ما المقصود ببروتوكول سياق النموذج (MCP)؟

من المرهق توصيل الخدمات الخارجية بنموذج LLM. تخيَّل دائرة كهربائية تربط محركًا بمصادر طاقة مختلفة. يُشبه MCP الأسلاك ولوحة التوزيع لهذه الدائرة؛ فهو يقرر نوع التيار الكهربائي (المعلومات) الذي يتدفق إلى المحرك (نموذج الذكاء الاصطناعي). يمكن مقارنة مخرجات الأداة أو سياق النموذج بالتيار الداخل - وهو الجهد المتدفق من مصدر الطاقة ويمكن أن يشمل الذاكرة والأدوات والنتائج السابقة.
باعتباره لوحة التوزيع، يقرر MCP مصادر الطاقة (مخرجات الأداة أو السياق) التي يجب توصيلها ومتى يتم ذلك، وينظِّم التيار (تدفق المعلومات)، ويعمل على تصفية المدخلات وترتيبها حسب الأولوية. ويفعل ذلك للتأكد من أن الأسلاك ذات الصلة فقط هي التي يتم تنشيطها (يتم تحميل السياق ذي الصلة) وإدارة توقيت الدائرة وتوجيهها حتى لا يتم تحميل النظام بشكل زائد.
تمامًا كما تعمل الدائرة المصممة جيدًا على منع التحميل الزائد وضمان استخدام الطاقة بكفاءة، يعمل MCP كموصِّل لتسهيل الاستخدام الفعَّال والملائم والمنظَّم للسياق لتحقيق الأداء الأمثل لنموذج الذكاء الاصطناعي.
أنشأ MCP معيارًا جديدًا مفتوح المصدر ليتفق عليه مهندسو الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن المعايير ليست مفهومًا جديدًا في صناعة البرمجيات. على سبيل المثال، تُعَد واجهات برمجة التطبيقات REST معيارًا صناعيًا، حيث توفِّر تبادلًا متسقًا للبيانات بين التطبيقات من خلال طلبات HTTP المتوافقة مع مبادئ تصميم REST.
وبالمثل، يوحِّد MCP نموذج LLM والخدمات الخارجية للتواصل بشكل فعَّال من خلال وضع معيار. يُتيح هذا المعيار استخدام أداة "التوصيل والتشغيل" بدلًا من كتابة التعليمات البرمجية للتكامل المخصص لكل أداة.
لا يُعَد MCP إطار عمل للوكيل، بل هو طبقة تكامل قياسية للوكلاء الذين يصلون إلى الأدوات. وهو يُكمل أطر عمل تنسيق الوكلاء. يستطيع MCP أن يكمل أطر تنسيق الوكلاء مثل LangChain وLangGraph وBeeAI وLlamaIndex وcrewAI، ولكنه لا يحل محلها؛ لا يقرر MCP متى يتم استدعاء الأداة ولأي غرض.
يوفر MCP ببساطة اتصالًا موحدًا لتبسيط تكامل الأدوات.3 وفي النهاية، يحدِّد نموذج LLM الأدوات التي يجب استدعاؤها بناءً على سياق طلب المستخدم.