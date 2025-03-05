يشير تقييم وكيل الذكاء الاصطناعي إلى عملية تقييم وفهم أداء وكيل الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام واتخاذ القرار والتفاعل مع المستخدمين. وبالنظر إلى استقلاليتهم المتأصلة، فإن تقييم الوكلاء أمر ضروري لتعزيز أدائهم لوظائفهم بشكل صحيح. يجب أن يتصرف وكلاء الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع نية مصمميهم، وأن يكونوا فعَّالين ويلتزموا بمبادئ الذكاء الاصطناعي الأخلاقي لتلبية احتياجات المؤسسة. يساعد التقييم على التحقق من مدى التزام الوكلاء بهذه المتطلبات، كما يُسهم في تحسين جودة الوكيل من خلال تحديد مجالات التطوير والتحسين.

يتم تقييم وكلاء الذكاء الاصطناعي التوليدي غالبًا في مهام تقليدية لتحويل النص إلى نص، على غرار المعايير القياسية للنماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، حيث يتم بشكل شائع استخدام مقاييس مثل التماسك، والملاءمة، والموثوقية في النص الذي تم إنشاؤه. ومع ذلك، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي التوليدي عادةً ما ينفِّذون عمليات أوسع وأكثر تعقيدًا -بما في ذلك التفكير متعدد الخطوات، واستدعاء الأدوات، والتفاعل مع الأنظمة الخارجية- ما يتطلب تقييمًا أكثر شمولًا. حتى عندما يكون المُخرَج النهائي نصًا، فقد يكون ناتجًا عن إجراءات وسيطة مثل استعلام قاعدة بيانات أو استدعاء واجهة برمجة تطبيقات، ويجب تقييم كلٍّ من هذه الخطوات بشكل مستقل.

في حالات أخرى، قد لا يُنتج الوكيل مُخرجات نصية على الإطلاق، بل ينفِّذ مهمة مثل تحديث سجل أو إرسال رسالة، حيث يتم قياس النجاح من خلال دقة التنفيذ. لذلك، يجب أن يتجاوز التقييم جودة النص على المستوى السطحي ليشمل سلوك الوكيل العام، ونجاح المهمة، ومدى توافقه مع نية المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، ولتجنُّب تطوير وكلاء ذوي قدرات عالية لكن يستهلكون موارد بشكل كثيف ما يَحُدّ من استخدامهم العملي، يجب أن يشمل التقييم قياسات للتكلفة والكفاءة.

إلى جانب قياس أداء المهام، يجب أن يُولي تقييم وكلاء الذكاء الاصطناعي أهمية قصوى لأبعاد حاسمة مثل الأمان، والموثوقية، والامتثال للسياسات، والحد من التحيُّز. وتُعَد هذه العوامل ضرورية لنشر الوكلاء في بيئات واقعية ذات مخاطر عالية. يساعد التقييم على ضمان تجنُّب الوكلاء للسلوك الضار أو غير الآمن، والحفاظ على ثقة المستخدم من خلال مُخرجات يمكن التنبؤ بها والتحقق منها، ومقاومة التلاعب أو سوء الاستخدام.

لتحقيق هذه الأهداف الوظيفية (مثل الجودة والتكلفة) وغير الوظيفية (مثل الأمان)، يمكن أن تشمل أساليب التقييم اختبارات المقارنة المعيارية، والتقييم بمشاركة بشرية، واختبارات A/B، والمحاكاة في بيئات واقعية. ومن خلال التقييم المنهجي لوكلاء الذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات تعزيز قدراتها في هذا المجال، وتحسين جهود الأتمتة، وتعزيز وظائف الأعمال، مع تقليل المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الوكيل غير الآمن أو غير الموثوق به أو المتحيّز.