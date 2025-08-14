ما AgentOps؟

يمكن تطبيق أفضل ممارسات AgentOps على جميع مراحل دورة حياة الوكيل، ويجب ذلك.
التطوير: في هذه المرحلة، يحدِّد المطورون أهدافًا وقيودًا محددة لوكلائهم، مع تعيين التبعيات المختلفة ومسارات البيانات.
الاختبار: قبل إطلاقه في بيئة الإنتاج، يمكن للمطورين تقييم أداء الوكيل في بيئة محاكاة أو "صندوق اختبار".
المراقبة: بعد النشر، يمكن للمطورين فحص نتائج القياس، وتقييم أداء الوكيل على مستوى الجلسة أو التتبُّع أو الفترة الزمنية. يمكن للمطورين مراجعة إجراءات الوكيل، واستدعاءات واجهات برمجة التطبيقات، والمدة الإجمالية (أو زمن الانتقال) لسلوك الوكيل.
التعليقات: في هذه المرحلة، يحتاج كلٌّ من المستخدم والمطور إلى أدوات لتسجيل الحالات التي ارتكب فيها الوكيل خطأً أو تصرَّف بشكل غير متسق، بالإضافة إلى آليات لمساعدة الوكيل على التحسن في عملية التشغيل التالية.
الحوكمة: مع خضوع الذكاء الاصطناعي التوليدي لمزيدٍ من الرقابة التنظيمية (كما في قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي)، ومع تطوُّر أطر عمل أخلاقية جديدة، يحتاج المطورون إلى مجموعة من الضوابط والسياسات للمساعدة على تقييد سلوك الوكيل وضمان الامتثال.