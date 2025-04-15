حالات استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي 

المؤلفون

Molly Hayes

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor, AI Productivity & IBM Consulting

IBM Think

وكلاء الذكاء الاصطناعي مستعدون لإحداث تحوُّل في كيفية اعتماد المؤسسات على الأتمتة والأنظمة الذكية لتعزيز الإنتاجية وتبسيط العمليات. 

على عكس الأنواع السابقة من أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل المساعدين وروبوتات المحادثة، التي تركِّز على تنفيذ مهمة واحدة، تستطيع الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل التخطيط والتفكير وتنفيذ المهام المعقدة بشكل مستقل مع تدخل بشري محدود. تُعَد قدرة الذكاء الاصطناعي الوكيل الفريدة على الاستعانة بأدوات خارجية لتنفيذ تعليمات معقدة، والتعاون مع وكلاء آخرين وتقنيات أخرى، فرصة واعدة لتحقيق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مشهد الأعمال، وقد حظيت هذه القدرة بإشادة واسعة.1 2

بدأت الشركات الرائدة في دمج وكلاء وأنظمة الذكاء الاصطناعي ضمن العمليات اليومية الواقعية. يُظهِر "العاملون الرقميون" المدعومون بالذكاء الاصطناعي كفاءة عالية في تبسيط خدمات دعم العملاء، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد، ودعم الوكلاء البشريين في أقسام التسويق والمبيعات، وتحسين تجربة الموظفين، وتحليل البيانات في مجالي التمويل والرعاية الصحية. 

النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.

كيف يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

يعتمد الذكاء الاصطناعي الوكيل بشكل أساسي على النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs). فبينما كانت النماذج اللغوية الكبيرة التقليدية تعتمد في مخرجاتها فقط على البيانات التي تم تدريبها عليها وتمتلك قدرات محدودة على الاستدلال، يتمتع وكلاء الذكاء الاصطناعي بالقدرة على الاستعانة بأدوات إضافية وواجهات برمجة التطبيقات لتحقيق أهداف أكثر تعقيدًا. يمكن للذكاء الاصطناعي الوكيل الحصول على البيانات الحالية بشكل مستقل وتحسين سير العمل وإنشاء مهام فرعية بناءً على أهدافه. ومع التقدُّم في تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الحواري، يتفاعل بعض الوكلاء مع نظرائهم من البشر باللغة الطبيعية. وعلى عكس النماذج اللغوية الكبيرة أو روبوتات المحادثة السابقة، يحتفظ وكلاء الذكاء الاصطناعي بالذاكرة من تفاعل إلى آخر، ما يعزز قدرتهم على الاستدلال والدقة بمرور الوقت.

بشكل عام، يكون وكلاء الذكاء الاصطناعي أكثر فائدة عندما يتم تطويرهم كجزء من شبكة. وهناك خمسة أنواع مركزية من وكلاء الذكاء الاصطناعي بمستويات متفاوتة من التعقيد. وهم: 

  • الوكلاء الانعكاسيون البسيطون، الذين يتصرفون بناءً على مجموعة واحدة من القواعد. لا يحتفظون بذاكرة ولا يستعلمون من وكلاء آخرين في حال نقصت لديهم المعلومات.
  • الوكلاء الانعكاسيون القائمون على النماذج، الذين ينفِّذون مهامًا محددة استنادًا إلى مجموعة واحدة من القواعد، مع احتفاظهم بالذاكرة. يحدِّث الوكيل الانعكاسي القائم على النموذج نموذجه مع تلقّيه لمعلومات جديدة.
  • الوكلاء القائمون على الأهداف، الذين يستعينون بأدوات خارجية للتخطيط وتنفيذ هدف محدد مسبقًا.
  • الوكلاء القائمون على المنفعة، والذين يستعينون بأدوات خارجية لاختيار سلسلة من الإجراءات لتحقيق هدف معين، مع مراعاة قيمة منفعة محددة مسبقًا لذلك الهدف، مثل شرط زمني.
  • الوكلاء القادرون على التعلم، الذين يمتلكون قدرات مشابهة لأنواع الوكلاء الأخرى لكنهم يتميزون بقدرتهم الفريدة على التعلم. ويتم تحديث قاعدتهم المعرفية تلقائيًا من خلال إدخال معلومات جديدة بشكل مستمر.
أكاديمية الذكاء الاصطناعي

كن خبيرًا في الذكاء الاصطناعي

اكتسب المعرفة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي تدفع نمو الأعمال. ابدأ مع أكاديمية الذكاء الاصطناعي المجانية اليوم وتولَّ زمام المبادرة لتعزيز مستقبل الذكاء الاصطناعي في مؤسستك.
شاهِد السلسلة

حالات استخدام وكيل الذكاء الاصطناعي

الزراعة

يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي مساعدة المزارعين على زيادة المحصول مع تقليل الهدر. حيث تتمتع التقنية بالقدرة على مراقبة توقعات الطقس وظروف التربة بشكل مستقل لتحسين جداول الزراعة وحالة التربة. من خلال التعلم المستمر من البيانات البيئية والإدخالات الأخرى، يساعد وكيل الذكاء الاصطناعي المزارعين على اتخاذ قرارات مستدامة وفعَّالة من حيث التكلفة لتحسين الإنتاجية. على سبيل المثال، تستخدم شركة Blue River Technology، التابعة لشركة John Deere، منصة تشغيل آلي مستقلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعرُّف على النباتات ورشها بالمبيدات والأسمدة. ويُتيح هذا للعمال الزراعيين تحسين مواردهم من أجل توفير التكاليف وتحقيق استدامة بيئية أوسع نطاقًا.

الخدمات المصرفية والمالية

وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن يحدِّد الذكاء الاصطناعي الوكيل "حقبة تحوُّلية" في مجال التمويل. حيث تُظهِر قدرة هذه التقنية على التصرُّف بشكل ديناميكي في بيئات سريعة الإيقاع وغنية بالبيانات وعودًا كبيرة للصناعة. ويمكن استخدام التقنية لتحسين عملية صناعة القرار وتحسين سير العمل وتعزيز الامتثال.

على سبيل المثال، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي المستقل لإجراء مراجعات مستمرة وذاتية للمخاطر بهدف كشف الأنماط غير المعتادة والاستجابة للتهديدات الناشئة. وباستخدام منطق مشابه، فإن هذه التقنية مؤهلة جيدًا للمساعدة على مراقبة الامتثال وتقييم القروض، وكلاهما يتضمن حجمًا كبيرًا من المهام المتكررة كثيفة البيانات.

فيما يخصّ التفاعل مع العملاء، يقدِّم وكلاء الذكاء الاصطناعي والمساعدون الافتراضيون القائمون على الوكلاء خدمات استشارية مالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل أتمتة بعض أنشطة إدارة الثروات أو تصميم استراتيجيات استثمارية بناءً على ظروف السوق وقدرة الفرد على تحمُّل المخاطر. من خلال استخدام حلول الذكاء الاصطناعي في الإدارة المالية، تتمكن المؤسسات من تقليل الاضطرابات المحتملة والاستفادة من البيانات لزيادة القيمة والكفاءة التشغيلية.

إنشاء المحتوى

يتمتع الذكاء الاصطناعي الوكيل، عند دمجه مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالقدرة على إنشاء مقالات ومدونات ونصوص وتقارير بشكل مستقل، بما يتناسب مع الجمهور والأهداف المحددة. يمكن لوكلاء التصميم المدعومين بالذكاء الاصطناعي أيضًا إنتاج مرئيات تحمل الهوية التجارية أو محتوى مخصصًا لوسائل التواصل الاجتماعي بأقل تدخل بشري. وفي إنتاج الفيديو والصوت، يمكن لأدوات مشابهة تعديل المقاطع أو توليد التعليقات الصوتية.

على عكس أدوات الذكاء الاصطناعي السابقة التي كانت تعتمد على تدخل بشري مباشر ومستمر، يُتيح الذكاء الاصطناعي الوكيل للمبدعين توسيع نطاق إنتاج المحتوى بسرعة مع الحد الأدنى من الإشراف البشري، مع الحفاظ على الجودة والتناسق. على سبيل المثال، تستخدم وكالة Associated Press الذكاء الاصطناعي لتوليد مقالات إخبارية أساسية حول موضوعات معتمدة على البيانات مثل نتائج المباريات أو التقارير المالية، ما يزيد من حجم إنتاج المحتوى ويخفف العبء عن البشر.

تجربة العملاء

نظرًا لارتفاع توقعات العملاء بشكل حاد، وازدياد معدلات الإرهاق بين ممثلي خدمة العملاء، يمكن أن يؤدي وكلاء الذكاء الاصطناعي دورًا فعَّالًا في تحسين تجربة العميل. وبفضل قدرتهم على تحسين الردود بمرور الوقت واسترجاع بيانات العملاء ذات الصلة في الوقت الفعلي، يقدِّم الوكلاء تجارب شديدة التخصيص وغنية بالسياق.

على عكس روبوتات المحادثة التقليدية التي ترد على استفسارات العملاء استنادًا إلى سيناريوهات محددة مسبقًا، يستطيع الذكاء الاصطناعي الوكيل توقُّع الأحداث المستقبلية واتخاذ إجراءات استباقية بناءً على احتياجات العملاء، ما يعزز الملاءمة ورضا العملاء. وبفضل تقنيات معالجة اللغة الطبيعية، يستطيع المساعدون المدعومون بالذكاء الاصطناعي الحواري إجراء حوارات سلسة وطبيعية مع العملاء، مع تصعيد القضايا المعقدة تلقائيًا إلى الموظفين عند الضرورة. وباستخدام تحليل المشاعر، تعمل هذه الأدوات أيضًا على تحليل تفاعلات العملاء للتعرُّف على المشكلات قبل حدوثها – أو حتى اقتراح حلول وتنفيذها، مثل إصدار تذكرة دعم أو استرداد مبلغ.

يمكن للوكلاء أن يعملوا أيضًا كأنظمة دعم لممثلي خدمة العملاء، وذلك من خلال تنظيم بيانات العملاء ذات الصلة واسترجاعها أو المساعدة على حل مشكلات المنتجات بناءً على استفسارات العملاء. نظرًا لقدرة الوكلاء على التفاعل مع عدة أنظمة في الوقت نفسه والاحتفاظ ببيانات العملاء مع مرور الوقت، فهم بارعون بشكل خاص في تقديم دعم فائق التخصيص واستباقي. يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل في هذه البيئات إلى تحسين رضا العملاء من خلال زيادة الدقة، وغالبًا ما يؤدي إلى توفير التكاليف؛ نظرًا لتقليل الحاجة إلى التفاعل البشري. 

الاستجابة للكوارث

في حالات الكوارث، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تقديم معلومات فورية ودعم اتخاذ القرار لفرق الاستجابة الأولية. تعمل هذه الأنظمة على تحليل صور الأقمار الصناعية، وشبكات أجهزة الاستشعار، ووسائل التواصل الاجتماعي لتقييم الأضرار وتحديد أولويات الاستجابة الطارئة. كما تساعد النماذج التنبؤية والمحاكاة المناطق المحلية على الاستعداد للأحداث المستقبلية. تُتيح هذه الأدوات إجراء عمليات إجلاء استباقية والحد من الخسائر البشرية، ما يساعد على إنقاذ الأرواح وتقليل نفقات التعامل مع الكوارث.

التعليم

توفِّر منصات التعليم والمعلمون المدعومون بالذكاء الاصطناعي مسارات تعليمية مخصصة وقابلة للتوسُّع لكل طالب على حدة. يعمل وكلاء التوجيه المدعومون بالذكاء الاصطناعي على تقييم مستوى معرفة الطالب، وتتبُّع تقدُّمه وتكييف المحتوى في الوقت الفعلي، ما يضمن حصول جميع المتعلمين على تعليم مناسب لسرعتهم. يمكن لهؤلاء الوكلاء إنشاء التمارين بشكل مستقل وتقديم الملاحظات، بالإضافة إلى شرح السياق عندما يواجه الطلاب صعوبةً في فهم مفاهيم معينة. وهم مفيدون في الاستجابة لأنماط التعلم المتنوعة لدى الطلاب والتعلّم منها.

في التعليم العالي، يمكن لمساعدي البحث المدعومين بالذكاء الاصطناعي مساعدة الطلاب على استكشاف الموضوعات من خلال جمع المصادر أو تلخيص المعلومات.

بالإضافة إلى ذلك، تُدمج تطبيقات تعلُّم اللغات ومنصات التدريب المهني بشكل متزايد وكلاء مستقلين يحاكون التفاعلات الواقعية مثل مقابلات العمل أو المحادثات بلغات أجنبية. يمكن أن تسهم هذه التجارب المصممة حسب الحاجة في تقليل الحواجز أمام إنشاء محاكاة تفاعلية، وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب لممارسة المهارات الواقعية.3 هذه الأدوات مجتمعةً تمتلك القدرة على تحويل التعليم إلى تجربة أكثر تفاعلية وتطورًا مستمرًا، ما يؤدي إلى زيادة تفاعل الطلاب وتحسين نتائج التعلم. 

إدارة الطاقة

يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي أن يؤدوا دورًا محوريًا في قطاع الطاقة من خلال تمكين الإدارة الذكية للشبكات والصيانة التنبؤية. على سبيل المثال، يمكن للوكلاء تحليل البيانات من معدات الطاقة بشكل استباقي للتنبؤ بجداول الصيانة أو توقُّع أعطال البنية التحتية. كما يمكنهم الموازنة بشكل مستقل بين العرض والطلب على الطاقة، وتعديل عمليات الشبكة في الوقت الفعلي.4 هؤلاء الوكلاء القائمون على المهام قادرون على خفض البصمة الكربونية للمؤسسة وتقليل تكاليف الطاقة بشكل كبير. 

الرعاية الصحية

حظيت حلول الذكاء الاصطناعي باهتمام خاص من قطاع الرعاية الصحية في السنوات الأخيرة؛ نظرًا لقدرتها على تحليل البيانات الصحية بشكل مستقل وتخفيف الأعباء الإدارية في المؤسسات الطبية المزدحمة. في البيئات السريرية، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتم منحهم حق الوصول إلى مجموعات البيانات الكبيرة من مختلف الأقسام أن يؤثِّروا بشكل كبير في تقليل الوقت المستغرق في المهام الإدارية مثل الفوترة والجدولة وتخصيص الموارد، بالإضافة إلى أتمتة المهام الروتينية بالكامل مثل الموافقات المسبقة ومراقبة المرضى عن بُعد.

نظرًا لنهجهم الاستباقي في تحليل البيانات، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي المساهمة أيضًا في التشخيص، وإدارة عمليات الأدوية، ومراقبة المؤشرات الحيوية للمرضى في الوقت الفعلي، مع تنبيه الفرق الطبية إلى المخاطر الصحية المحتملة قبل تفاقمها. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي الوكيل في العمليات اليومية، تستطيع المستشفيات والمراكز الطبية اتخاذ قرارات أكثر وعيًا، ما يمنح مقدمي الرعاية وقتًا أكبر للتركيز على العناية الشخصية المباشرة. تؤدي هذه الأدوات أيضًا إلى عمليات تشخيص أكثر دقة، وخطط علاجية شديدة التخصيص، وابتكارات بحثية أسرع. 

الموارد البشرية

يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين للموارد البشرية تقليل العبء الإداري عن أقسام الموارد البشرية وتحسين تجربة الموظفين بشكل ملحوظ. في عملية التوظيف، يمكن لهذه الأدوات أداء عدد من المهام التي تستهلك الوقت، مثل تحليل السير الذاتية، وترتيب المرشحين، وجدولة المقابلات. بمجرد تعيين المرشح، توفِّر تجارب التهيئة المخصصة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي جداول تدريب وخططًا فردية للموظفين الجُدُد.

بالنسبة إلى الموظفين الحاليين، يمكن للمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي الوكيل توفير مجموعة من الموارد المهمة للقوى العاملة، بما في ذلك توصيات تدريبية مخصصة تستند إلى الدور الوظيفي أو الخبرة أو الأهداف المهنية. في الوقت نفسه، تتولى هذه الأنظمة المستقلة معالجة الطلبات الإدارية مثل الرد على الأسئلة الشائعة للموظفين، وإدارة طلبات الإجازات، وضمان الالتزام بالسياسات.

على سبيل المثال: تُجري منصة AskHR من IBM أتمتة كاملة لأكثر من 80 طلبًا شائعًا في قسم الموارد البشرية، ما يُتيح لقادة الموارد البشرية تخصيص وقت أكبر لتحسين تجربة الموظف والانخراط في مهام أكثر تعقيدًا وإبداعًا. ومن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المواهب، يحصل قادة الموارد البشرية على رؤى حول العوامل التي تؤدي إلى تعيينات ناجحة على المدى الطويل، استنادًا إلى تحليل البيانات. باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل، يوفر قادة الموارد البشرية الوقت والتكاليف في عمليات التوظيف وإدارة المواهب، إلى جانب توحيد إجراءات التعيين والترقية بالاعتماد على مدخلات موضوعية قائمة على البيانات.

تكنولوجيا المعلومات وأتمتة العمليات

يتولى الوكلاء الذكيون في عمليات تكنولوجيا المعلومات إدارة البنية التحتية تلقائيًا، واكتشاف الحالات الشاذة، وتحسين أداء الأنظمة، ما يقلل من فترات التعطل والمخاطر التشغيلية. يمكن للوكلاء أيضًا العمل كمساعدين للمطورين، وذلك من خلال المراقبة المستمرة لحالة النظام، وتشخيص المشكلات، ونشر الإصلاحات تلقائيًا. يمكن للوكلاء المبرمجين لتعزيز الأمن الإلكتروني اكتشاف التهديدات في الوقت الفعلي واتخاذ تدابير استباقية لمنع الهجمات.

وبشكل متزايد، يعمل الوكلاء كأدوات للمطورين لمساعدة المبرمجين. على سبيل المثال، أطلق مهندسو NASA مؤخرًا وكيلًا للاستخدام في مختبر الدفع النفاث. يساعد هذا الوكيل، الذي يتفاعل مع لغات أنظمة التشغيل الآلي الخاصة، مطوري الروبوتات على فحصها وتشخيصها وتشغيلها باستخدام أوامر بلغة طبيعية.

التسويق

لدى وكلاء الذكاء الاصطناعي تطبيقات متنوعة في مجال التسويق، خاصةً في ظل الكم الهائل من البيانات التي تتعامل معها أقسام التسويق يوميًا، وعدد العروض المتنافسة التي يتعرض لها العملاء. اليوم، تعمل بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الوكيل على تحويل تجربة اكتشاف المنتجات، إذ أصبح المستهلكون يطلبون نصائح تسوُّق من الوكلاء بدلًا من البحث بأنفسهم عبر الإنترنت.

في مجال التسويق والتجارة الإلكترونية، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تنفيذ عدد من مهام التواصل والإعلان بشكل مستقل. قد يشمل ذلك إدارة الحملات، وإنشاء شخصيات العملاء، وتخصيص المحتوى، وتحسين أداء الإعلانات في الوقت الفعلي. ورغم أن تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي السابقة كانت قادرة على تنفيذ هذه المهام، إلا أنها كانت تعتمد على إشراف أكبر ومدخلات متكررة من المستخدم لأداء فعَّال.

باستخدام التحليلات التنبؤية، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تحليل سلوك العملاء لتحديد أفضل توقيت أو استراتيجية رسائل لحملة معينة بشكل تلقائي، ثم تمرير هذه المعلومات إلى وكلاء يمكنهم جدولة الاتصالات بأنفسهم. ومن خلال التحليل الاستباقي، تعمل هذه التقنيات باستمرار على إنشاء شخصيات عملاء قوية استنادًا إلى كميات هائلة من البيانات، ما يوفر رؤًى إضافية لحملات التسويق.

يمكن لروبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي مراقبة الإشارات إلى العلامة التجارية، والتفاعل مع المستخدمين، وتوليد ردود ملائمة بدقة أعلى مقارنةً بنظيراتها التقليدية غير الوكيلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يقدِّمون توصيات للمنتجات أن يستفيدوا من مجموعة من الأدوات ومصادر البيانات وسلوكيات المستخدم السابقة لتحديد احتياجات العملاء بدقة أكبر، مثل اقتراح حجوزات عطلات مخصصة لتفضيلات سفر متعددة ولعوامل خارجية كحالة الطقس.

دعم الصحة النفسية

يوفر وكلاء الذكاء الاصطناعي دعمًا نفسيًا مخصصًا وسهل الوصول. على سبيل المثال، توفِّر روبوتات المحادثة المخصصة للعلاج والقائمة على الوكلاء دعمًا على مدار الساعة من خلال محادثات بلغة طبيعية، لمساعدة المستخدمين على التعامل مع القلق أو التوتر باستخدام تقنيات مستندة إلى الأدلة مثل العلاج السلوكي المعرفي.

من خلال المزج بين الذكاء العاطفي والتوافر المستمر، يوسِّع الذكاء الاصطناعي الوكيل نطاق الوصول إلى دعم الصحة النفسية بطريقة قابلة للتوسيع وتحافِظ على الخصوصية. يمكن لوكلاء المحادثة هؤلاء تخفيف العبء عن المتخصصين البشر في حالات نقص الموظفين، وتوسيع نطاق الوصول في المناطق التي تفتقر إلى خدمات الصحة النفسية، ومساعدة المرضى المترددين في طلب الدعم دون خوف من الوصم الاجتماعي.5

البيع التجزئة

يوفر وكلاء الذكاء الاصطناعي تجارب تسوق مخصصة من خلال تقديم توصيات للمنتجات، وتوقُّع التوجهات، وإدارة المخزون، وتشغيل روبوتات المحادثة المستقلة لخدمة العملاء. يمكن لوكلاء الترويج الأذكياء تحسين التسعير ومستويات المخزون في الوقت الفعلي استنادًا إلى سلوك العملاء وتوقعات الطلب، ما يساعد على تجنُّب نفاد المخزون أو حدوث أي انقطاعات أخرى.

في مجال التجارة الإلكترونية، ينسِّق وكلاء الذكاء الاصطناعي اختيارات المنتجات والعروض الترويجية بما يتناسب مع تفضيلات كل عميل وسجل مشترياته، بل ويستعينون أحيانًا ببيانات سياقية مثل الطقس والموقع والتوجهات الحالية لتحسين النتائج. في بعض المتاجر التقليدية، يتم استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لمسح الرفوف وإدارة المخزون في الوقت الفعلي.6 تعمل هذه التقنيات على تعزيز المبيعات وتقليل مشكلات المخزون وزيادة المبيعات من خلال التسويق الموجَّه، ما يؤدي إلى زيادة رضا العملاء وارتفاع معدلات التحويل.

المبيعات

يمكن استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل عملية البيع، لكن غالبًا ما يتم توظيفهم لأتمتة المهام وتبسيط الوصول إلى بيانات العملاء. عادةً ما يتم دمج الذكاء الاصطناعي الوكيل بعمق في الأدوات الحالية مثل برامج إدارة علاقات العملاء (CRM) للوصول إلى بيانات العملاء، كالتفاعلات السابقة وتفضيلات المستهلكين. يمكن للوكلاء المساعدة في عملية توليد وتقييم العملاء المحتملين، من خلال تصنيفهم حسب الأولوية والتركيز على المتابعين الأكثر قابلية للتحويل.

في عملية رعاية العملاء المحتملين، يتواصل وكلاء الذكاء الاصطناعي تلقائيًا مع العملاء عبر البريد الإلكتروني أو روبوتات المحادثة أو المساعدين الصوتيين لتقديم عروض مخصصة والإجابة عن الاستفسارات. إن قدرة هؤلاء الوكلاء على تخزين بيانات العملاء المحتملين والتعامل مع عدة فرص في الوقت نفسه تُتيح توسيع نطاقهم بسهولة. وبفضل إمكانية الوصول إلى البيانات التاريخية، تتوقع هذه الأدوات التوجهات وفرص المبيعات المحتملة، ما يمكِّن فرق المبيعات من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتخصيص الموارد بأكثر الطرق فاعلية.

على المستوى الداخلي، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي أن يكونوا إضافة قيّمة لفرق المبيعات، وذلك من خلال نسخ وتحليل مكالمات المبيعات، واستخراج بيانات العملاء المحتملين ذات الصلة قبل الاجتماعات، أو مساعدة مندوبي المبيعات على جدولة المواعيد. ومن خلال توفير تعليقات فورية لأقسام المبيعات، يساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي نظراءهم البشريين على تحسين الأداء باستمرار.

إدارة سلسلة التوريد

من أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الوكيل مقارنةً بالنماذج التقليدية قدرته على التصرُّف بشكل ديناميكي، من خلال تحليل البيانات وتعديل المهام دون توجيه بشري في الوقت الفعلي. ويجعل هذا التكنولوجيا مناسبة جدًا لسلسلة التوريد، وإدارة المخزون، وعملية الشراء. يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تبسيط عملية اختيار الموردين، وذلك من خلال تقييم الموردين المحتملين بناءً على كفاءة التكلفة أو معايير الاستدامة، بالإضافة إلى تحديد المخاطر المحتملة. تعمل التقنية أيضًا على أتمتة عمليات مثل التعاقد وطلبات الشراء، ما يقلل الجهد اليدوي ويضمن دقة إدارة الموردين. تُضيف قدرة الوكلاء على مقارنة هذه العمليات مع معايير مثل مستويات المخزون طبقة إضافية من التحقق لعملية الشراء، ما يمنع حدوث أي اضطرابات.

عند توحيد البيانات، يوفر الذكاء الاصطناعي الوكيل رؤى قيّمة تمكِّن المؤسسات من اتخاذ قرارات أكثر دقة على المدى القريب والبعيد. يمكن للوكلاء إنشاء تحليلات تفصيلية للإنفاق وتحديد فرص خفض التكاليف، أو توقُّع الطلب بناءً على عدة عوامل، منها ظروف السوق والأحداث العالمية. ويمكن أن تكون هذه التكنولوجيا أداة محورية في إدارة الامتثال، وذلك من خلال مراقبة المعاملات والعمليات الداخلية بشكل استباقي وفقًا للبيئة التنظيمية الخاصة بالمؤسسة.

من خلال دمج الذكاء الاصطناعي الوكيل في سلسلة التوريد والعمليات اللوجستية، تتمكن الشركات من اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن المورِّدين وتبسيط عملية التعاقد، ما يساعد على تقليل الأخطاء والتكاليف.

النقل والخدمات اللوجستية

يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تحسين عمليات النقل واللوجستيات بشكل ذاتي من خلال إدارة أساطيل المركبات، ومسارات التوصيل، والعمليات اللوجستية على نطاق واسع. تستخدم بعض شركات التوصيل وكلاء إرسال مستقلين لتخصيص المركبات وإعادة توجيهها بناءً على حركة المرور أو حالة الطقس أو مدى أولوية الطلبات. تكشف أنظمة الصيانة التنبؤية عن مشكلات المركبات لتفادي الأعطال غير الضرورية أو التلف، بينما تعمل أنظمة التوجيه الذكي على تقليل استهلاك الوقود وتقليص أوقات التسليم. تساهم هذه الأدوات في زيادة وفورات التكاليف ومساعدة المؤسسات على تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة.

الموارد

قم بتوسيع نطاق الإنتاجية باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المصممين خصيصًا لأعمالك

استكشف إمكانات وكلاء الذكاء الاصطناعي التي ستُغيِّر قواعد اللعبة والتي يمكن أن تندمج بسهولة في العمليات.

دليل المشترين لوكلاء الذكاء الاصطناعي لعام 2025

تعمّق في هذا الدليل الشامل الذي يفصّل حالات الاستخدام الرئيسية والقدرات الأساسية والتوصيات خطوة بخطوة لمساعدتك على اختيار الحلول المناسبة لأعمالك.
إعادة تصور إنتاجية الأعمال باستخدام وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي

اعرف كيف يمكن لوكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي التعاون معًا من أجل تحقيق مستويات جديدة من الإنتاجية.
تقرير Omdia حول الذكاء المُمكّن: تأثير وكلاء الذكاء الاصطناعي

اكتشف كيف يمكنك الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي.

الدخول في المؤسسة الوكيلة: وضع الذكاء الاصطناعي في العمل عبر ملكيتك التقنية بأكملها

ابقَ على اطلاع دائم بوجود وكلاء الذكاء الاصطناعي الناشئة الجديدة، وهي نقطة تحول أساسية في ثورة الذكاء الاصطناعي.
جرّب watsonx Orchestrate™

استكشف كيف يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي تخفيف أحمال العمل لديك وتحسين الإنتاجية.
كيف سيعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على إعادة ابتكار الإنتاجية

تعلم طرق استخدام الذكاء الاصطناعي لتكون أكثر إبداعًا وفعالية، وابدأ بالتكيف مع مستقبل يتضمن العمل عن كثب مع وكلاء الذكاء الاصطناعي.
مستقبل الوكلاء، واستهلاك الطاقة بالذكاء الاصطناعي، واستخدام Anthropic للكمبيوتر، ووضع علامة مائية على النص الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي من Google

ابقَ في الصدارة مع خبراء الذكاء الاصطناعي لدينا في هذه الحلقة من برنامج Mixture of Experts الذين يتعمقون في مستقبل وكلاء الذكاء الاصطناعي، وغيره من الموضوعات الأخرى.

كيف تستخدم Comparus "المساعد المصرفي"

استخدمت Comparus حلولًا من IBM® watsonx.ai™ وأظهرت بشكل مثير للإعجاب إمكانات الخدمات المصرفية الحوارية كنموذج تفاعل جديد.
حلول ذات صلة
وكلاء الذكاء الاصطناعي للأعمال

يمكنك إنشاء مساعدين ووكلاء ذكاء اصطناعي ووكلاء أقوياء يعملون على أتمتة مهام سير العمل والعمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ونشرها وإدارتها.

         استكشف watsonx Orchestrate
    حلول وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM

    يمكنك بناء مستقبل عملك باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي الجديرة بالثقة.

         استكشف حلول وكلاء الذكاء الاصطناعي
    خدمات الذكاء الاصطناعي لدى IBM Consulting

    تساعد خدمات IBM Consulting AI في إعادة تصور طريقة عمل الشركات باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بأعمالها.

         استكشف خدمات الذكاء الاصطناعي
    اتخِذ الخطوة التالية

    سواء اخترت تخصيص التطبيقات والمهارات المُعدّة مسبقًا أو إنشاء خدمات مخصصة مستندة إلى وكلاء ونشرها باستخدام استوديو الذكاء الاصطناعي، فإن منصة IBM watsonx تُلبي احتياجاتك.

         استكشف watsonx Orchestrate استكشف watsonx.ai