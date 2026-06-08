توفِّر Agent Development Lifecycle (ADLC) إطار عمل منظمًا لتصميم وكلاء الذكاء الاصطناعي وتطويرهم ونشرهم وتحسينهم باستمرار في بيئات المؤسسات.

يُعَد وكلاء الذكاء الاصطناعي أنظمة تعتمد على البيانات والاحتمالات، ويتطور سلوكها باستمرار وفقًا للبيانات والاستخدام والسياق. ولذلك، ينبغي إدارتها باعتبارها أنظمة مستمرة، وليس كتطبيقات يتم تنفيذها لمرة واحدة.

تمر دورة الحياة بتسلسل تكراري:

التخطيط ← البناء ← الاختبار ← النشر ← المراقبة ← التشغيل

وتضمن كل مرحلة أن يظل الوكيل موثوقًا به وقابلًا للتوسع وقابلًا للملاحظة وقادرًا على التكيف مع المتطلبات المتغيرة.

في هذا التنفيذ، ينصب التركيز على مرحلة البناء (Build) ضمن دورة ADLC.

تركِّز مرحلة البناء على تحويل حالة الاستخدام المؤسسية المخطط لها إلى وكيل ذكاء اصطناعي عملي وجاهز للإنتاج باستخدام IBM watsonx Orchestrate.

يبدأ ذلك بإنشاء الوكيل مع تحديد دوره التشغيلي وهدفه التجاري بوضوح بما يتوافق مع حالة الاستخدام المؤسسية. بعد ذلك، يتم ربط مصادر المعرفة المؤسسية بالوكيل لتمكينه من إجراء استدلال مستند إلى البيانات باستخدام مجموعات البيانات التشغيلية، مثل بيانات الطلبات والمخزون وقواعد العمل.

ثم يتم تكوين Agentic Workflow ليكون طبقة التنسيق التي تدعم الاستدلال متعدد الخطوات والتحليل التشغيلي وتوليد التوصيات. ويعالج سير العمل مدخلات المستخدم، ويحلل الطلبات المتأخرة وحالة المخزون، ويطبق قواعد العمل التشغيلية، ثم يُنتج توصيات قابلة للتفسير.

ويُحدد سلوك الوكيل من خلال مطالبات مؤسسية منظمة توجِّهه في كيفية تفسير الاستفسارات التشغيلية، واستدعاء مهام سير العمل، وتطبيق منطق الأعمال، وإنتاج استجابات تستند إلى البيانات.

ويُنشئ سير العمل مسار تنفيذ تشغيليًا متكاملًا يشمل:

مدخلات المستخدم ← تحليل الطلبات ← تحليل المخزون ← تقييم قواعد العمل ← توليد التوصيات ← المخرجات

بعد ذلك، يتم التحقق من الحل باستخدام سيناريوهات تشغيلية تمثيلية لضمان أن ينتج الوكيل مخرجات دقيقة وقابلة للتفسير ومنظمة ومتوافقة مع متطلبات التشغيل في المؤسسات.