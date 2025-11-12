ما المقصود بالوكيل الانعكاسي القائم على نموذج؟

يتمثل الفرق بين الوكلاء الانعكاسيين القائمين على النموذج و الوكلاء الانعكاسيين البسطاء في أنه، رغم قدرة كِلا النوعين على استخدام إدراك وكيل الذكاء الاصطناعي للاستجابة للبيئات المتغيرة في الوقت الفعلي، فإن الوكلاء الانعكاسيين القائمين على نموذج يمتلكون ذاكرة مستمرة لبيئتهم. أما الوكلاء الانعكاسيون البسطاء، فهم شكل أقل تعقيدًا من الذكاء الاصطناعي الوكيل ، ويتخذون قراراتهم اعتمادًا فقط على الحالة الحالية للبيئة.

وبما أنهم يعتمدون على الإدراك الحالي فقط، فإن قدرتهم على اتخاذ قرارات مدروسة تكون محدودة؛ إذ لا يمكنهم تذكر المعلومات السابقة أو توقع كيفية تغيُّر البيئة، سواء نتيجةً لإجراءاتهم أو لعوامل خارجية أخرى.

وعلى عكس الوكلاء الانعكاسيين البسطاء، يحتفظ الوكلاء الانعكاسيون القائمون على نموذج بحالة داخلية رمزية تسجل الإدراكات السابقة والحقائق المستنتجة عن البيئة. ويُتيح لهم هذا النموذج الداخلي التعامل بكفاءة أكبر مع البيئات القابلة للملاحظة الجزئية أو البيئات الديناميكية. كما يمكنهم التنبؤ بكيفية تأثير الإجراءات في بيئتهم، ما يُتيح عمليات اتخاذ قرار تكيفية.