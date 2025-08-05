في بنية الذكاء الاصطناعي الوكيلية هذه، يعمل الوكلاء معًا بشكل تسلسلي لتحقيق الهدف. هكذا يتم تنظيم نظام الذكاء الاصطناعي التوليدي:

وكيل المخطط: ينشئ الخطة الأولية عالية المستوى، مرة واحدة في بداية سير العمل. على سبيل المثال، إذا سأل أحد المستخدمين، "ما هي المشاريع مفتوحة المصدر القابلة للمقارنةً مع المشاريع التي يستخدمها فريقي؟" بعد ذلك، سيقوم الوكيل بتجميع خطة خطوة بخطوة قد تبدو مثل هذا: "1. بحث فريق الوثائق عن تقنيات المصدر المفتوح. 2. ابحث في الويب عن مشاريع مصدر مفتوح مماثلة للمشاريع الموجودة في الخطوة 1.» إذا فشلت أيٌّ من هذه الخطوات أو قدمت نتائج غير كافية، فيمكن تكييف الخطوات لاحقًا بواسطة عامل الانعكاس.

مساعد البحث: مساعد البحث هو العمود الفقري للنظام. يأخذ وينفذ تعليمات مثل «وثائق فريق البحث عن تقنيات مفتوحة المصدر». بالنسبة للخطوة 1 من الخطة، فإنه يستخدم التعليمات الأولية من وكيل المخطط. بالنسبة للخطوات اللاحقة، يتلقى أيضا سياقًا منسقًا من نتائج الخطوات السابقة.

على سبيل المثال، إذا طُلب منك "البحث في الويب عن مشاريع مصدر مفتوح مشابهة"، فستتلقى أيضًا مخرجات خطوة البحث عن المستندات السابقة. واعتمادًا على التعليمات، يمكن لمساعد البحث استخدام أدوات مثل البحث على الويب أو البحث عن المستندات، أو كليهما، لإنجاز مهمته.

ناقد الخطوة: ناقد الخطوة هو المسؤول عن تحديد ما إذا كانت مخرجات الخطوة السابقة تفي بالتعليمات التي أعطيت له بشكل مرضٍ أم لا. يتلقى معلومتين: التعليمات أحادية الخطوة التي تم تنفيذها للتو ومخرجات تلك التعليمات. إن وجود ناقد متدرج في المحادثة يجلب الوضوح حول ما إذا كان الهدف قد تحقق، وهو أمر ضروري للتخطيط للخطوة التالية.

متابع تحقيق الهدف: يقوم متابع تحقيق الهدف بتحديد ما إذا كان الهدف النهائي قد تحقق، استنادًا إلى جميع متطلبات الهدف المقدم، والخطط الموضوعة لتحقيقه، والمعلومات التي تم جمعها حتى الآن. مخرجات المتابع إما "نعم" أو "ليس بعد" متبوعة بشرح موجز لا يزيد عن جملة أو جملتين.

وكيل التفكير وكيل التفكير هو صانع القرار التنفيذي لدينا. يقرر الخطوة التالية التي يجب اتخاذها، سواء كان ذلك التعدي على الخطوة التالية المخطط لها، أو تغيير المسار للتعويض عن الحوادث أو التأكيد على أن الهدف قد تم إكماله. وكما هو الحال مع المدير التنفيذي في الحياة الواقعية، فإنه يقوم بأفضل عملية صناعة القرار عندما يكون لديه هدف واضح في ذهنه ويتم تقديم نتائج موجزة عن التقدم الذي تم إحرازه أو لم يتم إحرازه للوصول إلى هذا الهدف. يكون ناتج وكيل التفكير إما الخطوة التالية التي يجب اتخاذها أو تعليمات الإنهاء إذا تم الوصول إلى الهدف. نقدم لوكيل التفكير العناصر التالية:

الهدف

الخطة الأصلية

الخطوة الأخيرة التي تم تنفيذها

نتيجة الخطوة الأخيرة التي تشير إلى النجاح أو الفشل

تسلسل موجز للتعليمات المنفذة مسبقًا (فقط التعليمات، وليس مخرجاتها)

إن تقديم هذه العناصر في شكل منظم يوضح لصانع القرار لدينا ما تم إنجازه حتى يتمكن من تحديد ما يجب أن يحدث بعد ذلك.

منشئ التقارير: بمجرد تحقيق الهدف، يقوم منشئ التقارير بتجميع كل النتائج في مخرجات متماسكة تجيب مباشرةً على الاستعلام الأصلي. في حين أن كل خطوة في العملية تولد مخرجات مستهدفة، فإن منشئ التقرير يربط كل شيء معًا في تقرير نهائي.