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من المستحيل أن تخطو خطوتين في أرجاء المشهد الإعلامي التقني دون أن تصادف مقالًا يشيد بعام 2025 باعتباره عام وكيل الذكاء الاصطناعي. يُقال لنا إن الوكلاء سيغيرون طريقة إنجاز العمل، وسيؤثرون على كل جانب من جوانب حياتنا، الشخصية والمهنية.
لم نكد نخرج من سيل ضجيج الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) والعملات المشفرة الذي ميز أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وفقاعة الميتافيرس التي تلت ذلك، حتى بدأت أصوات وسائل الإعلام في الإشادة بالذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) في أعقاب إصدارات مثل عائلة نماذج GPT من OpenAI و Claude من Anthropic و Copilot من Microsoft.
بينما لم يتوقف التركيز على نطاق واسع تمامًا، تحول الاهتمام في عام 2025 من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) إلى التطورات في وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI) المستقلين ظاهريًا والذين يبشرون بمستقبل العمل.
على الرغم من الارتفاع المؤقت في الاهتمام بالذكاء الاصطناعي التوليدي حول R1 من Deepseek، والذي وعد بتحسينات كبيرة في الأداء مقارنةً بـ ChatGPT، فإن السرد المهيمن للابتكار في عام 2025 هو وكيل الذكاء الاصطناعي.
تسلط التغطية الإعلامية الضوء على وعود الابتكار والأتمتة والكفاءة التي سيجلبها الوكلاء، ولكن كم من الحديث هو ضجة متعطشة للنقرات؟
يزدهر عالم الإعلام المدعوم بالإعلانات على النقرات، ومن المنطقي توقع عناوين مثيرة وجذابة للانتباه مصممة لحصد نقراتك. ولكن ما الذي يمكننا أن نتوقعه بشكل واقعي من الذكاء الاصطناعي الفاعل في عام 2025، وكيف سيؤثر على حياتنا؟
تحدثنا مع العديد من خبراء IBM لفرز الضجيج، بهدف إجراء محادثة أكثر منطقية حول وكلاء الذكاء الاصطناعي وما الذي سيقومون به. يشمل فريقنا من المطلعين الخبراء:
Maryam Ashoori، دكتوراه:مديرة إدارة المنتجات، IBM® watsonx.ai™
Marina Danilevsky: عالمة أبحاث أولى، تقنيات اللغة
Vyoma Gajjar: مهندسة حلول تقنية الذكاء الاصطناعي
Chris Hay: مهندس متميز
وكيل الذكاء الاصطناعي هو برنامج حاسوبي قادر على العمل بشكل مستقل لفهم المهام وتخطيطها وتنفيذها. يعتمد وكلاء الذكاء الاصطناعي على نماذج لغوية كبيرة ويمكنهم التفاعل مع الأدوات والنماذج الأخرى والجوانب الأخرى للنظام أو الشبكة حسب الحاجة لتحقيق أهداف المستخدم.
نحن نتجاوز مجرد مطالبة روبوت محادثة باقتراح وصفة عشاء بناءً على المكونات المتوفرة في الثلاجة. الوكلاء هم أكثر من مجرد رسائل بريد إلكتروني آلية لتجربة العملاء تُعلمك بأنه سيمر بضعة أيام حتى يتمكن إنسان حقيقي من معالجة استفسارك.
يختلف وكلاء الذكاء الاصطناعي عن مساعدي الذكاء الاصطناعي التقليديين الذين يحتاجون إلى مطالبة في كل مرة يقومون فيها بإنشاء استجابة. من الناحية النظرية، يقدم المستخدم للوكيل مهمة عالية المستوى، ويقوم الوكيل باكتشاف كيفية إكمالها.
لا تزال العروض الحالية في المراحل المبكرة من تناول هذه الفكرة. تقول Ashoori: "إن ما يُشار إليه عادةً في السوق باسم "الوكلاء" هو إضافة قدرات تخطيط واستدعاء أدوات أولية (تُسمى أحيانًا استدعاء الوظائف) إلى النماذج اللغوية الكبيرة. وتُمكّن هذه النماذج اللغوية الكبيرة من تقسيم المهام المعقدة إلى خطوات أصغر يمكن للنموذج اللغوي الكبير تنفيذها."
ويعرب Hay عن تفاؤله بأن وكلاء أكثر قوة قادمون في الطريق: "لن تحتاج إلى أي تقدم إضافي في النماذج اليوم لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي في المستقبل"، كما يقول.
فضلًا عن ذلك، ما هو الحديث الدائر حول الوكلاء خلال العام القادم، وما مدى جدية هذا الحديث؟
تتوقع مجلة Time "ظهور وكلاء أكثر وأفضل".1 وتفيد وكالة Reuters بأن "الوكلاء" المستقلين والربحية من المرجح أن يهيمنا على جدول أعمال الذكاء الاصطناعي.2 وتعد مجلة Forbes بوصول "عصر الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء"، ردًا على تصريح من Jensen Huang من Nvidia.3
تعجّ وسائل الإعلام التقنية بتأكيدات على أن حياتنا على وشك تحول جذري. فالوكلاء المستقلين على أهبة الاستعداد لتبسيط وتغيير وظائفنا، وتحسين الأداء، ومرافقتنا في حياتنا اليومية، ومعالجة تفاصيلنا الروتينية في الوقت الفعلي، وإتاحة الفرصة لنا للانخراط في مساعٍ إبداعية ومهام أخرى ذات مستوى أعلى.
"أجرت شركتا IBM و Morning Consult مسحًا شمل 1000 مطور يقومون ببناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، وأوضحت Ashoori أن 99% منهم قالوا إنهم يستكشفون أو يطورون وكلاء الذكاء الاصطناعي. لذا نعم، الإجابة هي أن عام 2025 سيكون عام الوكيل." ومع ذلك، فإن هذا الإعلان ليس بدون فروق دقيقة.
بعد ترسيخ التصور السوقي الحالي للوكلاء كنماذج لغوية كبيرة مع خاصية استدعاء الدوال، يُميز Ashoori بين تلك الفكرة والوكلاء المستقلين حقًا. "التعريف الحقيقي [لوكيل الذكاء الاصطناعي] هو كيان ذكي يتمتع بقدرات الاستدلال والتخطيط التي يمكنها اتخاذ إجراءات بشكل مستقل. إن قدرات الاستدلال والتخطيط هذه قابلة للنقاش. الأمر يعتمد على كيفية تعريفك لذلك."
بالتأكيد أرى وكلاء الذكاء الاصطناعي يتجهون في هذا الاتجاه، لكننا لم نصل إلى هناك بالكامل بعد،" تقول Gajjar. "في الوقت الحالي، نشهد لمحات مبكرة - يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالفعل تحليل البيانات والتنبؤ بالاتجاهات وأتمتة سير العمل إلى حد ما. ولكن بناء وكلاء ذكاء اصطناعي يمكنهم التعامل بشكل مستقل مع اتخاذ القرارات المعقدة سيتطلب أكثر من مجرد خوارزميات أفضل. سنحتاج إلى قفزات كبيرة في التفكير السياقي واختبار الحالات غير الطبيعية"، كما تضيف.
Danilevsky ليست مقتنعة بأن هذا شيء جديد. تقول: "ما زلت أجد صعوبة في أن أصدق حقًا أن هذا مختلف تمامًا عن مجرد التنسيق. لقد أعدت تسمية التنسيق، ولكن الآن يطلق عليه اسم الوكلاء، لأن هذه هي الكلمة الرائجة. لكن التنسيق شيء كنا نفعله في البرمجة منذ الأزل."
فيما يتعلق بكون عام 2025 عام الوكيل، فإن Danilevsky متشككة. تقول: "الأمر يعتمد على ما تسميه وكيلاً، وما الذي تعتقد أن الوكيل سيحققه، وما نوع القيمة التي تتوقع أن يجلبها". وتضيف: "إنه تصريح كبير أن ندلي به بينما لم نكتشف بعد عائد الاستثمار على تكنولوجيا النماذج اللغوية الكبيرة بشكل عام".
وليس الجانب التجاري وحده هو ما يجعلها تتحوط في رهاناتها. "هناك ضجة تخيل ما إذا كان هذا الشيء يمكن أن يفكر نيابة عنك ويتخذ كل هذه القرارات وينفذ إجراءات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. وبشكل واقعي، هذا أمر مرعب."
يؤطِّر Danilevsky للانفصال على أنه سبب لسوء التفاهم. "يميل [الوكلاء] إلى أن يكونوا غير فعالين للغاية لأن البشر سيئون في التواصل. ما زلنا لا نستطيع جعل وكلاء المحادثة يفسرون ما تريده بشكل صحيح طوال الوقت."
ومع ذلك، فإن العام المقبل يحمل الكثير من الأمل باعتباره حقبة من التجارب. يقول Hay بحماس: "أنا من أشد المؤمنين بـ [2025 باعتباره عام الوكيل]".
تقوم الآن كل شركة تقنية كبرى ومئات الشركات الناشئة بتجربة الوكلاء. فعلى سبيل المثال، أطلقت Salesforce منصة Agentforce الخاصة بها، والتي تمكن المستخدمين من إنشاء وكلاء يمكن دمجهم بسهولة داخل النظام البنائي لتطبيقات Salesforce.
"الموجة قادمة وسيكون لدينا الكثير من الوكلاء. لا يزال نظامًا بنائيًا وليدًا للغاية، لذا أعتقد أن الكثير من الناس سيقومون ببناء وكلاء، وسيحظون بالكثير من المرح."
يفترض هذا السرد أن وكلاء اليوم يستوفون التعريف النظري المحدد في مقدمة هذه القطعة. سيكون وكلاء عام 2025 برامج ذكاء اصطناعي مستقلة تمامًا يمكنها تحديد نطاق مشروع وإنجازه بجميع الأدوات اللازمة وبدون أي مساعدة من الشركاء البشريين. لكن ما هو مفقود من هذا السرد هو الدقة.
يعتقد Hay أن الأساس قد تم وضعه بالفعل لمثل هذه التطورات. ويوضح قائلاً: "الشيء الكبير في الوكلاء هو أن لديهم القدرة على التخطيط". "لديهم القدرة على التفكير واستخدام الأدوات وأداء المهام، وعليهم القيام بذلك بسرعة وعلى نطاق واسع."
ويستشهد بأربعة تطورات، بالمقارنة مع أفضل النماذج قبل 12 إلى 18 شهرًا، تعني أن نماذج أوائل عام 2025 يمكن أن تشغل الوكلاء الذين يتصورهم أنصار هذه الرواية:
نماذج أفضل وأسرع وأصغر
تدريب سلسلة الأفكار (COT)
نوافذ السياق المتزايدة
استدعاء الوظائف
الآن، معظم هذه الأشياء قيد التنفيذ"، يتابع Hay قائلاً: "يمكن للذكاء الاصطناعي استدعاء الأدوات. ويمكنه التخطيط. ويمكنه الاستدلال والعودة بإجابات جيدة. ويمكنه استخدام الحوسبة في وقت الاستدلال. ستحصل على سلاسل أفكار أفضل وذاكرة أكبر للعمل بها. سيكون سريعًا. وسيكون رخيصًا. وهذا يقودك إلى هيكل أعتقد أنه يمكنك من خلاله الحصول على وكلاء. النماذج تتحسن وتزداد جودة، لذا فإن ذلك سيتسارع فقط.
تحرص Ashoori على التمييز بين ما سيتمكن الوكلاء من فعله لاحقًا، وما يمكنهم فعله الآن. تقول: "هناك الوعد، وهناك ما يقدر الوكيل على فعله اليوم". وتضيف: "أود أن أقول إن الإجابة تعتمد على حالة الاستخدام. بالنسبة لحالات الاستخدام البسيطة، فإن الوكلاء قادرون على [اختيار الأداة الصحيحة]، ولكن بالنسبة لحالات الاستخدام الأكثر تعقيدًا، لم تنضج التكنولوجيا بعد."
تعيد Danilevsky صياغة السرد باعتباره سردًا سياقيًا. "إذا كان شيء ما صحيحًا في وقت ما، فهذا لا يعني أنه صحيح دائمًا. هل هناك بعض الأشياء التي يمكن للوكلاء القيام بها؟ بالتأكيد. هل يعني ذلك أنه يمكنك تحويل أي تدفق يخطر ببالك إلى فعل؟ لا."
وبالنسبة لـ Gajjar، المسألة تتعلق بالمخاطر والحوكمة. "إننا نشهد تطور وكلاء الذكاء الاصطناعي من مولدات محتوى إلى حلّالات مستقلة للمشكلات. يجب اختبار هذه الأنظمة بدقة في بيئات معزولة لتجنب حالات الفشل المتتالية. إن تصميم آليات لإجراءات التراجع وضمان وجود سجلات تدقيق أمران أساسيان لجعل هؤلاء الوكلاء قابلين للتطبيق في الصناعات ذات المخاطر العالية."
لكنها متفائلة بأننا سنتغلب على هذه التحديات. "أعتقد حقًا أننا سنشهد تقدمًا هذا العام في إنشاء آليات للتراجع ومسارات تدقيق. لا يتعلق الأمر ببناء ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً فحسب، بل يتعلق أيضًا بتصميم شبكات أمان حتى نتمكن من تتبع المشكلات وإصلاحها بسرعة عندما تنحرف الأمور عن مسارها."
وبينما يبدي Hay تفاؤله بشأن إمكانات التطور الوكيل في عام 2025، فإنه يرى مشكلة في مجال آخر: "معظم المؤسسات ليست جاهزة للوكلاء. الأمر المثير للاهتمام سيكون كشف واجهات برمجة التطبيقات الموجودة لديكم في مؤسساتكم اليوم. هذا هو المكان الذي سيجري فيه العمل المثير. وهذا لا يتعلق بمدى جودة النماذج، بل يتعلق بمدى استعداد مؤسستكم."
يتصور هذا السرد "الوضع الطبيعي الجديد" حيث يتم تجميع فرق من وكلاء الذكاء الاصطناعي تحت نماذج عليا منسقة تدير سير عمل المشروع بشكل عام.
ستستخدم الشركات تنسيق الذكاء الاصطناعي لتنسيق العديد من الوكلاء ونماذج التعلم الآلي الأخرى التي تعمل جنبًا إلى جنب وتستخدم خبرات محددة لإكمال المهام.
ترى Gajjar هذا التوقع ليس فقط ذا مصداقية، بل مرجحًا. وتضيف قائلة: "نحن في البداية تمامًا لهذا التحول، لكنه يتحرك بسرعة. يمكن أن تصبح مُنسّقات الذكاء الاصطناعي بسهولة العمود الفقري لأنظمة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات هذا العام—حيث تربط بين عدة وكلاء، وتحسن مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي، وتتعامل مع البيانات متعددة اللغات والوسائط المتعددة". ومع ذلك، تحذر من التسرع دون وجود ضمانات مناسبة.
"في الوقت نفسه، سيتطلب توسيع نطاق هذه الأنظمة أُطر امتثال قوية للحفاظ على سير الأمور بسلاسة دون التضحية بالمساءلة"، تحذر Gajjar. "قد يكون عام 2025 هو العام الذي ننتقل فيه من التجارب إلى التبني واسع النطاق، ولا يسعني الانتظار لرؤية كيف توازن الشركات بين السرعة والمسؤولية."
من الضروري للغاية أن تكرس المؤسسات نفسها بنفس الحماس لحوكمة وامتثال البيانات والذكاء الاصطناعي كما تفعل لتبني أحدث الابتكارات.
ويوضح Hay قائلاً: "سيكون لديك منسق للذكاء الاصطناعي، وسيعمل مع وكلاء متعددين". "سيكون النموذج الأكبر منسقًا، والنماذج الأصغر حجمًا ستقوم بمهام مُقيّدة."
ومع ذلك، مع تطور الوكلاء وتحسينهم، يتوقع Hay التحول بعيدًا عن سير العمل المنسق إلى أنظمة الوكيل الفردي. "مع ازدياد قدرات هؤلاء الوكلاء الفرديين، ستتحول نحو القول، "لدي هذا الوكيل الذي يمكنه القيام بكل شيء من البداية إلى النهاية."
يتوقع Hay تطورًا متبادلًا مع تطور النماذج. "ستصل إلى حدٍّ أقصى [لما يمكن أن يفعله كل وكيل مفرد]، ثم ستعود إلى التعاون متعدد الوكلاء مرة أخرى. ستشهد مدًا وجزرًا بين أطر العمل متعددة الوكلاء والوكيل الواحد." وبينما ستكون نماذج الذكاء الاصطناعي هي التي تحدد مهام سير عمل المشاريع، يعتقد Hay أن البشر سيظلون دائمًا جزءًا من العملية.
بالنسبة لـ Ashoori، فإن الحاجة إلى مُنسّق أعلى ليست أمرًا مُسلّمًا به تمامًا وتعتمد على حالات الاستخدام المقصودة. تشرح قائلة: "إنه قرار يتعلق بالبنية. يجب أن يكون لكل وكيل، بحكم تعريفه، القدرة على تحديد ما إذا كان بحاجة إلى التنسيق مع وكيل آخر، أو استدعاء مجموعة من الأدوات، أو إذا كان بحاجة إلى بعض البيانات التكميلية. لست بحاجة بالضرورة إلى وكيل وسيط يجلس في الأعلى ويراقب الجميع ليخبرهم بما يجب عليهم فعله.
مع ذلك، في بعض الحالات، قد يمكنك ذلك. تفترض Ashoori قائلة: "قد تحتاج إلى معرفة كيفية استخدام مجموعة من الوكلاء المتخصصين لغرضك." وتضيف: "في هذه الحالة، قد تقرر إنشاء وكيل خاص بك يعمل كمنسق."
تنصح Danilevsky المؤسسات بأن تفهم أولاً أي مسارات العمل يمكن وينبغي تحويلها إلى وكلاء وفقًا لمستوى عائد الاستثمار (ROI)، ثم تطوير استراتيجية للذكاء الاصطناعي بناءً على ذلك. وتتساءل: "هل ستكون هناك بعض مسارات التنسيق مع بعض الوكلاء؟ بالتأكيد. ولكن هل ينبغي تنسيق كل شيء في مؤسستك بتدفقات وكيلية؟ لا، لن ينجح الأمر."
تتمثل رؤية سائدة لاعتماد الوكلاء خلال العام المقبل في كونهم سيعملون على تعزيز العاملين البشريين، وليس بالضرورة استبدالهم. ويرى المؤيدون أنهم سيساهمون في سير عمل مبسط بقيادة بشرية.
ومع ذلك، تظل المخاوف بشأن فقدان الوظائف المرتبط بالذكاء الاصطناعي حاضرة باستمرار في الحوار الدائر حول تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. مع ازدياد قدرات الوكلاء، هل سيشجع قادة الأعمال التعاون بين الوكلاء والبشر أم سيسعون إلى استبدال العاملين بأدوات الذكاء الاصطناعي؟
وتعتقد Ashoori أن أفضل طريق للمضي قدمًا يكمن في الوثوق بالموظفين لتحديد الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي في وظائفهم. وأوضحت قائلة: "يجب أن نمكّن الموظفين من تحديد الطريقة التي يريدون بها الاستفادة من الوكلاء، ولكن ليس بالضرورة استبدالهم في كل حالة على حدة". بعض الوظائف مهيأة للتفريغ إلى وكيل، بينما في وظائف أخرى، لا يمكن الاستغناء عن المدخلات البشرية. "قد يقوم وكيل بنسخ اجتماع وتلخيصه، لكنك لن ترسل وكيلك لإجراء هذه المحادثة معي."
تتفق Danilevsky مع رأي Ashoori وتشير إلى أن تبني الوكلاء في مكان العمل لن يخلو من الصعوبات. وتقول: "ستظل هناك حالات تحتاج فيها إلى إنسان بمجرد أن يصبح الأمر أكثر تعقيدًا". وبينما قد يميل قادة الأعمال إلى خفض التكاليف قصيرة الأجل عن طريق إلغاء الوظائف، فإن استخدام الوكلاء "...سيستقر أكثر بكثير في دور معزز. من المفترض أن يكون هناك إنسان باستمرار، ويتم مساعدة الإنسان، لكن الإنسان يتخذ القرارات النهائية"، كما تقول Danilevsky، واصفة رؤيتها للذكاء الاصطناعي الذي يركز على وجود الإنسان في الحلقة (HITL).
يرى Hay مسارًا نحو تبني الذكاء الاصطناعي المستدام في العمل. "إذا قمنا بذلك بشكل صحيح، فإن الذكاء الاصطناعي موجود لتعزيز قدرات البشر للقيام بالأشياء بشكل أفضل. وإذا تم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح، فإنه يحررنا للقيام بأشياء أكثر إثارة للاهتمام." لكن في الوقت نفسه، يمكنه تصور نسخة أخرى من المستقبل حيث يتم إعطاء الأولوية للذكاء الاصطناعي بشكل مفرط. "هناك خطر حقيقي من أنه عندما يتم القيام بذلك بشكل سيء وخاطئ، فإننا سننتهي ببشر يعززون الذكاء الاصطناعي بدلًا من العكس."
كما تحذر Gajjar من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي. تقول: "لا أرى وكلاء الذكاء الاصطناعي يحلون محل الوظائف بين عشية وضحاها، لكنهم سيغيرون بالتأكيد طريقة عملنا. فالمهام المتكررة وذات القيمة المنخفضة تتم أتمتتها بالفعل، مما يحرر الأشخاص للقيام بعمل أكثر استراتيجية وإبداعًا. ومع ذلك، تحتاج الشركات إلى أن تكون متعمدة بشأن كيفية إدخال الذكاء الاصطناعي. وستكون أطر الحوكمة—كتلك التي تركز على العدالة والشفافية والمساءلة—أساسية."
يرى Hay أن أحد الجوانب الإيجابية لنماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر هو كيف أنها تفتح الباب أمام سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقبلي وتحقيق الدخل اللاحق للمبدعين. يقول Hay: "أعتقد أن الوكلاء مفتوحي المصدر هم المفتاح. فبسبب المصدر المفتوح، يمكن لأي شخص بناء وكيل، ويمكنه القيام بمهام مفيدة. ويمكنك إنشاء شركتك الخاصة."
ويرى Hay أنه من المهم أيضًا مقارنة الصعوبات المصاحبة للنمو المحتمل وإعادة الهيكلة التنظيمية بالفوائد المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وخاصة في الجنوب العالمي.
توفر النماذج اللغوية الكبيرة مخرجات نصية يمكن أن تصل إلى المستخدمين عبر الرسائل النصية القصيرة في المناطق التي تفتقر إلى اتصالات إنترنت موثوقة. إن التمكين الذي يمكن أن يحدث في البلدان [التي تفتقر إلى الوصول القوي إلى الإنترنت] لأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعمل في سيناريو ذي نطاق ترددي منخفض ويصبح أرخص طوال الوقت—هذا أمر مثير للغاية،" كما يقول Hay.
خلال هذه المحادثات، ظهر موضوعان مرارًا وتكرارًا مع جميع خبرائنا الأربعة. وبصرف النظر عن الروايات الأربع التي نظرنا إليها، فإن المسار المستدام عبر هذا الانفجار الحالي للذكاء الاصطناعي سيتطلب من المؤسسات وقادة الأعمال تبني فكرتين:
"تحتاج الشركات إلى أطر حوكمة لمراقبة الأداء وضمان المساءلة مع تعمق اندماج هذه الأدوات في العمليات"، تحث Gajjar. "وهنا يبرز نهج IBM للذكاء الاصطناعي المسؤول حقًا. فالأمر يتعلق برمته بالتأكد من أن الذكاء الاصطناعي يعمل مع الناس، لا ضدهم، وبناء أنظمة جديرة بالثقة وقابلة للتدقيق منذ اليوم الأول."
ترسم Ashoori صورة لحادث محتمل للذكاء الاصطناعي الفاعل. "إن استخدام وكيل اليوم يشبه أساسًا الإمساك بنموذج لغوي كبير والسماح له باتخاذ إجراءات نيابة عنك. ماذا لو كان هذا الإجراء هو الاتصال بمجموعة بيانات وحذف مجموعة من السجلات الحساسة؟"
"التكنولوجيا لا تفكر. لا يمكن أن تكون مسؤولة." وفيما يتعلق بمخاطر مثل تسرب البيانات أو حذفها عن طريق الخطأ، تقول: "إن حجم المخاطر أكبر. هناك حد لما يمكن أن يفعله الإنسان في قدر معين من الوقت، في حين أن التكنولوجيا يمكنها فعل الأشياء في وقت أقل بكثير وبطريقة قد لا نلاحظها."
وعندما يحدث ذلك، لا يمكن للمرء ببساطة توجيه أصابع الاتهام إلى الذكاء الاصطناعي وتبرئة الأشخاص المسؤولين عنه تمامًا. يحذر Hay قائلاً: "سيتحمل إنسان ما في تلك المنظمة المسؤولية والمحاسبة عن تلك الأفعال.
"إذًا، يصبح التحدي هنا هو الشفافية،" تقول Ashoori. "ولتتبع الإجراءات لكل شيء يفعله الوكلاء. تحتاج إلى معرفة ما يحدث بالضبط وأن تكون قادرًا على تتبعه وتعقبه والتحكم فيه."
بالنسبة لـ Danilevsky، فإن التجريب الحر هو الطريق إلى التنمية المستدامة. "[هناك قيمة كبيرة] في السماح للناس باللعب بالتكنولوجيا وبنائها ومحاولة كسرها." كما تحث المطورين على توخي الحذر عند تحديد النماذج التي سيستخدمونها والبيانات التي سيغذونها بها. "[بعض المزودين] سيأخذون جميع بياناتك. لذا كن حذرًا بعض الشيء."
تتوقع Danilevsky قائلة: "إن الازدهار الحالي للذكاء الاصطناعي مدفوع تمامًا بالخوف من فوات الفرصة، وسوف يهدأ عندما تصبح التكنولوجيا أكثر طبيعية." وتضيف: "أعتقد أن الناس سيبدأون في فهم أفضل لأنواع الأشياء التي تنجح والتي لا تنجح." وتضيف Gajjar: "يجب أن ينصب التركيز أيضًا على دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في بيئات يمكنهم فيها التعلم والتكيف باستمرار، مما يدفع مكاسب الكفاءة على المدى الطويل."
تبادر Danilevsky إلى توطين التوقعات وإعادة تركيز الحوار على الاحتياجات التجارية القابلة للإثبات. بدأت قائلة: "تحتاج الشركات إلى توخي الحذر لئلا تصبح المطرقة التي تبحث عن مسمار". وأضافت: "لقد شهدنا هذا عندما ظهرت النماذج اللغوية الكبيرة لأول مرة. قال الناس: الخطوة الأولى: سنستخدم النماذج اللغوية الكبيرة. الخطوة الثانية: فيما ينبغي أن نستخدمها؟"
يشجع Hay الشركات على الاستعداد للوكلاء (الوكلاء الآليين) مُسبقًا. ويقول: "ستكون القيمة مع تلك المؤسسات التي تأخذ بياناتها الخاصة وتنظمها بطريقة تجعل الوكلاء يبحثون في مستنداتك." فكل مؤسسة تضم ثروة من البيانات القيمة الخاصة بها، وتحويل هذه البيانات بحيث يمكنها تشغيل مهام سير عمل الوكلاء يدعم عائدًا إيجابيًا على الاستثمار.
تقول Ashoori: "باستخدام الوكلاء، لدى المؤسسات خيار الاستفادة من بياناتها الخاصة وسير عمل المؤسسات الحالي للتميّز والتوسع. لقد كان العام الماضي عام التجربة والاستكشاف بالنسبة للمؤسسات. إنهم بحاجة إلى توسيع نطاق هذا التأثير وزيادة عائد استثمارهم في الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى أقصى حد. والوكلاء هم السبيل لتحقيق ذلك."
لمزيد من المعلومات حول التنفيذ الناجح للذكاء الاصطناعي في المؤسسة، اقرأ دليل Maryam Ashoori لتحليل تكلفة الذكاء الاصطناعي الوكيلي. وتأكد أيضًا من متابعة Vyoma Gajjar و Chris Hay وهما يشرحان توقعاتهما للذكاء الاصطناعي في عام 2025 في بودكاست Mixture of Experts من IBM.
1 5 تنبؤات الذكاء الاصطناعي في عام 2025، Tharin Pillay و Harry Booth، Time، بتاريخ 16 يناير 2025.
2 Autonomous agents and profitability to dominate AI agenda in 2025, executives forecast, Katie Paul, Reuters, 13 December 2024.
3 2025: Agentic and Physical AI — A Multitrillion Dollar Economy Emerges, Timothy Papandreou, Forbes, 15 January 2025.
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