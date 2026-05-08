يعمل كل واحد من الوكلاء الفرديين في "مستوى البيانات"، حيث يقوم بتشغيل المهام ويتفاعل مع الأدوات. يقع مستوى التحكم فوق هذه الطبقة كمركز تحكم مركزي، يحدد كيفية نشر الوكلاء، وكيفية عملهم معاً، والقواعد التي توجه سلوكهم. بدلاً من التركيز على كيفية تصرف وكيل واحد، يركز مستوى التحكم على كيفية عمل عدة وكلاء كجزء من نظام ذكاء اصطناعي أكبر.

في دراسة حديثة أجراها معهد IBM لقيمة الأعمال، أفادت 96% من المؤسسات بأنها تستخدم بالفعل وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل ما. مع اعتماد وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر الفرق وحالات الاستخدام، تكون التجزئة حاضرة منذ البداية. غالبًا ما يتم إنشاء الوكلاء باستخدام أطر عمل مختلفة ومتصلة بمصادر بيانات منفصلة وتحكمها قواعد غير متسقة. يوفر مستوى التحكم طريقة مشتركة لتنسيق هذا النشاط والإشراف عليه، مما يسمح للمؤسسات بإدارة الوكلاء باستمرار أثناء توسعهم.

من الناحية العملية، يعمل مستوى التحكم كوسيط بين الوكلاء والأنظمة التي يعتمدون عليها. فهو يوجه الطلبات ويفرض الأذونات ويطبق السياسات قبل تنفيذ الإجراءات. كما يوفر رؤية واضحة لكيفية تصرف الوكلاء في الإنتاج، بما في ذلك أدائهم واستخدامهم ونتائجهم.

يسمح هذا النهج بتشغيل الوكلاء كنظام منسق بدلاً من مجموعة من المكونات المعزولة. يمكن للفرق تطبيق سياسات متسقة والتحكم في الوصول إلى الأدوات والبيانات ومراقبة سلوك الوكلاء بمرور الوقت. في بيئات الذكاء الاصطناعي المؤسسية، يدعم هذا الهيكل أنظمة أوسع للذكاء الاصطناعي الوكيل حيث تتفاعل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتعددة. يدعم مستوى التحكم أيضاً التكرار من خلال تمكين الإصدارات والاختبار والنشر المتحكم به للوكلاء أثناء تطورهم.

من المفيد التمييز بين مستوى التحكم وبروتوكول سياق النموذج (MCP) لأنهما يعملان في طبقات مختلفة:

يقوم مستوى التحكم في الوكلاء بالتنظيم والتحكم في التنسيق والتحكم وإدارة دورة الحياة على مستوى النظام عبر الوكلاء والخدمات.

بالتنظيم والتحكم في التنسيق والتحكم وإدارة دورة الحياة على مستوى النظام عبر الوكلاء والخدمات. يحدد بروتوكول سياق النموذج (MCP) كيفية هيكلة السياق والأدوات والبيانات وتمريرها إلى نموذج أثناء تفاعل واحد.

يركز مستوى التحكم على كيفية عمل الوكلاء داخل نظام أوسع، بينما يركز بروتوكول سياق النموذج (MCP) على كيفية معالجة نموذج ما لطلب معين.

يستخدمه المطورون لإنشاء مهام سير عمل الوكيل واختبارها. تستخدمه فرق المنصة لإدارة البنية التحتية وتطبيق المعايير. تستخدم فرق الأعمال والعمليات هذه التقنية لدعم الامتثال والأمان والمساءلة.

يوفر مستوى التحكم في الوكلاء الأساس لتشغيل الوكلاء بطريقة منظمة وقابلة للتوسع. فهو يتيح التنسيق بين الأنظمة، ويؤسس تحكمًا متسقًا ويجعل سلوك الوكيل قابلاً للملاحظة والإدارة بمرور الوقت.