كيفية بناء وكيل ذكاء اصطناعي

وكيل الذكاء الاصطناعي هو نظام يستطيع الاستفادة من أدوات خارجية ومصادر بيانات لتنفيذ المهام بأقل قدر من التدخل البشري. وعلى الرغم من أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يعتمدون أيضًا على التعلم المعزّز (RL) أو حتى على قواعد صريحة، فإن المصطلح في استخدامه الحديث يشير عادةً إلى نظام يعمل بمحرك قائم على نموذج لغوي كبير (LLM). وتوجد أطر عمل ومنصات كثيرة لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة، وتناسب مستويات مختلفة من الخبرة التقنية. ومع ذلك، فإن نجاحها جميعًا يعتمد على فهم عميق لمستخدمي الوكيل والغرض منه.
ولا يقتصر دور الوكلاء المعتمدين على النماذج اللغوية الكبيرة على فهم مقصد المستخدم من المدخلات، بل يمكنهم أيضًا تحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها استجابةً لها، وتوليد مخرجات تساعد على تنفيذ تلك الإجراءات.
وعلى المستوى الأساسي، يمكن النظر إلى وكيل الذكاء الاصطناعي التوليدي باعتباره نموذجًا لغويًا كبيرًا يعمل داخل بيئة تُستخدم فيها قدرته على معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لإخراج نص يمكن أن يعمل كمدخل للأدوات الخارجية ومصادر البيانات المتصل بها. فعلى سبيل المثال، قد يُخرج النموذج اللغوي الكبير الذي يشغّل الوكيل استعلام SQL لاستخراج معلومات من قاعدة بيانات تابعة للشركة، أو كائن JSON منظمًا لإجراء استدعاء API يؤدي إلى تنفيذ إجراء معين في تطبيق خارجي.
ولا تُعد مخرجات هذه النماذج اللغوية الكبيرة إجراءات في حد ذاتها؛ فهي لا تؤدي إلا إلى بدء إجراءات فعلية بعد إرسالها إلى تلك الأدوات الخارجية. وإذا زُوّد النموذج اللغوي الكبير بمجموعة واضحة من القواعد التي تحدد الإجراءات المناسبة عند تلقي تعليقات معينة من بيئته، فيمكنه التخطيط للمهام وتنفيذها ذاتيًا بطريقة أكثر ديناميكية من الأنظمة الأقدم القائمة على قواعد صريحة، مثل أتمتة العمليات الآلية (RPA).
وتتمثل إحدى طرق إعداد هذه البنية القائمة على الوكلاء في ربط نموذج لغوي كبير بواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لاستدعاء الأدوات الخارجية ومصادر البيانات، ووضع القواعد التي تحدد المخرجات التي ينبغي توليدها وتوقيت توليدها، وغير ذلك من عناصر العمل. ويمكن تنفيذ ذلك من الصفر بأي لغة برمجة شائعة، مثل Python أو JavaScript. ويمنح هذا الأسلوب أعلى درجات التحكم والتخصيص والشفافية، لكنه في المقابل يتطلب أكبر قدر من العمل اليدوي والمعرفة التقنية.
وكبديل لذلك، توجد خدمات كثيرة صُممت لتسريع عملية بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصين بك ونشرهم. تساعد أطر عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية البرمجة من خلال مكوّنات جاهزة محددة مسبقًا، بينما توفر منصات وكلاء الذكاء الاصطناعي حلًا شاملًا يغطي بناء الوكلاء ونشرهم من البداية إلى النهاية. ويعتمد الخيار الأنسب لبناء وكيلك الأول على مستوى مهارتك وخبرتك، وكذلك على طبيعة حالات الاستخدام التي تستهدفها.
وفي جميع الأحوال، وأيًا كان مستوى مهارتك، يجب أن تبدأ عملية بناء وكيل الذكاء الاصطناعي بالطريقة نفسها: تحديد الغرض من الوكيل بعناية، ثم تحديد الأدوات والمعلومات اللازمة لتحقيق هذا الغرض.
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تتمثل الخطوة الأولى والأهم عند بناء وكيل ذكاء اصطناعي في فهم احتياجاتك، وتحديد الطريقة التي يمكن أن يعالج بها الوكيل هذه الاحتياجات، ووضع أسلوب موضوعي لقياس أدائه. فالوكيل البسيط، الذي يتعامل مع مشكلة محددة بوضوح ولها حل واضح المعالم، يكون أكثر قابلية للنجاح من وكيل شديد التطور لا تتلاءم مهام سير العمل الخاصة به مع المهمة المطلوب تنفيذها.
وستحدد المشكلة التي يُفترض أن يحلها وكيل الذكاء الاصطناعي القرارات المنطقية والتقنية في تصميمه. فوكيل دعم العملاء، على سبيل المثال، يحتاج إلى موجِّهات وأدوات وبيئات تختلف تمامًا عن وكيل مؤتمت لمراجعة التعليمات البرمجية، أو وكيل مالي مصمم للاستعلام عن بيانات إيرادات الشركة وتقديم رؤى ذكاء الأعمال. وقد تكفي معالجة مشكلة محددة النطاق باستخدام وكيل واحد، بينما قد تتطلب المشكلة الأوسع نطاقًا نظامًا متعدد الوكلاء.
ابدأ بطرح أسئلة مباشرة حول وكيلك.
من سيستخدمه؟ فالمستخدمون التقنيون وغير التقنيين لديهم توقعات مختلفة، بدءًا من مستوى تدخلهم المطلوب في إدارة مهام سير العمل، وصولًا إلى نوع واجهة المستخدم التي ستكون مريحة لهم.
ما مسؤولياته؟ ستحتاج إلى تحديد ما إذا كان وكيل الذكاء الاصطناعي سيعالج المشكلة كاملة، أم سيكتفي بأتمتة بعض المهام الفرعية الأكثر رتابةً والمطلوبة لحلها.
ما أنواع المدخلات التي سيعالجها؟ قد يحتاج الوكيل الذي يعالج وسائط بيانات متعددة، مثل النص والصوت والصورة والفيديو، إلى أكثر من نموذج واحد. صحيح أن هناك نماذج متعددة الوسائط، لكن نموذج ذكاء اصطناعي واحد قد لا يوفر دائمًا مستوى الدقة الكافي لجميع احتياجاتك المحددة. فعلى سبيل المثال، إذا كان وكيلك يحتاج إلى استخراج نصوص من الصور وملفات PDF، فقد يتفوق نموذج التعرف الضوئي على الحروف (OCR) على نموذج عام يجمع بين الرؤية واللغة (VLM). وإذا كانت ملفات PDF هذه تحتوي على جداول ومخططات ومعادلات معقدة، فقد تحتاج إلى نموذج مخصص لتحويل المستندات. أما إذا كان وكيلك سيتعامل مع أمثلة متخصصة جدًا أو مرتبطة بمجال بعينه، فقد تحتاج النماذج المكوّنة له إلى ضبط دقيق باستخدام مجموعة بيانات مخصصة.
ما مصادر البيانات وقواعد المعرفة التي سيحتاج إلى الوصول إليها؟ يُعد التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) من أبسط وظائف الذكاء الاصطناعي الوكيل وأكثرها أهمية. فعلى سبيل المثال، قد يحتاج روبوت محادثة لدعم العملاء إلى الرجوع إلى معلومات من منصة إدارة علاقات العملاء (CRM) في شركتك أو إلى الأسئلة الشائعة. ومن المرجح أن يحتاج وكيل هندسة البرمجيات إلى الرجوع إلى قاعدة التعليمات البرمجية لديك. ويحتاج كثير من الوكلاء إلى الوصول إلى معلومات في الوقت الفعلي من خلال محركات البحث أو خدمات ويب محددة. ولذلك، من الضروري ألا تعرف فقط المعلومات التي سيحتاج إليها وكيل الذكاء الاصطناعي، بل أن تعرف أيضًا أين يمكن العثور عليها.
ما الأدوات التي سيحتاج إلى الوصول إليها؟ تتمثل إحدى الفوائد الأساسية لوكيل الذكاء الاصطناعي في قدرته على تعزيز إمكانات النموذج اللغوي الكبير من خلال استخدام أدوات خارجية. فالوكيل الذي يعمل بوصفه "مساعد ذكاء اصطناعي" ينبغي أن يكون قادرًا على إنشاء عناصر التقويم وتعديلها. ويحتاج وكلاء البرمجة إلى بيئة معزولة ومقيّدة الوصول لتنفيذ البرامج النصية. وقد يحتاج وكيل الذكاء الاصطناعي في بيئة المبيعات أو التسويق إلى تطبيقات خارجية لإرسال رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من أشكال التواصل. كما تضمن الآلات الحاسبة الخارجية أو محركات الحوسبة مثل Wolfram Alpha تنفيذ العمليات الحسابية بسرعة وموثوقية.
كيف ستقيس النجاح؟ تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي عملية تكرارية تشمل الاختبار، والنشر، والتقييم، والتحسين. وبحسب حالة الاستخدام، قد يُقاس "النجاح" بطرق مختلفة، مثل مقدار الوقت الذي تم توفيره، أو عدد الحالات التي تمت مراجعتها، أو معدلات الإكمال، أو الدقة، أو تقييمات المستخدمين المباشرة.
وستحتاج أيضًا إلى مراعاة اعتبارات عملية.
هل سيعمل وكيل الذكاء الاصطناعي في بيئة حساسة للوقت تكون فيها السرعة عاملًا أساسيًا؟ أم ستكون الدقة أكثر أهمية؟ غالبًا ما تستدعي الأولويات المختلفة نماذج مختلفة ومستويات متفاوتة من تعقيد مهام سير العمل.
ما نوع الأجهزة والميزانية المتاحين لديك؟ تنطوي النماذج اللغوية الكبيرة المختلفة على تكاليف ومتطلبات حوسبة مختلفة، سواء من خلال تسعير واجهات برمجة التطبيقات للنماذج المغلقة المصدر، أو من خلال تكاليف الأجهزة والحوسبة السحابية.
هل ستكون الموجِّهات المُدخلة التي يستجيب لها وكيل الذكاء الاصطناعي متنوعة ومعقدة بدرجة كبيرة؟ أم ستكون بسيطة ومتكررة؟
وكما يحدث كثيرًا في عالم النماذج اللغوية الكبيرة، فإن الوكيل "الأفضل" ليس بالضرورة الأكثر تطورًا، بل هو الوكيل الذي يلبّي احتياجاتك وقيودك بأعلى كفاءة. فالأنظمة القائمة على الوكلاء الأبسط تكون أسهل وأقل تكلفة في التشغيل، وأسهل في تصحيح الأخطاء، وأسهل في شرحها للأشخاص الذين سيحتاجون إلى استخدامها.
من أهم القرارات التي يجب اتخاذها تحديد النموذج، أو النماذج، التي ستكون محرك صناعة القرار في وكيلك المستقل.
وبوجه عام، تختلف النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) المناسبة باختلاف الأولويات. ففي بعض حالات الاستخدام، قد تكون السرعة أولوية تفوق تحقيق أعلى مستوى ممكن من الدقة. أما في بيئات أخرى، فتكون الدقة هي العامل الحاسم. في الحالة الأولى، تكون النماذج اللغوية الكبيرة الأصغر والأسرع هي الأنسب؛ أما في الحالة الثانية، فتكون النماذج الأكبر حجمًا والأقوى أداءً أكثر فائدة. وعندما تتضمن مهام سير العمل القائمة على الوكلاء تفاصيل معقدة للغاية أو تخطيطًا متعدد الخطوات، فقد يكون من المفيد التفكير في استخدام نموذج استدلال. أما إذا كانت مهام سير العمل مباشرة ومتكررة، فقد لا تستحق زمن الانتقال الإضافي وتكاليف الحوسبة الأعلى.
وفي كثير من الحالات، قد تستفيد مهام سير العمل لديك من نظام متعدد الوكلاء. في الإعداد النموذجي للأنظمة متعددة الوكلاء، يتلقى وكيل يعمل بنموذج لغوي كبير أضخم حجمًا الطلب الأولي، ثم يقسمه إلى مهام فرعية، وبعد ذلك يوزع هذه المهام على وكلاء تعمل بنماذج لغوية كبيرة أصغر حجمًا لتنفيذ مهام متخصصة بسرعة.
وينبغي تطبيق الاعتبارات نفسها عند اختيار الأنواع الأخرى من النماذج. هل تتضمن حالة الاستخدام لديك مهمة من مهام رؤية الكمبيوتر، مثل اكتشاف الأجسام أو تجزئة الصور؟ إذا كانت الاستجابات في الوقت الفعلي ضرورية، فقد يكون النموذج السريع القائم على الشبكة العصبية التلافيفية (CNN) هو الأنسب. أما إذا كانت الأولوية القصوى هي تحقيق أعلى دقة ممكنة، فقد يكون محوّل الرؤية (ViT) الأبطأ نسبيًا، لكنه الأعلى أداءً، خيارًا أفضل.
وفي سياق الذكاء الاصطناعي الوكيل، ينبغي للمستخدمين مراعاة مقاييس أداء للنماذج اللغوية الكبيرة تختلف عن تلك التي قد تحظى بالأولوية في التطبيقات القائمة على روبوتات المحادثة. فعلى سبيل المثال، قد يكون الأداء في المعايير التي تقيس المعرفة العامة والكتابة الإبداعية مفيدًا لروبوت المحادثة، لكنه قد لا يكون مهمًا بدرجة كبيرة لوكيل ذكاء اصطناعي يستطيع الوصول إلى مصادر بيانات خارجية ويُنتج نصوصًا موجزة وموجّهة لغرض محدد. أما في الذكاء الاصطناعي الوكيل، فعادةً ما تكون الأولوية لقدرة النموذج على استدعاء الدوال واتباع التعليمات.
إذا لم تكن مستعدًا لبرمجة وكيل الذكاء الاصطناعي من الصفر، فستحتاج إلى استكشاف أطر عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي أو منصات وكلاء الذكاء الاصطناعي المختلفة.
أطر عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي هي، في جوهرها، مكتبات تعليمات برمجية توفر مكونات معيارية مصممة ليتم تجميعها معًا في مهام سير عمل قائمة على الوكلاء. فبدلًا من برمجة كل عنصر من البداية، يمكن للمطورين استخدام مقتطفات التعليمات البرمجية والفئات والدوال المحددة مسبقًا في إطار العمل القائم على الوكلاء، بوصفها مكونات جاهزة تساعد على تبسيط العملية وتسريعها. ومن الناحية المثالية، توفر أطر العمل نهجًا أسرع وأكثر قابلية للتوسع من كتابة التعليمات البرمجية من الصفر، مع الحفاظ في الوقت نفسه على درجة عالية من التحكم والتخصيص. مكونات مصممة ليتم تجميعها معًا في مهام سير عمل قائمة على الوكلاء. فبدلًا من برمجة كل عنصر من البداية، يمكن للمطورين استخدام مقتطفات التعليمات البرمجية والفئات والدوال المحددة مسبقًا في إطار العمل القائم على الوكلاء، بوصفها مكونات جاهزة تساعد على تبسيط العملية وتسريعها. ومن الناحية المثالية، توفر أطر العمل نهجًا أسرع وأكثر قابلية للتوسع من كتابة التعليمات البرمجية من الصفر، مع الحفاظ في الوقت نفسه على درجة عالية من التحكم والتخصيص.
أما منصات وكلاء الذكاء الاصطناعي، مثل IBM watsonx.Orchestrate، فهي أكثر شمولًا. فهي لا تقتصر على توفير الأدوات اللازمة لبناء الوكلاء، بل تشمل أيضًا البنية التحتية المطلوبة لاستضافة هؤلاء الوكلاء ونشرهم ومراقبتهم وإدارتهم على نطاق واسع. وتوفر كثير من منصات وكلاء الذكاء الاصطناعي واجهات مستخدم (UIs) منخفضة التعليمات البرمجية أو حتى بدون تعليمات برمجية، مما يتيح حتى للمبتدئين والمستخدمين غير التقنيين بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي واستخدامهم في تطبيقات واقعية من خلال نهج قائم على القوالب.
غالبًا ما تكون أطر العمل والمنصات خيارين متكاملين لا متعارضين. فبعض المنصات تقيّد المستخدمين بمهام سير عمل بدون تعليمات برمجية، أو تُصمَّم خصيصًا للتوافق مع نماذج أو أطر عمل بعينها. لكن منصات أخرى، ومنها watsonx.Orchestrate، لا ترتبط بإطار عمل محدد وتناسب مستويات متعددة من المهارة والخبرة. وتتضمن هذه المنصات عادةً واجهة مستخدم مخصصة لبناء الوكلاء، لكنها تمنح المستخدمين أيضًا خيار بناء الوكلاء من خلال إطار العمل الذي يفضلونه، ثم استخدام المنصة فقط لنشر هؤلاء الوكلاء وإدارتهم.
يوفر دليل IBM لوكلاء الذكاء الاصطناعي نظرات عامة وأدلة تفصيلية ودروسًا تعليمية لمجموعة واسعة من أطر العمل مفتوحة المصدر المستخدمة في بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي. وفيما يلي، بالترتيب الأبجدي، روابط إلى شروح ودروس تعليمية لعدد من أطر العمل المعروفة.
Autogen إطار عمل مفتوح المصدر تديره Microsoft، ومصمم لإنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي متعددة الوكلاء وقابلة للتوسع. وللبدء في استخدامه، يمكنك استكشاف هذا الدرس التعليمي حول التوليد المعزز بالاسترجاع متعدد الوكلاء باستخدام AutoGen.
BabyAGI إطار عمل تجريبي مفتوح المصدر قائم على الوكلاء، أنشأه Yohei Nakajima ويتولى صيانته.
ChatDev إطار عمل مفتوح المصدر قائم على الوكلاء، صُمم لمحاكاة شركة برمجيات افتراضية يؤدي فيها وكلاء ذكاء اصطناعي مختلفون أدوارًا متعددة داخل ذلك الهيكل التنظيمي. ويهدف هذا الإطار إلى توفير بيئة مثالية لدراسة الذكاء الجماعي، حيث يوجّه الوكلاء بعضهم بعضًا لحل مهام محددة من خلال تمثيل الأدوار. ويمكنك معرفة المزيد من خلال هذا الدرس التعليمي حول تطوير البرمجيات التعاوني في ChatDev.
crewAI إطار عمل تنسيقي بارز مفتوح المصدر قائم على Python، ومحسّن لمهام سير العمل متعددة الوكلاء، ويمكن تهيئته للاستخدام مع أي نموذج لغوي كبير مفتوح المصدر أو واجهة برمجة تطبيقات (API). وللتعرّف إليه، يمكنك الاطلاع على هذا الدرس التعليمي حول تحسين أرفف البيع بالتجزئة باستخدام أنظمة متعددة الوسائط ومتعددة الوكلاء.
يوفر IBM watsonx Orchestrate مجموعة من وكلاء watsonx Agents المحسّنين لتنفيذ العديد من وظائف العمل الشائعة ذاتيًا.
تُعد LangChain من أقدم أطر العمل وأكثرها شيوعًا لتنسيق وكلاء الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر. وبينما تُحسَّن LangChain من أجل "ربط" المهام معًا في مهام سير عمل خطية، فإن LangGraph إطار عمل قائم على الرسوم البيانية ومصمم لمهام سير العمل الأكثر تعقيدًا وغير الخطية. ويمكنك تجربة LangChain من خلال هذا الدرس التعليمي حول استدعاء الأدوات، أو تجربة LangGraph من خلال دروس تعليمية لبناء وكيل SQL أو وكيل دعم لتكنولوجيا المعلومات يعتمد على ReAct.
LangFlow إطار عمل مفتوح المصدر منخفض التعليمات البرمجية وبدون تعليمات برمجية، ومبني على واجهة مستخدم رسومية (GUI) تعتمد على السحب والوضع.
MetaGPT إطار عمل متعدد الوكلاء، يؤدي فيه كل وكيل دور موظف يعمل ضمن مهام سير عمل مبسطة ومتخصصة للغاية. ويمكنك تجربته من خلال هذا الدرس التعليمي حول أتمتة إنشاء مستند متطلبات المنتج (PRD) باستخدام عدة وكلاء.
AutoGPT منصة مفتوحة المصدر صُممت في الأصل لدمج نماذج GPT من OpenAI في مهام سير العمل القائمة على الوكلاء. وتوفر الآن أيضًا إمكانية التكامل مع مجموعة واسعة من النماذج المفتوحة، إلى جانب نماذج مملوكة إضافية مثل Claude أو Gemini.
BeeAI هي أول منصة مفتوحة المصدر مبنية على Agent Communication Protocol (ACP)، وهو معيار مفتوح مصمم لتمكين التواصل السلس بين وكلاء الذكاء الاصطناعي المبنيين باستخدام أي إطار عمل. وقد طُوّرت BeeAI في الأصل بواسطة IBM Research، وهي مستضافة الآن لدى Linux Foundation. وللبدء في استخدامها، يمكنك الاطلاع على هذا الدرس التعليمي حول نظام إدارة عقود متعدد الوكلاء باستخدام BeeAI.
IBM watsonx Orchestrate منصة شاملة لا ترتبط بإطار عمل محدد، وتُستخدم لبناء الوكلاء ونشرهم وتنسيق عملهم على مستوى المؤسسة. وتوفر المنصة مهام سير عمل تمتد من واجهات بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي بالسحب والوضع وبدون تعليمات برمجية، وصولًا إلى التخصيص الكامل باستخدام التعليمات البرمجية الاحترافية. ويمكن للمستخدمين الاستفادة من وكلاء جاهزين مسبقًا، أو تطوير وكلائهم داخل المنصة، أو استيراد وكلاء من جهات خارجية بحسب احتياجاتهم.
ومع تزايد انتشار الأنظمة المعقدة متعددة الوكلاء في منظومة الذكاء الاصطناعي، طُرِح عدد من بروتوكولات وكلاء الذكاء الاصطناعي لتوحيد آليات التواصل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بالأنظمة الأخرى. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يتجه القطاع في النهاية إلى معيار موحّد، فهناك حاليًا عدة بروتوكولات قيد الاستخدام.
وتسعى معظم أطر العمل إلى دعم جميع البروتوكولات المعروفة، لكن في بعض الحالات قد يحد اختيارك لبروتوكول معين من خيارات أطر العمل المتاحة لك، والعكس صحيح. تشمل بعض بروتوكولات وكلاء الذكاء الاصطناعي البارزة ما يلي:
Agent Communication Protocol (ACP): قدّمته BeeAI من IBM في الأصل، ويهدف ACP إلى تحديد الوسائل التي يعمل من خلالها وكلاء الذكاء الاصطناعي ويتواصلون بعضهم مع بعض وتوحيدها. ويستخدم ACP اتصالًا قائمًا على REST وفقًا لقواعد HTTP القياسية، مما يسهّل دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في بيئات الإنتاج. وقد صُمم هذا البروتوكول ليكون قائمًا افتراضيًا على التواصل غير المتزامن، ولا يتطلب أي مكتبات متخصصة. ويمكنك استكشافه من خلال هذا الدرس التعليمي.
Agent2Agent (A2A): أطلقته Google وشركاء آخرون في الأصل ضمن Google Cloud Platform في أبريل 2025، وهو مستضاف الآن لدى Linux Foundation بوصفه مشروعًا مفتوح المصدر. ويتبع هذا البروتوكول نموذج العميل والخادم من خلال مهام سير عمل مكوّنة من ثلاث خطوات: الاكتشاف، والمصادقة، والتواصل. وللحصول على تجربة عملية مع A2A، يمكنك الاطلاع على هذا الدرس التعليمي. وتجدر الإشارة إلى أن Linux Foundation، التي تدير الآن كلًا من ACP وA2A، تعمل على دمج البروتوكولين من خلال نقل وظائف ACP إلى A2A.
Model Context Protocol (MCP): قدّمته Anthropic، ويوحّد MCP آليات التواصل من خلال نظام يحوّل البيانات إلى تنسيق JSON-RPC. وقد اعتمد كثير من مزوّدي التقنية البارزين بروتوكول MCP، ومنهم Figma وNotion وAtlassian وZapier وStripe وPayPal وSquare. ولمعرفة المزيد عن MCP، يمكنك زيارة هذا الدرس التعليمي حول بناء MCP .
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