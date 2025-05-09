ما المقصود ببروتوكول سياق النموذج (MCP)؟

هل سبق لك أن حاولت إنشاء نظام متعدد الوكلاء ولكنك واجهت صعوبة في إنتاج توزيع فعَّال للمعلومات بين كل وكيل متخصص؟ هل تتسبب مجموعة متنوعة من الأدوات المعدة مسبقًا والمخصصة المقدمة إلى وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك في حدوث أخطاء في تنفيذ الأداة أو تحليل المخرجات؟ أو ربما، هل منعتك هذه التعقيدات من محاولة تطوير وكلائك بالكامل؟

يمكن معالجة هذه العوائق باستخدام بروتوكول سياق النموذج (MCP). يُتيح MCP لوكلاء الذكاء الاصطناعي إدراك السياق مع الامتثال لبروتوكول موحَّد للتكامل.

وكيل الذكاء الاصطناعي هو نظام أو برنامج قادر على أداء المهام بشكل مستقل نيابةً عن مستخدم أو نظام آخر. وينفِّذ هذه المهام من خلال تصميم سير العمل واستخدام الأدوات المتاحة. تتكون الأنظمة متعددة الوكلاء من وكلاء ذكاء اصطناعي متعددين يعملون بشكل جماعي لأداء المهام نيابةً عن مستخدم أو نظام آخر.

يمكن اعتبار بروتوكول MCP في تطبيقات الذكاء الاصطناعي مشابهًا لدور منفذ USB-C في الأجهزة.1 يسلط هذا القياس الضوء على القدرة على التكيف التي توفِّرها منافذ USB-C لتوصيل الأجهزة عند مقارنتها بالطريقة القياسية التي توفِّر بها الأدوات المختلفة ومصادر البيانات السياق لنماذج الذكاء الاصطناعي من خلال MCP.