تطور وكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة، ما يشكل تحديًا للإشراف البشري

يشير بعض المراقبين إلى أن ظهور وكلاء الذكاء الاصطناعي مثل Truth Terminal يمثل نقطة تحول في مجال الذكاء الاصطناعي. فعلى عكس أدوات الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تؤدي مهام محددة بناءً على مدخلات بشرية، يمكن لهؤلاء الوكلاء اتخاذ قرارات مستقلة والتفاعل مع بيئتهم بطرق متزايدة التعقيد.

يشرح Benjamin Lee، أستاذ في جامعة بنسلفانيا، كيف يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تحسين تفاعل المستخدم مع الذكاء الاصطناعي التوليدي: "بدلاً من تقديم توجيهات فردية، يمكن للمستخدم البشري تقديم هدف عام ويطلب من وكيل الذكاء الاصطناعي وضع خطة أو سلسلة من التحليلات لتحقيق هذا الهدف." ويضيف Lee أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يمكنهم العمل في كل من العوالم الافتراضية والإلكترونية-المادية، ما يوسع قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي ويتفاعل مع البيئة المادية.

Alan Chan، باحث في مركز حوكمة الذكاء الاصطناعي، يُقدم منظورًا مشابهًا حول إمكانات وكلاء الذكاء الاصطناعي. يعلق Chan قائلاً: "قد يكون وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقبليون الأكثر كفاءة مفيدين في أتمتة المهام الأساسية المملة أو الخطرة أو غير المرغوب فيها". ويتصور أن الذكاء الاصطناعي سيتصدى لتحديات معقدة، مثل "فحص قاعدة البيانات البرمجية بحثًا عن الثغرات الأمنية" أو إجراء أبحاث علمية مستقلة.

ومع ذلك، يؤكد الخبيران على أهمية وجود ضمانات. يقترح Lee أن "وكلاء الذكاء الاصطناعي يجب أن يكونوا قادرين على تقديم تفسيرات قابلة للإيضاح أو تفصيل خطتهم. وينبغي أن يكون البشر قادرين على فحص أسباب مخرجات أو أفعال الوكيل أو تشخيصها. كما يقترح ضمانًا جديدًا حيث "قد يتعلم الوكيل سلسلة من التحليلات أو الخطوات لتحقيق هدف ما ويقترحها، ولكن قد يحتاج المستخدم البشري إلى الموافقة على تلك الخطة قبل تنفيذها".

يؤيد Chan هذا الرأي، مشيرًا إلى أنه "لا يزال العمل جاريًا لتحديد الضمانات المناسبة ومتى تكون مناسبة". وتشمل التدابير المحتملة "تقييد الإجراءات التي يمكن للوكيل اتخاذها نيابة عن المستخدم، والحفاظ على قدرة المستخدم على إيقاف الوكيل، وتوضيح ما يفعله الوكيل للمستخدم".

يصبح التحدي المتمثل في التحكم في وكلاء الذكاء الاصطناعي أكثر صعوبة مع اقترابهم من مستوى الذكاء البشري أو تجاوزه. ويشير Roman V. Yampolskiy، أستاذ متميز في جامعة Louisville، إلى تحدٍ كبير: "إذا أصبحوا أذكى من البشر، فإننا لا نملك حاليًا أي تقنيات للتحكم فيهم في اتجاه إيجابي أو سلبي."