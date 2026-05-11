أدت قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي وانتشارهم -وهي أنظمة برمجية تستخدم النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) كمحرك لاتخاذ القرار من أجل تخطيط المهام وتنفيذها ذاتيًا لتحقيق هدف محدد- إلى إحداث تحول متسارع في مهام سير العمل داخل المؤسسات. وقد تجاوزت وتيرة هذا التحول قدرة العديد من المؤسسات على تكييف هياكل تكنولوجيا المعلومات التقليدية بما يتوافق مع المتطلبات الفريدة لدمج الذكاء الاصطناعي الوكيل، ما أدى إلى وجود منظومة عمل مجزأة. وتقدِّم ADLC مواصفات مشتركة وممارسات موحَّدة لتسهيل إنشاء أنظمة وكيلية موثوق بها عبر مختلف الأدوات والمنصات والمورِّدين وبيئات المؤسسات.

وقد تطور العديد من عمليات تكنولوجيا المعلومات القياسية المعتمدة اليوم في سياق تطوير البرمجيات التقليدي، وتم تصميمها استنادًا إلى افتراضات الأنظمة الثابتة والحتمية. وغالبًا ما تكون هذه العمليات غير ملائمة للطبيعة الديناميكية والاحتمالية للنماذج اللغوية الكبيرة التي تقود سلوك الوكلاء؛ إذ يُطلق عليها اسم "وكلاء الذكاء الاصطناعي" لأنها تمتلك بالفعل القدرة على اتخاذ القرار بشأن كيفية تنفيذ المهام. ويمكن للمعايير والمواصفات المشتركة التي تراعي هذا التحول أن تقلل بدرجة كبيرة من المخاطر المرتبطة به وتسرِّع تبنّي الذكاء الاصطناعي الوكيل بصورة مسؤولة.

ولكي يتمكن الذكاء الاصطناعي الوكيل من التوسع بصورة مستدامة وفعَّالة، يجب أن يتكامل وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل متوقع عبر مختلف النماذج والمنصات والمورِّدين والمنظومات الصناعية. في الوقت الحالي، تمتلك تقريبًا كل منصة لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي تنسيقها الخاص لتعريف الوكلاء، ومخططات استدعاء الأدوات والوظائف، ونماذج إدارة الذاكرة والحالة، ومجموعات الاختبارات، وبروتوكولات النشر، وأنظمة إدارة الإصدارات. ويعوق هذا التشتت قابلية التشغيل البيني، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الانتقال بين الحلول والارتباط بمورِّد واحد، وهو ما أظهرت أبحاث حديثة أنه يمثل أحد أبرز مخاوف القادة التقنيين وقادة الأعمال عند التعامل مع منظومة موردي وكلاء الذكاء الاصطناعي، ولا يسبقه سوى الأمن.1 وعلى المستوى التشغيلي، يقلل هذا التشتت أيضًا من إمكانية نقل المهارات ومهام سير العمل بين البيئات المختلفة.

وفي حين يمكن للمعايير والممارسات الموحَّدة أن تَحُدّ من أوجه القصور هذه، فمن المهم أن تتبنّى المؤسسات وتفرض بروتوكولات تنظيمية تتوافق مع التوجهات والتفضيلات الراسخة للمطورين، لا أن تعمل ضدها. ولهذا تهدف ADLC إلى تحويل الممارسات الناشئة لدى المطورين إلى تجارب وكلاء تجسِّد أفضل الممارسات في هذا المجال.

تدمج ADLC المبادئ الأساسية لمنهجية DevSecOps لربط تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة من المراحل المترابطة والمتداخلة إلى حد كبير. وسيتم لاحقًا في هذا المقال استكشاف الغرض من كل مرحلة وممارساتها، بالإضافة إلى العلاقات التي تربطها بالمراحل الأخرى. وتَرِد التفاصيل الكاملة والتوصيات والمواصفات في دليل IBM الرسمي حول دورة حياة تطوير الوكلاء (ADLC).