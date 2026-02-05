وكلاء الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية عبارة عن أنظمة برمجية مستقلة تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لإدراك المعلومات والتفكير عبر البيانات. وتقوم بتشغيل المهام التي تدعم الرعاية السريرية والعمليات ومشاركة المرضى بأقل قدر ممكن من التوجيه البشري.
وأصبحت تقنية مهمة في قطاع الرعاية الصحية مع توجه المجموعات نحو أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يمكنها الاستجابة للتغيير بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي بالفعل على نطاق واسع في مجال الرعاية الصحية لتحليل البيانات وتحسين كيفية تخصيص الموظفين والموارد والمرافق. وتشمل هذه الأنظمة بشكل متزايد قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل نماذج اللغة الكبيرة (LLM)، التي تتيح للمستخدمين التفاعل مع البيانات والأنظمة عبر اللغة الطبيعية.
الذكاء الاصطناعي الوكيل يذهب أبعد من ذلك. وعلى عكس الذكاء الاصطناعي التقليدي أو الأتمتة القائمة على القواعد، يتم تصميم وكلاء الذكاء الاصطناعي للعمل بدرجة من الاستقلالية (الوكالة) مع الاستمرار في العمل ضمن حدود محددة تحددها المجموعة. وتدفع هذه القدرة إلى تبني أوسع، حيث تتوقع شركة Gartner أنه بحلول عام 2028، ستتضمن 33% من تطبيقات البرمجيات المؤسسية الذكاء الاصطناعي الوكيل، ارتفاعًا من أقل من 1% في 2024.¹
يجمع وكلاء الذكاء الاصطناعي القدرات المتعددة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك القدرات الإدراكية المتقدمة، التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، في أنظمة يمكنها إدراك المعلومات، والتفكير، ودفع النتائج. أسهمت التطورات في نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب إطارات عمل الوكلاء للتخطيط والتنفيذ، في تسريع تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، من خلال تمكينهم من فهم التعليمات، واستخلاص الرؤى، وتنسيق المهام متعددة الخطوات.
على عكس الذكاء الاصطناعي التقليدي أو الخوارزميات القائمة على القواعد، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي التكيف مع الظروف المتغيرة والعمل عبر بيئات معقدة مثل أنظمة الرعاية الصحية. ومن خلال التكامل مع أنظمة المؤسسات والأدوات السريرية، بما في ذلك تطبيقات الأجهزة المحمولة، تساعد في تحسين الكفاءة التشغيلية حتى مع تغير الظروف بسرعة.
وعلى المستوى الأساسي، يجمع وكيل الذكاء الاصطناعي المعلومات من بيئته ويبني فهمًا للسياق. ثم تقوم بعد ذلك بتقييم الإجراءات الممكنة وتخطيط الخطوات التالية وتحديد كيفية المضي قدمًا. وتسمح هذه العملية الاستدلالية لوكيل الذكاء الاصطناعي بتقسيم الأهداف إلى مهام وتعديل نهجه كلما توفرت معلومات جديدة.
عندما يتم وضع خطة، يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي بتشغيل الإجراءات عبر أنظمة متصلة أو من خلال التفاعل مع الناس. يمكن استخدام التعليقات من هذه الإجراءات لتحسين الأداء في المستقبل. معًا، تسمح هذه القدرات لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل كمشاركين نشطين في عمليات سير العمل بدلاً من أدوات سلبية تقتصر على إنتاج النتائج فقط.
في مجال الرعاية الصحية، أصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي تقنية مهمة. وهي مصممة للاستدلال عبر بيانات الرعاية الصحية المعقدة ومتابعة الأهداف السريرية أو التشغيلية المحددة مع احترام قيود السلامة والقيود التنظيمية والحوكمة.
في الواقع، يتم تطبيق وكلاء الذكاء الاصطناعي بالفعل عبر مجموعة من الأنشطة الصحية. فهي تساعد الأطباء السريريين في التوثيق وإظهار معلومات المريض ذات الصلة والمساعدة في إدارة مهام المتابعة. وعلى الجانب التشغيلي، ينسق وكلاء الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية الجدولة والموظفين وتخصيص الموارد، ويمكنهم تعديل الخطط مع تغير الظروف. يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتعاملون مع المرضى بإدارة المواعيد، وجمع البيانات الأولية، والحفاظ على التواصل المستمر معهم.
يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن حدود يحددها مقدمو الرعاية الصحية والمعايير السريرية واللوائح، بما في ذلك HIPAA. وتسمح لهم هذه الحواجز بالاستجابة للتغيير بشكل مسؤول وبشكل أسرع من الأنظمة التي تعتمد كليًا على التدخل البشري.
ومع تطور هذه الأنظمة، تتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل نماذج اللغة الكبيرة تفاعلاً أكثر طبيعية مع البيانات وعمليات سير العمل. وهذا التطور يمهد الطريق لتمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من الاندماج بشكل أعمق عبر الأنظمة البنائية بدلاً من أن يقتصروا على حالات الاستخدام الفردية.
الرسالة الإخبارية الخاصة بالمجال
احصل على رؤى منسقة حول أهم أخبار الذكاء الاصطناعي وأكثرها إثارةً للاهتمام. اشترِك في خدمة رسائل Think الإخبارية الأسبوعية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
يشير وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى تحول هيكلي في كيفية تنظيم عمل الرعاية الصحية وإدارته. فبدلاً من دعم المهام المعزولة، يمكنهم التخطيط والتنسيق والتصرف عبر عمليات سير العمل السريري والتشغيلي والإداري. ويُحدث هذا التحوّل تغييرًا في طريقة خلق القيمة داخل قطاع الرعاية الصحية، إذ ينقل المجموعات من العمليات المتجزئة إلى أنظمة أكثر تكاملًا ومرونة.
ويعكس دورهم المتنامي مستوى التعقيد المتزايد للرعاية الصحية الحديثة. ويجب على أنظمة الصحة والعافية توسيع حجم البيانات، ونقص القوى العاملة، وارتفاع التوقعات للوصول والجودة. ومع استمرار نضوج الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، يساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي في توسيع نطاق صناعة القرار والتنفيذ السريري إلى ما هو أبعد من قدرة البشر، مما يجعلها ذات أهمية خاصة مع استمرار الطلب على الرعاية في تجاوز الموارد المتاحة.
كما يتحدى وكلاء الذكاء الاصطناعي الافتراضات الراسخة بشأن الأدوار المهنية والمساءلة. ومع تحمّلهم المزيد من المسؤوليات المستقلة، فإنه يجب على الأطباء والمسؤولين إعادة التفكير في كيفية الإشراف على أنظمة البرمجيات والثقة بها والتعاون معها. يقول أكثر من نصف المديرين التنفيذيين في مجال الرعاية الصحية (53%) أن الأمن السيبراني وحماية بيانات المرضى هما أكبر التحديات التي تواجههم.2 تؤثر الأفعال المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على نتائج المرضى، مما يثير أسئلة مهمة حول الرقابة والمسؤولية وتشكيل مدى انتشار اعتماد هذه الأنظمة.
يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي أيضًا على تسريع وتيرة الابتكار في مجال الرعاية الصحية. ومن خلال توليد الرؤى وتنسيق المهام والتعلم بمرور الوقت، فإنها تضيق الفجوة بين تحديد المشكلة والتصرف حيالها. في حين أن هذه الديناميكية يمكن أن تسرّع من عملية التحسين، إلا أنها تزيد أيضًا من خطر عدم التوافق مع المعايير السريرية أو الاستعداد التنظيمي، مما يجعل الحوكمة وإدارة التغيير أمرًا ضروريًا.
ويضغط وكلاء الذكاء الاصطناعي على أنظمة الرعاية الصحية لتتطور. إذ تكشف عن فجوات في العمليات والمهارات والقيادة، وهي أمور يجب معالجتها لضمان نجاح تبنّي هذه التقنيات. وسيتوقف ما إذا كان سيقدم وكلاء الذكاء الاصطناعي قيمة مستدامة على المدى الطويل بدرجة أقل على التقنية نفسها، وبدرجة أكبر على مدى قدرة مجموعات الرعاية الصحية على تكييف كوادرها وهياكلها وثقافتها التنظيمية.
تعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي كحلقة وصل تربط بين مختلف أنظمة الرعاية الصحية. على عكس الأدوات أحادية الغرض، تأتي قيمتها من تنسيق الإجراءات والحفاظ على السياق عبر عمليات سير العمل التي تتطلب جهدًا يدويًا كبيرًا. وتوضح حالات الاستخدام التالية كيف بدأت مجموعات الرعاية الصحية في تطبيق أو تجربة وكلاء الذكاء الاصطناعي:
غالبًا ما يتم نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي في أنظمة متعددة الوكلاء لإدارة مسارات الرعاية التي تمتد عبر فرق وأنظمة متعددة. وغالبًا ما يتضمن هذا النهج تنسيق وكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث ينسق عدة وكلاء المهام، ويتبادلون السياق، ويديرون التبعيات عبر عمليات سير العمل السريري والتشغيلي.
على سبيل المثال، يمكن لوكيل واحد إدارة الإحالات. ويمكن لآخر مراقبة إكمال الاختبار. ويمكن لموجِّه الثالث تنبيه الموظفين أو المرضى عند الحاجة إلى موجه الخطوات التالية. يعمل هؤلاء الوكلاء معًا على استمرار خطط العلاج دون تدخل يدوي في كل خطوة.
يساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي الأطباء من خلال إعداد ملخصات الاستشارات، وتحديث السجلات الصحية الإلكترونية (EHR)، وإدارة المهام الإدارية للمتابعة. على سبيل المثال، يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي الاستماع إلى تفاعل المريض، وصياغة الملاحظات السريرية وتوجيهها للمراجعة أثناء تقديم الطلبات أو جدولة المتابعات. وتعمل هذه الأتمتة على إدخال البيانات الروتينية في تبسيط الوثائق وعمليات سير العمل وتساعد الأطباء على البقاء مركزين على رعاية المرضى.
تساعد بعض العوامل المدعومة بالذكاء الاصطناعي الأطباء من خلال مساعدة الوكيل وتحليل بيانات المرضى والتصوير الطبي مثل التصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة السينية، خاصةً في تخصصات مثل الأشعة والأورام. وبدلاً من اتخاذ قرارات مستقلة، يكشف وكلاء الذكاء الاصطناعي هؤلاء عن المخاطر والإرشادات والأنماط التي تدعم الحكم البشري، وتحسن دقة التشخيص، وتمكن من اتخاذ قرارات علاجية أكثر تخصيصًا.
يدعم وكلاء الذكاء الاصطناعي اكتشاف وتطوير الأدوية من خلال تنسيق تحليل البيانات والمحاكاة وعمليات سير العمل البحثي عبر مجموعات بيانات كبيرة ومعقدة. ويمكنهم المساعدة في تحديد المركّبات الواعدة وإدارة التجارب السريرية وتعديل خطط البحث مع ظهور نتائج جديدة. ومع استمرار تقدم الذكاء الاصطناعي في الطب، تتيح هذه العوامل تكرارًا أسرع وتحسين الكفاءة والتعاون عبر دورة حياة تطوير الدواء.
تستخدم المستشفيات وكلاء الذكاء الاصطناعي لدعم الجدولة والتوظيف وإدارة السعة. وقد يعدل وكيل الذكاء الاصطناعي خطط التوظيف بناءً على عدد المرضى المتوقع أو يحدد اختناقات في جداول غرف العمليات. وتسمح هذه القدرات لأخصائيي الرعاية الصحية والمؤسسات بالاستجابة بشكل أكثر ديناميكية للطلب المتغير.
وجدت دراسة حديثة من IBM أن 69% من التنفيذيين في مجال الرعاية الصحية يتوقعون أن يعزز الذكاء الاصطناعي قدرتهم على التكيف مع المتطلبات السريرية المتغيرة، بما في ذلك الاستجابات الأسرع خلال أزمات الصحة العامة المستقبلية. 2
يدير وكلاء الذكاء الاصطناعي المساعدين الافتراضيين، وروبوتات المحادثة، وأدوات أخرى تتولى جدولة المواعيد، والاستقبال، والتواصل الأساسي مع المرضى. غالبًا ما تستخدم الذكاء الاصطناعي الحواري للتفاعل بشكل طبيعي مع المرضى وجمع الأعراض، والإجابة عن الأسئلة، وإدارة المتابعات. وهذا التفاعل المستمر يحسن الوصول ويعزز تجربة المرضى بشكل عام.
يراقب وكلاء الذكاء الاصطناعي مجموعات المرضى لتحديد المخاطر الناشئة أو الثغرات في الرعاية. وباستخدام التحليلات التنبؤية، يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي مسح السجلات باستمرار لتحديد المرضى الذين تظهر عليهم علامات مبكرة على التدهور أو حالات مثل أمراض الكلى. ويمكن أن تؤدي الرؤى في الوقت الحقيقي الناتجة عن مراقبة المرضى إلى التواصل أو التصعيد إلى فرق الرعاية للتقييم.
وجدت دراسة أجرتها شركة IBM أن 4 من كل 10 مديرين في مجال الرعاية الصحية يستخدمون الذكاء الاصطناعي بالفعل لمراقبة المرضى الداخليين ولتقديم تحذيرات مبكرة حول مشاكل صحة المرضى.2
يدعم وكلاء الذكاء الاصطناعي أتمتة سير العمل الإداري مثل عمليات الفوترة، والترميز، والتفويض المسبق. على سبيل المثال، يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي جمع الوثائق المطلوبة، وتقديم طلبات التفويض، والمتابعة مع الدافعين. ومن خلال إدارة هذه العمليات الإدارية متعددة الخطوات، يقلل وكلاء الذكاء الاصطناعي من التأخيرات وفقدان الإيرادات.
في دراسة IBM، أفاد 34% من المديرين التنفيذيين في مجال الرعاية الصحية بأنهم طبقوا الذكاء الاصطناعي في إدارة دورات الإيرادات والميزانية. وفي الوقت نفسه، يرى 67% أن أكبر فرصة للذكاء الاصطناعي تتمثل في تعزيز التنسيق بين الدافعين ومقدمي الخدمات ونزاهة المطالبات.2
يقدم وكلاء الذكاء الاصطناعي مجموعة من الفوائد التي تتجاوز حالات الاستخدام الفردية. ويظهر تأثيرها عبر الأبعاد السريرية والتشغيلية والتنظيمية للرعاية الصحية، لتشكيل كيفية تنفيذ العمل وكيفية إنشاء القيمة.
تنسيق أفضل عبر الأنظمة: غالبًا ما يكون عمل الرعاية الصحية مجزأ عبر الأدوات والفرق والأقسام. ويمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الحفاظ على السياق وتنسيق الإجراءات عبر هذه الحدود، مما يقلل من التأخيرات وسوء التواصل. ثلث (34%) المديرين التنفيذيين في مجال الرعاية الصحية يتوقعون أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية. وهم يرون قيمته في تنسيق فرق الرعاية الصحية متعددة التخصصات داخل الأقسام وبين المستشفيات.2
التحسين المستمر مع مرور الوقت: مع الحوكمة المناسبة، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي التعلم من النتائج والتعليقات. وتتيح هذه القدرة لمجموعات الرعاية الصحية تحسين العمليات بشكل ديناميكي بدلاً من الاعتماد فقط على عمليات سير العمل الثابتة.
استجابة أسرع للتغيير: يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بتقليل الوقت بين تحديد المشكلة والتصرف بناءً عليها. وتتيح قدرة الوكلاء على تخطيط المهام وتنفيذها إجراء تعديلات أسرع على الظروف السريرية والتشغيلية.
عبء إداري أقل: من خلال تولي الوثائق والتنسيق والمهام الروتينية، يقلل وكلاء الذكاء الاصطناعي من أحمال التشغيل غير السريري المكشوفة على الأطباء والموظفين. وهذا يدعم التركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى ويساعد على تقليل الإرهاق.
معايير أكثر اتساقًا: يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تطبيق الإرشادات والسياسات والقواعد بطريقة موثوقة. وهذا يساعد النهج في تقليل التباين غير المرغوب فيه مع دعم جهود الجودة والسلامة على نطاق واسع.
المشاركة المستمرة مع المرضى: يتيح وكلاء الذكاء الاصطناعي دعم المرضى خارج بيئات الرعاية التقليدية. ويتيح التفاعل المستمر إمكانية المتابعة والمراقبة والالتزام بشكل أفضل بين الزيارات.
صناعة القرار القابل للتوسع: يتيح وكلاء الذكاء الاصطناعي للمجموعات في مجال الرعاية الصحية توسيع دعم اتخاذ القرار عبر أحجام متزايدة من البيانات والتعقيد. فهم يساعدون الفرق على اتخاذ خيارات مستنيرة على نطاق واسع دون الاعتماد فقط على الاهتمام البشري وتوافره.
دعم التحول طويل الأمد: يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بأكثر من تحسين عمليات سير العمل الحالية. فإنهم يقومون بتوفير أساسًا لإعادة تصميم الأدوار والعمليات والهياكل التنظيمية مع تطور أنظمة الرعاية الصحية.
ومع نضوج وكلاء الذكاء الاصطناعي، سيتحوّل تأثيرهم في قطاع الرعاية الصحية من تنفيذ المهام الفردية إلى التنسيق على مستوى الأنظمة. وبدلاً من دعم سير العمل، سيدير الوكلاء المستقبليون بشكل متزايد كيفية حركة العمل عبر المجالات السريرية والتشغيلية والإدارية.
في مجال اكتشاف وتطوير الأدوية، ينسق وكلاء الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات والمحاكاة والتجارب عبر عمليات سير العمل البحثية. سيقومون بتكييف خطط البحث مع ظهور النتائج، مما يساعد المجموعات على الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ بشكل أسرع.
سيعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقبليون بشكل مستمر بدلاً من الاستجابة للموجِّهات أو الأحداث. وسيحافظون على سياق طويل الأمد حول المرضى وعمليات سير العمل والأهداف التنظيمية. وسيسمح لهم هذا الوعي بتوقع الاحتياجات، وتعديل الخطط، والتدخل مبكرًا.
سيحظى وكلاء الذكاء الاصطناعي بمسؤولية أوسع عن التخطيط والتنفيذ. ومع ذلك، سيظلون مقيدون بالقواعد السريرية وسياسات الحوكمة والرقابة البشرية. وهذا التوازن بين الاستقلالية والتحكم سيعيد تشكيل كيفية تفاعل الأطباء السريريين والإداريين مع التقنية.
ستعتمد الرعاية الصحية بشكل متزايد على شبكات من الوكلاء الذين يعملون معًا عبر الأقسام والأنظمة وحتى المجموعات. ستتيح هذه البيئات متعددة الوكلاء التنسيق الذي يصعب تحقيقه من خلال الجهد البشري وحده، خاصةً مع زيادة توزيع الرعاية.
سيعتمد مستقبل وكلاء الذكاء الاصطناعي على إطارات عمل حوكمة قوية تعالج السلامة والشفافية والذكاء الاصطناعي المسؤول في الرعاية الصحية. ستكون المجموعات التي تستثمر مبكرًا في هذه المؤسسات في موقع أفضل لتوسيع النطاق للأنظمة القائمة على الوكلاء دون زيادة المخاطر.
استكشف إمكانات وكلاء الذكاء الاصطناعي التي ستُغيِّر قواعد اللعبة والتي يمكن أن تندمج بسهولة في العمليات.
تعمّق في هذا الدليل الشامل الذي يفصّل حالات الاستخدام الرئيسية والقدرات الأساسية والتوصيات خطوة بخطوة لمساعدتك على اختيار الحلول المناسبة لأعمالك.
اعرف كيف يمكن لوكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي التعاون معًا من أجل تحقيق مستويات جديدة من الإنتاجية.
اكتشف كيف يمكنك الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي.
ابقَ على اطلاع دائم بوجود وكلاء الذكاء الاصطناعي الناشئة الجديدة، وهي نقطة تحول أساسية في ثورة الذكاء الاصطناعي.
استكشف كيف يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي تخفيف أحمال العمل لديك وتحسين الإنتاجية.
تعلم طرق استخدام الذكاء الاصطناعي لتكون أكثر إبداعًا وفعالية، وابدأ بالتكيف مع مستقبل يتضمن العمل عن كثب مع وكلاء الذكاء الاصطناعي.
ابقَ في الصدارة مع خبراء الذكاء الاصطناعي لدينا في هذه الحلقة من برنامج Mixture of Experts الذين يتعمقون في مستقبل وكلاء الذكاء الاصطناعي، وغيره من الموضوعات الأخرى.
يمكنك إنشاء مساعدين ووكلاء ذكاء اصطناعي ووكلاء أقوياء يعملون على أتمتة مهام سير العمل والعمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ونشرها وإدارتها.
يمكنك بناء مستقبل عملك باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي الجديرة بالثقة.
تساعد خدمات IBM Consulting AI في إعادة تصور طريقة عمل الشركات باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بأعمالها.
سواء اخترت تخصيص التطبيقات والمهارات المُعدّة مسبقًا أو إنشاء خدمات مخصصة مستندة إلى وكلاء ونشرها باستخدام استوديو الذكاء الاصطناعي، فإن منصة IBM watsonx تُلبي احتياجاتك.
1 أبرز الاتجاهات التقنية الإستراتيجية لعام 2025: الذكاء الاصطناعي الوكيل، Gartner، أكتوبر 2024
2 Healthcare in the AI era, IBM Institute for Business Value (IBV), originally published on 13 August 2025