إعادة صياغة الموارد البشرية باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي

في عالم اليوم سريع الوتيرة، يتوقع المرشحون والموظفون ردودًا سلسة وفورية على استفساراتهم، وقد يؤدي التأخير إلى الإحباط وانخفاض المشاركة. ففي الفترة بين معالجة الاستفسارات وإدارة المهام المتكررة وضمان الامتثال وتعزيز الثقافة المؤسسية، أصبحت أقسام الموارد البشرية اليوم تعاني من أعباء كبيرة.

تقدم قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الناشئة (gen AI) المدمجة بإحكام في الأتمتة الرقمية فرصة جديدة لقادة الموارد البشرية لتحويل عمليات الموارد البشرية، وتعزيز إنتاجية الموظفين، وتشجيع التحديث المطلوب لتحقيق ميزة تنافسية.

تاريخيًا، كان بناء حلول الذكاء الاصطناعي هذه لتقديم تجارب جديدة للموظفين يتطلب 12 شهرًا أو أكثر وملايين من تكاليف الموارد. وقد أدى ذلك إلى إبطاء الشركات من قيادة التحول المستدام طويل الأجل في الموارد البشرية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. للمساعدة في تسريع وتبسيط رحلة تحويل عمليات الموارد البشرية، قامت شركة IBM بدمج ما يقرب من عقد من الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تركز على الموارد البشرية في وكلاء الموارد البشرية.