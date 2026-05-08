ما المقصود بمستوى التحكم الخاص بالوكلاء؟

By Matthew Finio , Amanda Downie

مستويات التحكم في الوكلاء، التعريف

مستوى التحكم في الوكلاء هو النظام الذي يقوم بنشر وتشغيل ومراقبة وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.

يعمل كل واحد من الوكلاء الفرديين في "مستوى البيانات"، حيث يقوم بتشغيل المهام ويتفاعل مع الأدوات. يقع مستوى التحكم فوق هذه الطبقة كمركز تحكم مركزي، يحدد كيفية نشر الوكلاء، وكيفية عملهم معاً، والقواعد التي توجه سلوكهم. بدلاً من التركيز على كيفية تصرف وكيل واحد، يركز مستوى التحكم على كيفية عمل عدة وكلاء كجزء من نظام ذكاء اصطناعي أكبر.

في دراسة حديثة أجراها معهد IBM لقيمة الأعمال، أفادت 96% من المؤسسات بأنها تستخدم بالفعل وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل ما. مع اعتماد وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر الفرق وحالات الاستخدام، تكون التجزئة حاضرة منذ البداية. غالبًا ما يتم إنشاء الوكلاء باستخدام أطر عمل مختلفة ومتصلة بمصادر بيانات منفصلة وتحكمها قواعد غير متسقة. يوفر مستوى التحكم طريقة مشتركة لتنسيق هذا النشاط والإشراف عليه، مما يسمح للمؤسسات بإدارة الوكلاء باستمرار أثناء توسعهم.

من الناحية العملية، يعمل مستوى التحكم كوسيط بين الوكلاء والأنظمة التي يعتمدون عليها. فهو يوجه الطلبات ويفرض الأذونات ويطبق السياسات قبل تنفيذ الإجراءات. كما يوفر رؤية واضحة لكيفية تصرف الوكلاء في الإنتاج، بما في ذلك أدائهم واستخدامهم ونتائجهم.

يسمح هذا النهج بتشغيل الوكلاء كنظام منسق بدلاً من مجموعة من المكونات المعزولة. يمكن للفرق تطبيق سياسات متسقة والتحكم في الوصول إلى الأدوات والبيانات ومراقبة سلوك الوكلاء بمرور الوقت. في بيئات الذكاء الاصطناعي المؤسسية، يدعم هذا الهيكل أنظمة أوسع للذكاء الاصطناعي الوكيل حيث تتفاعل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتعددة. يدعم مستوى التحكم أيضاً التكرار من خلال تمكين الإصدارات والاختبار والنشر المتحكم به للوكلاء أثناء تطورهم.

من المفيد التمييز بين مستوى التحكم وبروتوكول سياق النموذج (MCP) لأنهما يعملان في طبقات مختلفة:

  • يقوم مستوى التحكم في الوكلاء بالتنظيم والتحكم في التنسيق والتحكم وإدارة دورة الحياة على مستوى النظام عبر الوكلاء والخدمات.
  • يحدد بروتوكول سياق النموذج (MCP) كيفية هيكلة السياق والأدوات والبيانات وتمريرها إلى نموذج أثناء تفاعل واحد.

يركز مستوى التحكم على كيفية عمل الوكلاء داخل نظام أوسع، بينما يركز بروتوكول سياق النموذج (MCP) على كيفية معالجة نموذج ما لطلب معين.

يستخدمه المطورون لإنشاء مهام سير عمل الوكيل واختبارها. تستخدمه فرق المنصة لإدارة البنية التحتية وتطبيق المعايير. تستخدم فرق الأعمال والعمليات هذه التقنية لدعم الامتثال والأمان والمساءلة.

يوفر مستوى التحكم في الوكلاء الأساس لتشغيل الوكلاء بطريقة منظمة وقابلة للتوسع. فهو يتيح التنسيق بين الأنظمة، ويؤسس تحكمًا متسقًا ويجعل سلوك الوكيل قابلاً للملاحظة والإدارة بمرور الوقت.

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سبب أهمية مستوى التحكم في وكلاء الذكاء الاصطناعي

تشكل مستويات التحكم في الوكلاء كيفية تنظيم العمل وإدارته في بيئات تعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي، خاصة مع اعتماد المؤسسات لأنظمة متعددة الوكلاء. في هذه الأنظمة، يتم تنسيق العمل عبر مجموعات من الوكلاء بدلاً من تنسيقه بواسطة أدوات أو مهام سير عمل معزولة. يحدد مستوى التحكم كيفية تعيين المهام وكيفية تفاعل الوكلاء وكيفية التحقق من صحة المخرجات. يغير هذا الهيكل كيفية تصميم الفرق للعمليات وإدارة النتائج.

بدون مستوى التحكم، تواجه المؤسسات انتشاراً لوكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث ينمو الوكلاء بطريقة غير منسقة وغير مدارة. في دراسة لمعهد IBV، ذكرت 94% من المؤسسات أن انتشار الذكاء الاصطناعي يزيد من المخاطر والتعقيدات الأمنية. ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغط لدمج الموردين مع محاولة الفرق تبسيط البيئات المجزأة التي تجعل توسع الذكاء الاصطناعي أمرًا صعباً. تشمل تحديات التبني الشائعة ما يلي:

  • التجزئة والذكاء الاصطناعي المنعزل: يتم نشر الوكلاء داخل وظائف فردية مثل الموارد البشرية أو الشؤون المالية أو تكنولوجيا المعلومات، ولكن عمليات الأعمال تمتد عبر هذه الأقسام. وهذا الانفصال يجعل من الصعب تقديم نتائج شاملة.
  • غياب التنظيم والتنسيق: مع زيادة عدد الوكلاء، يصبح من الصعب إدارة كيفية تفاعلهم. تؤدي هذه الفجوة إلى ازدواجية الجهود وعدم اتساق السلوكيات وتشتت تجارب المستخدمين.
  • مخاطر ضعف الحوكمة: بدون حواجز حماية متسقة وراسخة، قد يصل الوكلاء إلى البيانات الخاطئة أو يتخذون إجراءات غير مقصودة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات أمنية وفقدان السيطرة.

يتعامل مستوى التحكم في الوكلاء مع هذه التحديات من خلال إدخال معايير مشتركة، وتنسيق، وإشراف. فهي تخلق طريقة متسقة للوكلاء للعمل عبر الفرق والأنظمة، مما يقلل من الازدواجية ويحسن المواءمة. كما أن هذا الهيكل يسهل تتبع السلوك وتحديد المسؤولية.

تشكل مستويات التحكم في الوكلاء أيضًا كيفية إدارة المؤسسات للتغيير. عند تحديث الوكلاء أو توسيعهم، يساعد مستوى التحكم في ضمان اتباع التغييرات لعمليات محددة. يتيح هذا النظام للفرق اختبار التحديثات والموافقة عليها ونشرها بطريقة مضبوطة. يقلل ذلك من الاضطرابات ويدعم عمليات أكثر قابلية للتنبؤ مع تطور الأنظمة.

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القدرات الرئيسية لمستوى التحكم في الوكلاء

يتم تعريف مستوى التحكم في الوكلاء بمجموعة من القدرات الأساسية التي تدير كيفية اكتشاف الوكلاء وتشغيلهم وإدارتهم وصيانتهم. تدعم هذه التقنيات تنسيق وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر الأنظمة وتساعد في ضمان أن الوكلاء المستقلين يمكنهم العمل بشكل موثوق.

غالباً ما تجمع هذه القدرات في طبقات هيكلية (مثل التنسيق أو الحوكمة، أو قابلية الملاحظة)، لكنها في الواقع تعمل معاً كنظام متماسك. يوفر فهم قدرات مستوى التحكم في الوكلاء رؤية أوضح وأكثر مباشرة لكيفية عمله.

التحكم في الوصول

يساعد على ضمان مصادقة الوكلاء والمستخدمين وترخيصهم، ما يفرض الأذونات عبر الأنظمة ومصادر البيانات. يتضمن هذا التحكم تطبيق مبادئ الحد الأدنى من الامتيازات لتقييد الوصول إلى البيانات الحساسة.

سجل الوكلاء والأدوات

يحتفظ بكتالوج مركزي للوكلاء والأدوات المتاحة، مما يتيح الاكتشاف وإعادة الاستخدام والاستدعاء المتسق. تدعم هذه القدرة أيضاً تأهيل وكلاء الذكاء الاصطناعي الجدد عبر منصات وكلاء مختلفة، ويمكن أن تتضمن قوالب محددة مسبقاً لتوحيد الإعداد.

إدارة التنفيذ

تتعامل مع تنفيذ إجراءات الوكيل واستدعاءات الأدوات، بما في ذلك معالجة الإدخالات، ومعالجة المخرجات، وحالات إعادة المحاولة وإدارة الأخطاء. فهي تدير السلوك في وقت التشغيل وتساعد على ضمان معالجة الإجراءات في الوقت الفعلي عند الحاجة.

إدارة دورة الحياة

تدعم دورة الحياة الكاملة للوكلاء والأدوات، بما في ذلك الإصدار والاختبار والنشر والتحديثات. كما أنها تحتفظ بسجلات التدقيق لتتبع التغييرات بمرور الوقت.

تطبيق السياسات

تطبيق القواعد التي تحكم سلوك الوكيل، مثل الأدوات التي يمكن استخدامها والبيانات التي يمكن الوصول إليها والإجراءات المسموح بها. تساعد هذه السياسات في تقليل المخاطر والحد من التعرض للثغرات الأمنية.

توجيه الطلبات

يقوم بتوجيه الطلبات الواردة إلى الوكيل أو الأداة أو سير العمل المناسب بناءً على السياق والقصد وقواعد النظام.

إدارة الحالة

يدير كيفية تخزين الوكلاء للذاكرة واسترجاعها ومشاركتها عبر المهام والجلسات ومهام سير العمل.

القياس عن بُعد

يلتقط السجلات والمقاييس والتتبعات التي توفر رؤية لسلوك النظام وأدائه ونتائجه لمراقبة وكلاء الذكاء الاصطناعي وتصحيح الأخطاء. تُعد هذه القدرة أساسية لتنفيذ قابلية ملاحظة وكلاء الذكاء الاصطناعي.

المتطلبات والوظائف الفنية لمستوى التحكم في الوكلاء

القدرات الموضحة في القسم السابق توضح ما يمكن أن يفعله مستوى التحكم في الوكلاء. في الواقع، يتم تنفيذ هذه القدرات من خلال مجموعة من مكونات المنصة الأساسية—التي توصف أحياناً بنظام تشغيل الوكلاء—والتي تحدد كيفية بناء الوكلاء ونشرهم وتشغيلهم على نطاق واسع.

معاً، يضمنان بقاء سير العمل موثوقاً وآمناً وقابلا للتكيف مع تزايد التعقيد. ينسق مستوى التحكم التنفيذ، بينما تقوم أنظمة وقت التشغيل الأساسية بتنفيذ المهام.

  • تنسيق وقت التشغيل: يجب على النظام تلقي الطلبات الواردة وتفسيرها، ثم تنسيق كيفية تنفيذها عبر الوكلاء والنماذج والأدوات الخارجية. عادة ما يتم تنفيذ هذا التنسيق من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وهياكل الفعاليات المعتمدة على الأحداث، ومحركات سير العمل التي تدير العمليات متعددة الخطوات والتبعيات.

  • التنفيذ والوصول إلى الأدوات: توفر المنصة بيئة خاضعة للرقابة لتنفيذ إجراءات الوكيل والتفاعل مع الأدوات والخدمات الخارجية. تشمل هذه البيئة واجهات موحدة، والتحقق من الإدخال والمخرجات، وآليات للتعامل مع الأخطاء وحالات إعادة المحاولة.

  • طبقة الوصول والتكامل: بوابة موحدة توفر طريقة متسقة للوكلاء للوصول إلى البيانات والأدوات والأنظمة الخارجية. تعمل هذه الطبقة على تبسيط عملية التكامل عبر البيئات غير المتجانسة وتضفي طابعاً مركزياً على كيفية التعامل مع الطلبات.

  • الأمن والترخيص: يجب المصادقة على جميع التفاعلات بين الوكلاء والمستخدمين والأنظمة وترخيصها. يتم فرض هذا الأمان عادةً من خلال أنظمة الهوية والوصول المستندة إلى الرموز المميزة والأذونات المطبقة ديناميكيًا.

  • إدارة الحالة والسياق: يعد الحفاظ على السياق عبر التفاعلات أمرًا ضروريًا للحصول على سلوك متماسك ومتسق للوكيل. يشمل ذلك سياق العمل قصير الأمد بالإضافة إلى الحالة طويلة الأمد، مدعومة بأنظمة تستمر وتسترجع المعلومات طوال سير العمل.

  • قابلية الملاحظة والتقييم: يجب أن يوفر مستوى التحكم رؤية واضحة لسلوك النظام. تشمل هذه الرؤية جمع السجلات والمقاييس والتسلسلات، ثم إتاحة تلك المعلومات للمراقبة والتصحيح والتحليل.

  • تطبيق السياسات: يجب تطبيق السياسات بفاعلية أثناء التنفيذ بدلاً من التعامل معها كتعريفات جامدة. يتطلب تطبيق السياسات تقييمًا في وقت التشغيل لإجراءات الوكيل مقابل القواعد المحددة، مما يضمن أن يظل السلوك متوافقًا مع القيود التشغيلية وقيود السلامة.

  • دورة الحياة وإدارة الإصدارات: تدعم هذه المكونات دورة حياة الوكيل الكاملة، من التصميم والتطوير مروراً بالاختبار والنشر والتشغيل والمراقبة. تساعد آليات الإصدار والطرح الخاضعة للتحكم على ضمان إمكانية إدخال التحديثات بأمان دون تعطيل الأنظمة الحالية.
  • قابلية التوسع والموثوقية: يجب أن يستمر مستوى التحكم في العمل بنفس الأداء في ظل الطلب المتزايد والفشل الجزئي للنظام. تتطلب هذه القدرة تصميم نظام موزع، وإدارة فعالة لأحمال التشغيل، وآليات للاسترداد السريع عند فشل المكونات.

  • سجل الوكيل والأصول: يحتفظ مستوى التحكم بسجل للوكلاء والأدوات والتبعيات. يمكّن السجل الفرق من اكتشاف هذه الأصول وإعادة استخدامها وإدارتها مركزيًا، مما يحسن الاتساق ويقلل من الازدواجية في جميع أنحاء المؤسسة.

حالات استخدام مستوى التحكم في الوكلاء

تستخدم مستويات التحكم في الوكلاء حينما يتطلب الأمر تشغيل عدد من وكلاء الذكاء الاصطناعي بطريقة منسقة وخاضعة للحوكمة وقابلة للتوسع. وهي ملائمة بشكل خاص في البيئات التي تكون فيها الموثوقية والأمان والرقابة في غاية الأهمية. توضح حالات الاستخدام التالية كيفية تشكيل مستويات التحكم لمهام سير العمل في العالم الحقيقي.

التحسين المستمر

تسجّل مستويات التحكم بيانات عن أداء الوكيل وتستخدمها لتحسين سلوك النظام مع مرور الوقت. على سبيل المثال، إذا قام وكيل الدعم بتصعيد بعض المشاكل بشكل متكرر، فإن مستوى التحكم يحدد النمط ويحدّث التوجيه بحيث يتم التعامل مع طلبات مماثلة بواسطة وكيل أكثر ملاءمة.

عمليات دعم العملاء

تدير مستويات التحكم عدة وكلاء دعم يتعاملون مع أنواع مختلفة من الطلبات عبر التطبيقات وواجهات بنمط المساعد. فهي تقوم بتوجيه الاستفسارات وتطبيق إرشادات الاستجابة وتتبع الأداء لدعم تقديم الخدمة المتسقة عبر القنوات. إذا قدم العميل مشكلة في الفوترة عبر الدردشة، يقوم جهاز التحكم بتوجيه الطلب إلى وكيل خاص بالفوترة. هذا الإجراء يقيد الوصول إلى بيانات الحساب ذات الصلة ويسجل التفاعل للمراجعة.

أتمتة سير العمل المؤسسي

تستخدم المؤسسات مستوى التحكم في الوكلاء لتنسيق الوكلاء عبر عمليات أعمال متعددة الخطوات تشمل أنظمة مثل إدارة علاقات العملاء (CRM)، وتخطيط موارد المؤسسة (ERP)، والأدوات الداخلية. يساعد مستوى التحكم على ضمان تنفيذ كل خطوة بالترتيب الصحيح واتباع القواعد المحددة.

في سير عمل المشتريات، على سبيل المثال، يجمع أحد الوكلاء تقديرات البائعين، وآخر يقيم التسعير، وثالث يقوم بإرسال الموافقات. ينظم مستوى التحكم هذه الخطوات، ويفرض سياسات الموافقة، ويسجل القرارات لأغراض التدقيق.

الحوكمة وإنفاذ الامتثال

تساعد مستويات التحكم في ضمان توافق سلوك الوكلاء مع السياسات الداخلية واللوائح الخارجية، وهو أمر مهم بشكل خاص في الصناعات الخاضعة للوائح التنظيمية. على سبيل المثال، في الخدمات المالية، يجب أن يتبع الوكيل الذي ينشئ توصيات استثمارية قواعد الامتثال. يقيد مستوى التحكم استخدام البيانات ويسجل المخرجات من أجل المراجعة مقابل اللوائح التنظيمية.

التعاون متعدد الوكلاء

في السيناريوهات الأكثر تعقيدًا، يعمل العديد من الوكلاء معًا على مهمة مشتركة. يدير مستوى التحكم كيفية تقسيم المهام، وكيفية تبادل المعلومات، وكيفية دمج المخرجات. يتيح هذا الشكل من أشكال التعاون متعدد الوكلاء حل المشكلات بشكل منسق بين الوكلاء.

على سبيل المثال، في سير عمل بحثي، يجمع أحد الوكلاء البيانات، ويلخص آخر النتائج، وثالث ينتج تقريراً. يقوم مستوى التحكم بتنسيق تدفق البيانات ويساعد المخرجات النهائية على تلبية معايير الجودة.

تنسيق الأدوات وواجهة برمجة التطبيقات

غالبًا ما يعتمد الوكلاء على أنظمة خارجية لإكمال المهام. يتحكم مستوى التحكم في كيفية اختيار الأدوات وواجهات برمجة التطبيقات واستخدامها، مما يضمن التسلسل الصحيح والتنفيذ الآمن.

على سبيل المثال، يقوم وكيل المبيعات بتحديث سجل العميل وإرسال بريد إلكتروني للمتابعة. ينسق مستوى التحكم تحديث إدارة علاقات العملاء (CRM) ويشغل خدمة البريد الإلكتروني، مع تطبيق قواعد الوصول والتنسيق.

فوائد مستوى التحكم في الوكلاء

توفر مستويات التحكم في الوكلاء طريقة منظمة لإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي أثناء توسعهم عبر الأنظمة والفرق. وتأتي قيمتها من تحسين كيفية التحكم في الوكلاء وتنسيقهم ومراقبتهم في بيئات الإنتاج. تساعد هذه الفوائد في دعم أنظمة من فئة المؤسسات تعمل على نطاق مؤسسي.

  • الحوكمة المركزية: يتم تحديد السياسات وإنفاذها في مكان واحد بدلاً من تضمينها في كل وكيل، مما يجعل الحفاظ على الامتثال أسهل.

  • المساءلة الواضحة: يمكن تتبع الإجراءات إلى وكلاء محددين، مما يدعم التدقيق وتتبع المسؤولية.

  • السلوك المتسق: تقلل القواعد المشتركة من التباين في كيفية أداء الوكلاء للمهام، مما يحسن الموثوقية.

  • التكيف المستمر: تتيح المراقبة والتعليقات التحسين المستمر لقرارات التوجيه وسلوك الوكيل.

  • استخدام الموارد بكفاءة: يتم توجيه المهام إلى الوكلاء والأدوات المناسبة، مما يقلل من الازدواجية ويحسن الكفاءة.

  • تكرار أسرع: يمكن تحديث الوكلاء ونشرهم من خلال عمليات خاضعة للرقابة، مما يسمح بإدخال تحسينات دون تعطيل الأنظمة المباشرة.

  • تحسين الرؤية : يمكن للفرق أن ترى ما يفعله الوكلاء وكيف يؤدون عملهم، مما يسهل تحديد المشكلات وفهم سلوك النظام. تدعم هذه الرؤية أيضاً تقييم عائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع مرور الوقت.

  • عمليات أكثر أماناً: تعمل عناصر التحكم في الوصول وتطبيق السياسة على تقييد ما يمكن للوكلاء القيام به، مما يقلل من مخاطر الإجراءات غير المقصودة.

  • قابلية التوسع: يوفر مستوى التحكم هيكلاً مع زيادة عدد الوكلاء، مما يمنع التجزئة وفقدان السيطرة.

أفضل الممارسات لتنفيذ مستوى التحكم

يتطلب بناء مستوى التحكم أكثر من مجرد تجميع العناصر. يتضمن قرارات مقصودة حول حدود النظام، والحوكمة، والعمليات طويلة الأمد. تساعد الممارسات التالية على ضمان بقاء النظام فعالاً بالتزامن مع نموه.

  • وضع حدود واضحة: حدد ما ينتمي إلى مستوى التحكم مقابل ما ينتمي إلى داخل الوكلاء الفرديين لتجنب التداخل والالتباس.

  • تصميم الوحدات النمطية: مخاوف منفصلة مثل التوجيه وإنفاذ السياسة بحيث يمكن للعنصر أن يتطور بشكل مستقل.

  • تمكين التشغيل البيني: صمم مستوى التحكم ليعمل عبر نماذج وأدوات مختلفة، بما في ذلك إطارات العمل مفتوحة المصدر مثل LangChain والأنظمة المبنية على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM). تتضمن قابلية التشغيل البيني أيضًا دعمًا للعديد من المزودين مثل OpenAI وAnthropic لتجنب الاحتكار.

  • إنشاء الحوكمة مبكرًا: تحديد سياسات الوصول إلى البيانات واستخدامها منذ البداية لتجنب تعديل الضوابط لاحقًا.

  • تضمين الإشراف البشري عند الحاجة: السماح بالمراجعة البشرية في السيناريوهات عالية المخاطر أو الغامضة لتحسين الموثوقية والثقة.

  • التخطيط للتوسع: يجب أن تدعم هذه الأنظمة النشر عبر بيئات مثل AWS أو منصات Microsoft، وأن تتكامل مع أدوات مثل GitHub، وأن تتيح الوصول من خلال واجهات مثل واجهة سطر الأوامر (CLI) أو لوحة التحكم. تدعم هذه الإمكانيات المبادرات التنظيمية الأوسع نطاقاً والتكامل مع أدوات المؤسسة مثل LinkedIn.

  • إعطاء الأولوية لقابلية الملاحظة: جمع السجلات والمقاييس عبر نشاط الوكيل لدعم تصحيح الأخطاء وتحليل الأداء.

  • تأمين كل خطوة: تطبيق المصادقة والتحقق من الصحة في جميع أنحاء النظام لتقليل المخاطر.

  • توحيد عملية التسجيل: تأكد من تسجيل جميع الوكلاء والأدوات من خلال عملية متسقة لتحسين إمكانية الاكتشاف والتكامل.

  • دعم إدارة دورة الحياة: تضمين عمليات الإصدار والاختبار والنشر لدعم التحديثات الآمنة والمتوقعة.

  • استخدم حلقات الملاحظات: قم بتحسين التوجيه والسلوك بناء على بيانات النظام وملاحظات المستخدمين.

المؤلفون

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

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