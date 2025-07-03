ما المقصود بالتعاون متعدد الوكلاء؟

يُشار إلى الإجراءات المنسقة التي يتخذها عدة وكلاء مستقلون في نظام موزع، لكل منهم معرفة محلية وقدرات على صناعة القرار، باسم التعاون متعدد الوكلاء.

في التعاون متعدد الوكلاء، يتعاون الوكلاء باستخدام بروتوكولات الاتصال المطبَّقة لتبادل معلومات الحالة وتعيين المسؤوليات وتنسيق الإجراءات. عادة ما يشمل التعاون أساليب لتقسيم العمل وتوزيع الموارد وحل النزاعات والتخطيط التعاوني. يمكن أن يكون صريحًا من خلال تمرير الرسائل أو ضمنيًا من خلال التعديلات على البيئة المشتركة. تُولي هذه الأنظمة الأولوية في تصميمها للقابلية للتوسع والتسامح مع الأخطاء والسلوك التعاوني الطارئ لتعمل دون تحكم مركزي. لنأخذ مثالًا توضيحيًا: لنفترض أن أسطولًا من الطائرات دون طيار يبحث في موقع كارثة عن ناجين أو معلومات. تأخذ كل طائرة دون طيار مسارها الخاص، وتتجنب الطائرات الأخرى، وتُبلغ عما تجده وتغيِّر اتجاهها في حال حدوث حدث غير متوقع. فكر في هذا السيناريو على أنه تعاون متعدد الوكلاء: تعمل كل طائرة دون طيار بمفردها وكذلك بشكل جماعي، بمعنى أنها تعمل كمساعد. دون وجود قائد واحد يديرهم، فهم يعملون معًا، وينسقون مع بعضهم، ويتشاركون ما يرونه. هذا النهج هو الطريقة التي يعمل بها أسطول مستقل من الوكلاء بشكل تعاوني وذكي وسريع لحل المشكلات المعقدة.

هذه البنية التعاونية تُعيد تعريف بنية المنتجات، ما يؤدي إلى ظهور حالات استخدام متنوعة تعمل في أي وقت تقريبًا، وتتكيف مع الطلبات المتزايدة، وتتعلم وتُحسِّن نفسها باستمرار دون تدخل يدوي. يتم تمكين عملية الأتمتة الوكيلية من خلال وكلاء متخصصين يتمتعون بقدرات تكيفية مصممة للتعامل مع مهام محددة بدقة واستقلالية. يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصون معًا في الوقت الفعلي لتقديم خدمات ذكية ومخصصة وشاملة في روبوت المحادثة (باستخدام إطار العمل)، وهو نوع جديد من التطبيقات متعددة الوكلاء.1