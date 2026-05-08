مستوى التحكم في الوكلاء هو النظام الذي يقوم بنشر وتشغيل ومراقبة وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.
يعمل كل واحد من الوكلاء الفرديين في "مستوى البيانات"، حيث يقوم بتشغيل المهام ويتفاعل مع الأدوات. يقع مستوى التحكم فوق هذه الطبقة كمركز تحكم مركزي، يحدد كيفية نشر الوكلاء، وكيفية عملهم معاً، والقواعد التي توجه سلوكهم. بدلاً من التركيز على كيفية تصرف وكيل واحد، يركز مستوى التحكم على كيفية عمل عدة وكلاء كجزء من نظام ذكاء اصطناعي أكبر.
في دراسة حديثة أجراها معهد IBM لقيمة الأعمال، أفادت 96% من المؤسسات بأنها تستخدم بالفعل وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل ما. مع اعتماد وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر الفرق وحالات الاستخدام، تكون التجزئة حاضرة منذ البداية. غالبًا ما يتم إنشاء الوكلاء باستخدام أطر عمل مختلفة ومتصلة بمصادر بيانات منفصلة وتحكمها قواعد غير متسقة. يوفر مستوى التحكم طريقة مشتركة لتنسيق هذا النشاط والإشراف عليه، مما يسمح للمؤسسات بإدارة الوكلاء باستمرار أثناء توسعهم.
من الناحية العملية، يعمل مستوى التحكم كوسيط بين الوكلاء والأنظمة التي يعتمدون عليها. فهو يوجه الطلبات ويفرض الأذونات ويطبق السياسات قبل تنفيذ الإجراءات. كما يوفر رؤية واضحة لكيفية تصرف الوكلاء في الإنتاج، بما في ذلك أدائهم واستخدامهم ونتائجهم.
يسمح هذا النهج بتشغيل الوكلاء كنظام منسق بدلاً من مجموعة من المكونات المعزولة. يمكن للفرق تطبيق سياسات متسقة والتحكم في الوصول إلى الأدوات والبيانات ومراقبة سلوك الوكلاء بمرور الوقت. في بيئات الذكاء الاصطناعي المؤسسية، يدعم هذا الهيكل أنظمة أوسع للذكاء الاصطناعي الوكيل حيث تتفاعل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتعددة. يدعم مستوى التحكم أيضاً التكرار من خلال تمكين الإصدارات والاختبار والنشر المتحكم به للوكلاء أثناء تطورهم.
من المفيد التمييز بين مستوى التحكم وبروتوكول سياق النموذج (MCP) لأنهما يعملان في طبقات مختلفة:
يركز مستوى التحكم على كيفية عمل الوكلاء داخل نظام أوسع، بينما يركز بروتوكول سياق النموذج (MCP) على كيفية معالجة نموذج ما لطلب معين.
يستخدمه المطورون لإنشاء مهام سير عمل الوكيل واختبارها. تستخدمه فرق المنصة لإدارة البنية التحتية وتطبيق المعايير. تستخدم فرق الأعمال والعمليات هذه التقنية لدعم الامتثال والأمان والمساءلة.
يوفر مستوى التحكم في الوكلاء الأساس لتشغيل الوكلاء بطريقة منظمة وقابلة للتوسع. فهو يتيح التنسيق بين الأنظمة، ويؤسس تحكمًا متسقًا ويجعل سلوك الوكيل قابلاً للملاحظة والإدارة بمرور الوقت.
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تشكل مستويات التحكم في الوكلاء كيفية تنظيم العمل وإدارته في بيئات تعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي، خاصة مع اعتماد المؤسسات لأنظمة متعددة الوكلاء. في هذه الأنظمة، يتم تنسيق العمل عبر مجموعات من الوكلاء بدلاً من تنسيقه بواسطة أدوات أو مهام سير عمل معزولة. يحدد مستوى التحكم كيفية تعيين المهام وكيفية تفاعل الوكلاء وكيفية التحقق من صحة المخرجات. يغير هذا الهيكل كيفية تصميم الفرق للعمليات وإدارة النتائج.
بدون مستوى التحكم، تواجه المؤسسات انتشاراً لوكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث ينمو الوكلاء بطريقة غير منسقة وغير مدارة. في دراسة لمعهد IBV، ذكرت 94% من المؤسسات أن انتشار الذكاء الاصطناعي يزيد من المخاطر والتعقيدات الأمنية. ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغط لدمج الموردين مع محاولة الفرق تبسيط البيئات المجزأة التي تجعل توسع الذكاء الاصطناعي أمرًا صعباً. تشمل تحديات التبني الشائعة ما يلي:
يتعامل مستوى التحكم في الوكلاء مع هذه التحديات من خلال إدخال معايير مشتركة، وتنسيق، وإشراف. فهي تخلق طريقة متسقة للوكلاء للعمل عبر الفرق والأنظمة، مما يقلل من الازدواجية ويحسن المواءمة. كما أن هذا الهيكل يسهل تتبع السلوك وتحديد المسؤولية.
تشكل مستويات التحكم في الوكلاء أيضًا كيفية إدارة المؤسسات للتغيير. عند تحديث الوكلاء أو توسيعهم، يساعد مستوى التحكم في ضمان اتباع التغييرات لعمليات محددة. يتيح هذا النظام للفرق اختبار التحديثات والموافقة عليها ونشرها بطريقة مضبوطة. يقلل ذلك من الاضطرابات ويدعم عمليات أكثر قابلية للتنبؤ مع تطور الأنظمة.
يتم تعريف مستوى التحكم في الوكلاء بمجموعة من القدرات الأساسية التي تدير كيفية اكتشاف الوكلاء وتشغيلهم وإدارتهم وصيانتهم. تدعم هذه التقنيات تنسيق وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر الأنظمة وتساعد في ضمان أن الوكلاء المستقلين يمكنهم العمل بشكل موثوق.
غالباً ما تجمع هذه القدرات في طبقات هيكلية (مثل التنسيق أو الحوكمة، أو قابلية الملاحظة)، لكنها في الواقع تعمل معاً كنظام متماسك. يوفر فهم قدرات مستوى التحكم في الوكلاء رؤية أوضح وأكثر مباشرة لكيفية عمله.
يساعد على ضمان مصادقة الوكلاء والمستخدمين وترخيصهم، ما يفرض الأذونات عبر الأنظمة ومصادر البيانات. يتضمن هذا التحكم تطبيق مبادئ الحد الأدنى من الامتيازات لتقييد الوصول إلى البيانات الحساسة.
يحتفظ بكتالوج مركزي للوكلاء والأدوات المتاحة، مما يتيح الاكتشاف وإعادة الاستخدام والاستدعاء المتسق. تدعم هذه القدرة أيضاً تأهيل وكلاء الذكاء الاصطناعي الجدد عبر منصات وكلاء مختلفة، ويمكن أن تتضمن قوالب محددة مسبقاً لتوحيد الإعداد.
تتعامل مع تنفيذ إجراءات الوكيل واستدعاءات الأدوات، بما في ذلك معالجة الإدخالات، ومعالجة المخرجات، وحالات إعادة المحاولة وإدارة الأخطاء. فهي تدير السلوك في وقت التشغيل وتساعد على ضمان معالجة الإجراءات في الوقت الفعلي عند الحاجة.
تدعم دورة الحياة الكاملة للوكلاء والأدوات، بما في ذلك الإصدار والاختبار والنشر والتحديثات. كما أنها تحتفظ بسجلات التدقيق لتتبع التغييرات بمرور الوقت.
تطبيق القواعد التي تحكم سلوك الوكيل، مثل الأدوات التي يمكن استخدامها والبيانات التي يمكن الوصول إليها والإجراءات المسموح بها. تساعد هذه السياسات في تقليل المخاطر والحد من التعرض للثغرات الأمنية.
يقوم بتوجيه الطلبات الواردة إلى الوكيل أو الأداة أو سير العمل المناسب بناءً على السياق والقصد وقواعد النظام.
يدير كيفية تخزين الوكلاء للذاكرة واسترجاعها ومشاركتها عبر المهام والجلسات ومهام سير العمل.
يلتقط السجلات والمقاييس والتتبعات التي توفر رؤية لسلوك النظام وأدائه ونتائجه لمراقبة وكلاء الذكاء الاصطناعي وتصحيح الأخطاء. تُعد هذه القدرة أساسية لتنفيذ قابلية ملاحظة وكلاء الذكاء الاصطناعي.
القدرات الموضحة في القسم السابق توضح ما يمكن أن يفعله مستوى التحكم في الوكلاء. في الواقع، يتم تنفيذ هذه القدرات من خلال مجموعة من مكونات المنصة الأساسية—التي توصف أحياناً بنظام تشغيل الوكلاء—والتي تحدد كيفية بناء الوكلاء ونشرهم وتشغيلهم على نطاق واسع.
معاً، يضمنان بقاء سير العمل موثوقاً وآمناً وقابلا للتكيف مع تزايد التعقيد. ينسق مستوى التحكم التنفيذ، بينما تقوم أنظمة وقت التشغيل الأساسية بتنفيذ المهام.
تستخدم مستويات التحكم في الوكلاء حينما يتطلب الأمر تشغيل عدد من وكلاء الذكاء الاصطناعي بطريقة منسقة وخاضعة للحوكمة وقابلة للتوسع. وهي ملائمة بشكل خاص في البيئات التي تكون فيها الموثوقية والأمان والرقابة في غاية الأهمية. توضح حالات الاستخدام التالية كيفية تشكيل مستويات التحكم لمهام سير العمل في العالم الحقيقي.
تسجّل مستويات التحكم بيانات عن أداء الوكيل وتستخدمها لتحسين سلوك النظام مع مرور الوقت. على سبيل المثال، إذا قام وكيل الدعم بتصعيد بعض المشاكل بشكل متكرر، فإن مستوى التحكم يحدد النمط ويحدّث التوجيه بحيث يتم التعامل مع طلبات مماثلة بواسطة وكيل أكثر ملاءمة.
تدير مستويات التحكم عدة وكلاء دعم يتعاملون مع أنواع مختلفة من الطلبات عبر التطبيقات وواجهات بنمط المساعد. فهي تقوم بتوجيه الاستفسارات وتطبيق إرشادات الاستجابة وتتبع الأداء لدعم تقديم الخدمة المتسقة عبر القنوات. إذا قدم العميل مشكلة في الفوترة عبر الدردشة، يقوم جهاز التحكم بتوجيه الطلب إلى وكيل خاص بالفوترة. هذا الإجراء يقيد الوصول إلى بيانات الحساب ذات الصلة ويسجل التفاعل للمراجعة.
تستخدم المؤسسات مستوى التحكم في الوكلاء لتنسيق الوكلاء عبر عمليات أعمال متعددة الخطوات تشمل أنظمة مثل إدارة علاقات العملاء (CRM)، وتخطيط موارد المؤسسة (ERP)، والأدوات الداخلية. يساعد مستوى التحكم على ضمان تنفيذ كل خطوة بالترتيب الصحيح واتباع القواعد المحددة.
في سير عمل المشتريات، على سبيل المثال، يجمع أحد الوكلاء تقديرات البائعين، وآخر يقيم التسعير، وثالث يقوم بإرسال الموافقات. ينظم مستوى التحكم هذه الخطوات، ويفرض سياسات الموافقة، ويسجل القرارات لأغراض التدقيق.
تساعد مستويات التحكم في ضمان توافق سلوك الوكلاء مع السياسات الداخلية واللوائح الخارجية، وهو أمر مهم بشكل خاص في الصناعات الخاضعة للوائح التنظيمية. على سبيل المثال، في الخدمات المالية، يجب أن يتبع الوكيل الذي ينشئ توصيات استثمارية قواعد الامتثال. يقيد مستوى التحكم استخدام البيانات ويسجل المخرجات من أجل المراجعة مقابل اللوائح التنظيمية.
في السيناريوهات الأكثر تعقيدًا، يعمل العديد من الوكلاء معًا على مهمة مشتركة. يدير مستوى التحكم كيفية تقسيم المهام، وكيفية تبادل المعلومات، وكيفية دمج المخرجات. يتيح هذا الشكل من أشكال التعاون متعدد الوكلاء حل المشكلات بشكل منسق بين الوكلاء.
على سبيل المثال، في سير عمل بحثي، يجمع أحد الوكلاء البيانات، ويلخص آخر النتائج، وثالث ينتج تقريراً. يقوم مستوى التحكم بتنسيق تدفق البيانات ويساعد المخرجات النهائية على تلبية معايير الجودة.
غالبًا ما يعتمد الوكلاء على أنظمة خارجية لإكمال المهام. يتحكم مستوى التحكم في كيفية اختيار الأدوات وواجهات برمجة التطبيقات واستخدامها، مما يضمن التسلسل الصحيح والتنفيذ الآمن.
على سبيل المثال، يقوم وكيل المبيعات بتحديث سجل العميل وإرسال بريد إلكتروني للمتابعة. ينسق مستوى التحكم تحديث إدارة علاقات العملاء (CRM) ويشغل خدمة البريد الإلكتروني، مع تطبيق قواعد الوصول والتنسيق.
توفر مستويات التحكم في الوكلاء طريقة منظمة لإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي أثناء توسعهم عبر الأنظمة والفرق. وتأتي قيمتها من تحسين كيفية التحكم في الوكلاء وتنسيقهم ومراقبتهم في بيئات الإنتاج. تساعد هذه الفوائد في دعم أنظمة من فئة المؤسسات تعمل على نطاق مؤسسي.
يتطلب بناء مستوى التحكم أكثر من مجرد تجميع العناصر. يتضمن قرارات مقصودة حول حدود النظام، والحوكمة، والعمليات طويلة الأمد. تساعد الممارسات التالية على ضمان بقاء النظام فعالاً بالتزامن مع نموه.
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