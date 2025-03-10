استخدمت روبوتات المحادثة البسيطة في العقد الماضي قواعد محددة مسبقًا للاختيار من مجموعة محدودة من القرارات. يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا على تقييم مسارات الحل المختلفة، وقياس الأداء، وتحسين منهجهم بمرور الوقت. تُعد وحدة الاستدلال العنصر الأساسي في بنية الوكيل. تحدِّد هذه الوحدة كيفية استجابة الوكيل لبيئته من خلال موازنة العوامل المختلفة، وتقييم الاحتمالات، وتطبيق القواعد المنطقية أو السلوكيات المكتسبة. وبحسب درجة تعقيد نظام الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يستند الاستدلال إلى قواعد محددة، أو احتمالات، أو أساليب استدلالية تقريبية، أو نماذج تعتمد على التعلم العميق. من أشهر نماذج الاستدلال المستخدمة: ReAct (الاستدلال والعمل) وReWOO (الاستدلال دون قابلية ملاحظة).
تتعامل أنواع مختلفة من الوكلاء مع الاستدلال بطرق متباينة. فعلى سبيل المثال، يتخذ الوكلاء القائمون على الأهداف قراراتهم من خلال النظر في هدف محدد مسبقًا، ثم اختيار الإجراءات التي تؤدي إلى تحقيق ذلك الهدف. ويركِّز هذا النوع من الوكلاء على إذا ما كان الهدف قد تحقق، دون السعي بالضرورة إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة. في المقابل، يذهب الوكلاء القائمون على المنفعة إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ لا يقيّمون فقط إذا ما تم تحقيق الهدف، بل أيضًا مدى جودة النتيجة بناءً على وظيفة منفعة.
تتَّبِع أنظمة الذكاء الاصطناعي البسيطة القائمة على القواعد منطقًا محددًا مسبقًا، مثل: "إذا حدث X، فافعل Y". تستخدم الأنظمة الأكثر تقدمًا الاستدلال البايزي (Bayesian)، أو التعلم المعزز، أو الشبكات العصبية للتكيف ديناميكيًا مع المواقف الجديدة. يمكن أن تنفذ هذه الوحدة أيضًا أسلوب سلسلة الأفكار وتقنيات حل المشكلات متعددة الخطوات، وهي ضرورية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل التحليل المالي المؤتمت أو مراجعة العقود القانونية. تعتمد درجة ذكاء الوكيل وموثوقيته في تنفيذ المهام المعقدة على قدرته في الاستدلال الفعَّال واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.