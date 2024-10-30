إعادة صياغة الموارد البشرية باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي

30 أكتوبر 2024
أطلق العنان لعصر جديد من دعم الموارد البشرية لتحرير المديرين والموظفين ومتخصصي الموارد البشرية من المهام المتكررة والمستهلكة للوقت.
تفتخر شركة IBM بالكشف عن مجموعة جديدة من وكلاء الموارد البشرية للمؤسسات التي تمكّن المديرين والموظفين ومتخصصي الموارد البشرية من خدمة أنفسهم في المهام المتعلقة بالموارد البشرية من خلال تجربة محادثة موثوقة باللغة الطبيعية.
أصبح وكلاء الموارد البشرية متاحين الآن في معاينة خاصة في كتالوج IBM watsonx™ Orchestrate—وهم مصممون لإحداث ثورة في كيفية تجربة الفرق لدعم الموارد البشرية ومصممون خصيصًا لتحسين سير عمل الموارد البشرية عبر دورة حياة الموظف بأكملها.
بينما يتنقل قادة الموارد البشرية في مشهد القوى العاملة المتطور باستمرار، والذي يتسم بتوقعات الموظفين المتغيرة، ونقص العمالة العالمية، والفجوة المتزايدة في المهارات، فإنهم يدركون أن مستقبل العمل يتشكل من خلال الممارسات الجديدة في مكان العمل والتقدم في التقنية، وخاصة الذكاء الاصطناعي والأتمتة. يقدم وكلاء الموارد البشرية لدينا حلاً تحويلياً يمكِّن رؤساء الموارد البشرية (CHROs) من وضع مؤسساتهم في الصدارة وتقديم تجربة متميزة للموظفين مع تحسين الكفاءة التشغيلية.
هذا ليس مجرد تحديث تقني، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل قسم الموارد البشرية الخاص بكم، يزود فريقكم بالأدوات التي يحتاجونها للنجاح في وقت أصبح فيه تفاعل الموظفين، والاحتفاظ بهم، ورضاهم أمورًا حاسمة لنجاح الأعمال.
في عالم اليوم سريع الوتيرة، يتوقع المرشحون والموظفون ردودًا سلسة وفورية على استفساراتهم، وقد يؤدي التأخير إلى الإحباط وانخفاض المشاركة. ففي الفترة بين معالجة الاستفسارات وإدارة المهام المتكررة وضمان الامتثال وتعزيز الثقافة المؤسسية، أصبحت أقسام الموارد البشرية اليوم تعاني من أعباء كبيرة.
تقدم قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الناشئة (gen AI) المدمجة بإحكام في الأتمتة الرقمية فرصة جديدة لقادة الموارد البشرية لتحويل عمليات الموارد البشرية، وتعزيز إنتاجية الموظفين، وتشجيع التحديث المطلوب لتحقيق ميزة تنافسية.
تاريخيًا، كان بناء حلول الذكاء الاصطناعي هذه لتقديم تجارب جديدة للموظفين يتطلب 12 شهرًا أو أكثر وملايين من تكاليف الموارد. وقد أدى ذلك إلى إبطاء الشركات من قيادة التحول المستدام طويل الأجل في الموارد البشرية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. للمساعدة في تسريع وتبسيط رحلة تحويل عمليات الموارد البشرية، قامت شركة IBM بدمج ما يقرب من عقد من الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تركز على الموارد البشرية في وكلاء الموارد البشرية.
يحمي وكلاء الموارد البشرية الموظفين من تعقيدات أنظمة وأدوات وعمليات الموارد البشرية الأساسية. وهم يوفرون طبقة مشاركة سهلة الاستخدام تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولاً لتوفير إجابات عن الموضوعات الرئيسية للموارد البشرية ومساعدة الموظفين على التنقل في المهام الإدارية المعقدة بسهولة. تخيل أن تكون قادرا على أتمتة المسار بالكامل للموافقة على طلبات الإجازات لعدة موظفين ببضع نقرات فقط. أو يمكنك كذلك أتمتة جميع مراحل عملية التأهيل—بدءًا من جمع الأوراق ووصولًا إلى إعداد الحسابات—دون بذل أي جهد.
يمكن لوكلاء الموارد البشرية القيام بمهام معقدة ومتعددة الخطوات بشكل مستقل، مثل تنسيق سير العمل، واستخدام الأدوات والاستدلال لتعزيز الإنتاجية في مجالات الموارد البشرية الأساسية، بما في ذلك دعم الموظفين، واكتساب المواهب وإدارتها، والتوظيف، والتعلم والتطوير، وغير ذلك الكثير.
مبنيّين على watsonx Orchestrate ومُدعّومين بالذكاء الاصطناعي التوليدي المتطوّر والأتمتة، يمنح هؤلاء الوكلاء الموظفين القدرة على تسريع المهام وتعزيز الإنتاجية عبر الفرق.
تتمتع شركة IBM بخبرة مباشرة بالقوة التحويلية للذكاء الاصطناعي والأتمتة في الموارد البشرية. يقوم AskHR من IBM بأتمتة أكثر من 80 عملية شائعة للموارد البشرية ولديه معدلات اعتماد قوية. إنه يوفر على قسم الموارد البشرية وموظفي IBM والمديرين قدراً كبيراً من الوقت الذي يقضونه في استكمال أو دعم عمليات الموارد البشرية.
من خلال أتمتة المهام الروتينية، تمكن فريق الموارد البشرية في IBM من التركيز على التخطيط الاستراتيجي، وبناء الثقافة، وتطوير المواهب، مما أدى إلى تقديم تجربة دعم للموارد البشرية مبسّطة، ومخصصة، وقائمة على البيانات.
يشير نائب رئيس قسم تقنية الموارد البشرية لدينا، Jon Lester، إلى ما يميز watsonx Orchestrate: "يمكنه التفاعل مع عدة أشخاص، وبأدوار مختلفة، في الوقت نفسه. فهو يتذكر ما قلته له بالأمس ويمكنه تطبيق تلك المعلومات على الإجراءات اليوم، حيثما كان ذلك ممكنًا. وبمجرد أن يحدد البشر القواعد، سيتمكنون من تطبيقها بشكل موحد. ويتيح لك بناء مهاراته: يمكنك تدريبه على القيام بمهام معينة ضمن عملية واحدة، ولكن يمكنك بسهولة جعله يطبق نفس المهارات على عمليات أخرى. لذلك، يمكنك بناء حالة استخدام بعد حالة الاستخدام. يتفوق على روبوتات المحادثة بشكل كبير. إنه في الحقيقة يغير فهمنا لمستقبل العمل".
التطور السريع للذكاء الاصطناعي يُحدث تحولًا في مكان العمل، ووكلاء الموارد البشرية لدينا في طليعة هذه الثورة. نحن ملتزمون بدفع عجلة الابتكار، وتوفير الوقت لفرق العمل، والارتقاء بتجربة مكان العمل للجميع.
انضم إلى قائمة الانتظار وكن من أوائل من يختبرون تسريع الوصول إلى القيمة ومزايا قائمتنا المتنامية من المهارات لحالات استخدام الموارد البشرية ذات العائد المرتفع على الاستثمار، بدءًا بدعم الموظفين.