ما بروتوكول اتصال الوكيل (ACP)؟

استكشف فريق ACP في البداية إمكانية تكييف بروتوكول سياق النموذج (MCP) لأنه يوفر أساسًا قويًا للتفاعلات بين النموذج والسياق. ومع ذلك، سرعان ما واجهوا قيودًا معمارية جعلته غير مناسب للتواصل الحقيقي بين الوكلاء.
لماذا لا يفي بروتوكول MCP بالغرض في الأنظمة متعددة الوكلاء؟
البث: يدعم MCP البث الأساسي، غالبًا لرسائل كاملة، لكنه لا يدعم النمط الأكثر دقة المعروف بـ "delta"، حيث يتم إرسال التحديثات فور حدوثها. تُعَد تدفقات Delta، مثل الرموز المميزة وتحديثات المسارات، تدفقات مكونة من تحديثات تدريجية بدلًا من حمولات البيانات الكاملة. هذا القيد يعود إلى أن MCP عند إنشائه لم يتم تصميمه ليتناسب مع نمط التفاعل بين الوكلاء.
مشاركة الذاكرة: لا يدعم MCP تشغيل وكلاء متعددين عبر الخوادم مع الحفاظ على الذاكرة المشتركة. لا يدعم ACP هذه الوظيفة بشكل كامل حتى الآن أيضًا، ولكنه مجال نشط قيد التطوير.
هيكل الرسالة: يقبل MCP أي مخطط JSON ولكنه لا يحدِّد هيكل نص الرسالة. تجعل هذه المرونة قابلية التشغيل البيني صعبة، خاصةً بالنسبة إلى وكلاء البناء الذين يجب أن يفسِّروا تنسيقات الرسائل المتنوعة.
تعقيد البروتوكول: يستخدم MCP بروتوكول JSON-RPC ويتطلب حزم SDK وبيئات تشغيل محددة. في المقابل، يتميز تصميم ACP المعتمد على REST والداعم للتواصل المتزامن وغير المتزامن بأنه أخف وأسهل في التكامل.
يمكن تشبيه MCP بتقديم أدوات أفضل لشخص ما، مثل آلة حاسبة أو مرجع، لتعزيز أدائه. على النقيض من ذلك، يهدف ACP إلى تمكين الأشخاص من تشكيل فرق، حيث يساهم كل شخص، أو وكيل، بقدراته بشكل تعاوني داخل تطبيق الذكاء الاصطناعي.
يمكن أن يُكمل كلٌّ من ACP وMCP بعضهما: