai Message [0m==================================
The total sales revenue for the top 5 performing dealerships in the year 2022 are:
1. Dealership A: $65,000
2. Dealership B: $48,000
3. Dealership J: $38,000
4. Dealership G: $35,000
5. Dealership H: $32,000
```
رائع! نجح الوكيل في تنفيذ سلسلة من المهام، بما في ذلك استدعاء عدة أدوات لاستخراج مخطط جدول SQL وتوليد استعلامات SQL جديدة والتحقق من صحتها قبل تنفيذها. ونتيجة لذلك، يقوم الوكيل بإرجاع إجمالي إيرادات المبيعات الصحيحة لأفضل 5 وكلاء سيارات أداءً في قاعدة بياناتنا في عام 2022. يمكننا رؤية الاستدلال متعدد الخطوات للوكيل أثناء قيامه بطباعة كل استعلام SQL تم إنشاؤه. في الرد، نرى أيضًا أن نموذج Granite Guardian حدد أن استعلام المستخدم مناسب.
دعنا نطرح سؤال متابعة. هذه المرة، دعنا نطلب من الوكيل توليد وتنفيذ تعليمات برمجية بلغة Python لعرض تمثيل بياني شريطي للنتائج. يجب على الوكيل استرجاع الرسائل السابقة لأننا نستخدم
thread_id نفسه.
user_input = "Write Python code to plot these results on a bar graph. Then, you must execute the code and display the bar graph."
result = agent.graph.invoke({'messages': [HumanMessage(content=user_input)]}, config2)
for message in result["messages"]:
message.pretty_print()
المخرجات:
================================ [1m Human Message [0m=================================
What is the total sales revenue for the top 5 performing dealerships in the year 2022?
================================== [1m Ai Message [0m==================================
Tool Calls:
sql_db_list_tables (H2irrlsPM)
Call ID: H2irrlsPM
Args:
tool_input:
================================= [1m Tool Message [0m=================================
Name: sql_db_list_tables
Cars, Dealerships, Sales
================================== [1m Ai Message [0m==================================
Tool Calls:
sql_db_schema (ILZWiZvGX)
Call ID: ILZWiZvGX
Args:
table_names: Cars, Dealerships, Sales
================================= [1m Tool Message [0m=================================
Name: sql_db_schema
CREATE TABLE "Cars" (
id INTEGER,
make TEXT NOT NULL,
model TEXT NOT NULL,
year INTEGER NOT NULL,
color TEXT NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
)
/*
3 rows from Cars table:
id make model year color
1 Toyota Camry 2020 Blue
2 Honda Civic 2019 Red
3 Ford Mustang 2021 Black
*/
CREATE TABLE "Dealerships" (
id INTEGER,
name TEXT NOT NULL,
location TEXT NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
)
/*
3 rows from Dealerships table:
id name location
1 Dealership A New York
2 Dealership B Los Angeles
3 Dealership C Chicago
*/
CREATE TABLE "Sales" (
id INTEGER,
car_id INTEGER NOT NULL,
dealership_id INTEGER NOT NULL,
sale_date DATE NOT NULL,
sale_price REAL NOT NULL,
PRIMARY KEY (id),
FOREIGN KEY(dealership_id) REFERENCES "Dealerships" (id),
FOREIGN KEY(car_id) REFERENCES "Cars" (id)
)
/*
3 rows from Sales table:
id car_id dealership_id sale_date sale_price
1 1 1 2022-01-01 25000.0
2 2 2 2022-02-01 20000.0
3 3 3 2022-03-01 30000.0
*/
================================== [1m Ai Message [0m==================================
Tool Calls:
sql_db_query_checker (yIZ0tk4VP)
Call ID: yIZ0tk4VP
Args:
query: SELECT Dealerships.name, SUM(Sales.sale_price) AS total_sales_revenue FROM Dealerships INNER JOIN Sales ON Dealerships.id = Sales.dealership_id WHERE strftime('%Y', Sales.sale_date) = '2022' GROUP BY Dealerships.id ORDER BY total_sales_revenue DESC LIMIT 5;
================================= [1m Tool Message [0m=================================
Name: sql_db_query_checker
SELECT Dealerships.name, SUM(Sales.sale_price) AS total_sales_revenue
FROM Dealerships
INNER JOIN Sales ON Dealerships.id = Sales.dealership_id
WHERE strftime('%Y', Sales.sale_date) = '2022'
GROUP BY Dealerships.id
ORDER BY total_sales_revenue DESC
LIMIT 5;
================================== [1m Ai Message [0m==================================
Tool Calls:
sql_db_query (cTzJFfvTl)
Call ID: cTzJFfvTl
Args:
query: SELECT Dealerships.name, SUM(Sales.sale_price) AS total_sales_revenue FROM Dealerships INNER JOIN Sales ON Dealerships.id = Sales.dealership_id WHERE strftime('%Y', Sales.sale_date) = '2022' GROUP BY Dealerships.id ORDER BY total_sales_revenue DESC LIMIT 5;
================================= [1m Tool Message [0m=================================
Name: sql_db_query
[('Dealership A', 65000.0), ('Dealership B', 48000.0), ('Dealership J', 38000.0), ('Dealership G', 35000.0), ('Dealership H', 32000.0)]
================================== [1m Ai Message [0m==================================
The total sales revenue for the top 5 performing dealerships in the year 2022 are:
1. Dealership A: $65,000
2. Dealership B: $48,000
3. Dealership J: $38,000
4. Dealership G: $35,000
5. Dealership H: $32,000
================================ [1m Human Message [0m=================================
Write Python code to plot these results on a bar graph. Then, you must execute the code and display the bar graph.
================================== [1m Ai Message [0m==================================
Tool Calls:
Python_REPL (5X1fPIODL)
Call ID: 5X1fPIODL
Args:
query: import matplotlib.pyplot as plt
# Data for total sales revenue
dealerships = ['Dealership A', 'Dealership B', 'Dealership J', 'Dealership G', 'Dealership H']
sales_revenue = [65000, 48000, 38000, 35000, 32000]
# Create a bar graph
plt.bar(dealerships, sales_revenue, color='blue')
# Customize the plot
plt.title('Total Sales Revenue for Top 5 Performing Dealerships in 2022')
plt.xlabel('Dealerships')
plt.ylabel('Total Sales Revenue ($)')
plt.xticks(rotation=45)
plt.grid(axis='y')
# Display the plot
plt.tight_layout()
plt.show()
================================= [1m Tool Message [0m=================================
Name: Python_REPL
================================== [1m Ai Message [0m==================================
Your requirements have been fulfilled. Code has been executed in repl.
The bar graph has been plotted and shown in the python REPL.
The graph can also be seen below:
كما هو متوقّع، نجح الوكيل في استدعاء أداة
python_repl لتوليد وتنفيذ تعليمات برمجية بلغة Python، مما أدى إلى إنشاء تمثيل رسومي للنتائج. لاحظ أن الوكيل تمكّن أيضًا من تحديد قيم المحور السيني والمحور الصادي المناسبة، إلى جانب التسميات والعنوان. يُبرز هذا الاستدلال الوكيلي الذي يميّز وكلاء الذكاء الاصطناعي عن روبوتات المحادثة التقليدية المعتمدة على النماذج اللغوية الكبيرة.
للحصول على تمثيل مرئي لرسم بياني للوكيل، يمكننا عرض تدفق الرسم البياني.
display(Image(agent.graph.get_graph().draw_mermaid_png()))
المخرجات:
في هذا البرنامج التعليمي، استكشفنا كيفية بناء وكيل ReAct من النص إلى SQL باستخدام LangGraph. وبدلًا من استخدام دالة تنفيذ الوكيل الجاهزة
create_react_agent، قمنا ببناء الوكيل من الصفر. بعد تحليل سؤال المستخدم باللغة الطبيعية، يستخدم وكيل الذكاء الاصطناعي أدواته لتوليد استعلامات SQL والتحقق منها وتنفيذها، مظهرًا كفاءة في كلٍّ من SQL وPython. وبالاعتماد على فئة
PythonREPLTool من LangChain، يصبح الوكيل قادرًا ليس فقط على توليد تعليمات برمجية بلغة Python، بل أيضًا على تنفيذها. وقد شاهدنا التنفيذ الناجح لهذه الأداة عند مطالبة الوكيل بتقديم تمثيل رسومي لاستجابته. تُمكّن الحلقة الشرطية بين عُقدة النموذج اللغوي الكبير (LLM) وعُقد الأدوات بنية وكيل ReAct. من خلال هذا البرنامج التعليمي، استعرضنا قدرات البرمجة والتفكير متعدد الوسائط في Mistral Medium 3. وكخطوة تالية، يُنصَح بتجربة إضافة عُقد وحواف إضافية إلى الرسم البياني.
استكشف إمكانات وكلاء الذكاء الاصطناعي التي ستُغيِّر قواعد اللعبة والتي يمكن أن تندمج بسهولة في العمليات.
تعمّق في هذا الدليل الشامل الذي يفصّل حالات الاستخدام الرئيسية والقدرات الأساسية والتوصيات خطوة بخطوة لمساعدتك على اختيار الحلول المناسبة لأعمالك.
اعرف كيف يمكن لوكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي التعاون معًا من أجل تحقيق مستويات جديدة من الإنتاجية.
اكتشف كيف يمكنك الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي.
ابقَ على اطلاع دائم بوجود وكلاء الذكاء الاصطناعي الناشئة الجديدة، وهي نقطة تحول أساسية في ثورة الذكاء الاصطناعي.
استكشف كيف يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي تخفيف أحمال العمل لديك وتحسين الإنتاجية.
تعلم طرق استخدام الذكاء الاصطناعي لتكون أكثر إبداعًا وفعالية، وابدأ بالتكيف مع مستقبل يتضمن العمل عن كثب مع وكلاء الذكاء الاصطناعي.
ابقَ في الصدارة مع خبراء الذكاء الاصطناعي لدينا في هذه الحلقة من برنامج Mixture of Experts الذين يتعمقون في مستقبل وكلاء الذكاء الاصطناعي، وغيره من الموضوعات الأخرى.
استفد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها المتوفرة لك.
أعدّ ابتكار عمليات ومهام سير العمل الحساسة بإضافة الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجارب وصنع القرارات في الوقت الفعلي والقيمة التجارية.
سواء اخترت تخصيص التطبيقات والمهارات المُعدّة مسبقًا أو إنشاء خدمات مخصصة مستندة إلى وكلاء ونشرها باستخدام استوديو الذكاء الاصطناعي، فإن منصة IBM watsonx تُلبي احتياجاتك.
