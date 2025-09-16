رائع! دعنا نمرر إدخالنا الأوَّلي لبدء سير العمل.

المخرجات:

كما ترى، يتم إيقاف الرسم البياني مؤقتًا، ويُطلب منا إما مراجعة الإدخال أو المتابعة. دعونا نراجع الإدخال ونستأنف مهام سير العمل الخاصة بالوكيل باستخدام Command class من LangGraph . يقوم هذا الإجراء بتحديث الحالة كما لو أنها صادرة من عُقدة human_feedback .

