يتَّبِع وكلاء الذكاء الاصطناعي البسطاء مجموعة من قواعد "الشرط-الفعل" المبرمجة مسبقًا. وغالبًا ما تكون هذه القواعد على شكل عبارات "إذا... فإن"، حيث يحدِّد جزء "إذا" الشرط، بينما يوضح جزء "فإن" الإجراء المطلوب. وعند تحقق الشرط، ينفِّذ الوكيل الإجراء المقابل.
تُعَد هذه المنهجية في الاستدلال مناسبة بشكل خاص لحالات الاستخدام المتخصصة في مجالات محددة. فعلى سبيل المثال في قطاع المالية، يقوم وكيل كشف الاحتيال بوضع علامة على المعاملة كاحتيالية بناءً على مجموعة من المعايير التي يحددها البنك.
باستخدام المنطق الشرطي، لا يستطيع الذكاء الاصطناعي الوكيل التصرف بشكل مناسب إذا واجه سيناريو غير معروف له. ولتقليل هذا الجمود، يستخدم الوكلاء القائمون على النماذج ذاكرتهم وإدراكهم لتخزين نموذج أو حالة محدَّثة لبيئتهم. يتم تحديث هذه الحالة عندما يتلقى الوكيل معلومات جديدة. ومع ذلك، يظل الوكلاء القائمون على النموذج مقيدين بقواعد "الشرط-الفعل" الخاصة بهم.
فعلى سبيل المثال، يتنقل روبوت في مستودع لوضع منتج على رف. يستشير نموذجًا للمستودع لتحديد المسار الذي يسلكه، ولكن عندما يشعر بعقبة، يمكنه تعديل مساره لتجنُّب هذه العقبة ومواصلة التحرك.