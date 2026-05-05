يوفّر مستوى التحكم الجديد القائم على الوكلاء في watsonx Orchestrate طريقة مركزية لتشغيل منظومة الوكلاء في المؤسسة وإدارتها وحوكمتها.
لا تحتاج المؤسسات إلى طريقة جديدة لبناء الوكلاء، بل تحتاج إلى وسيلة لإدخال الوكلاء الذين أنشأتهم بالفعل إلى حيّز التشغيل. في المؤسسات الكبيرة، يتم إنشاء الوكلاء في كل مكان، عبر فرق وأدوات وأطر عمل مختلفة. فبعضها يُطوَّر داخليًا، وبعضها يأتي من مورّدين، وبعضها الآخر يكون مدمجًا داخل التطبيقات. ومع اتساع نطاق الاعتماد، يزداد هذا التنوع.
وتريد المؤسسات المرونة اللازمة لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي وتشغيلهم باستخدام الأدوات التي تفضّلها. وعمليًا، ستواصل معظم المؤسسات العمل عبر أطر عمل متعددة وأساليب تطوير متنوعة. لكن ما كان ينقصها هو وسيلة لإدارة هذا الواقع.
يستند IBM watsonx Orchestrate إلى نهج مفتوح يجمع الوكلاء ضمن طبقة تشغيلية واحدة، من دون أن تضطر الفرق إلى إعادة بناء ما لديها بالفعل. وبفضل إمكانات مستوى التحكم الجديدة القائمة على الوكلاء، يوفّر Orchestrate أسلوبًا مبسّطًا لإدارة منظومة الوكلاء في المؤسسة وحوكمتها، بغض النظر عن كيفية بناء الوكلاء أو مكان تشغيلهم.
لن تعتمد معظم الشركات أسلوبًا موحدًا واحدًا لبناء الوكلاء. بل ستواصل تشغيل مزيج من الوكلاء الذين جرى إنشاؤهم باستخدام تقنيات وأطر عمل مختلفة، وغالبًا عبر فرق متعددة.
وقد بدأ watsonx Orchestrate الآن في معالجة هذا الواقع من خلال دعم الوكلاء خارج بيئته الأصلية. ويشمل ذلك اليوم وكلاء IBM الأصليين، ووكلاء Langflow، ووكلاء LangGraph، والوكلاء المبنيين باستخدام بروتوكول A2A المفتوح، على أن تتوفر قريبًا إمكانات أوسع للتشغيل البيني. ويوفّر ذلك مسارًا عمليًا للحد من التجزؤ مع الحفاظ على الاستثمارات الحالية.
عمليًا، يعني هذا ما يلي:
ويتيح هذا النهج للمؤسسات البدء في توحيد الرؤية التشغيلية وعناصر التحكم، من دون الحاجة إلى إعادة بناء كاملة أو الانتقال إلى إطار تطوير واحد.
ويتطلب تشغيل الوكلاء في بيئة الإنتاج أكثر من مجرد النشر. إذ تحتاج الفرق إلى رؤية واضحة لكيفية تصرف الوكلاء، ومدى جودة أدائهم، والمواضع التي تتطلب تحسينًا. ويقدّم watsonx Orchestrate قدرات تشغيلية تدعم ذلك، منها:
وتساعد هذه القدرات الفرق على الانتقال من النشر الأولي إلى الإدارة المستمرة، بما يتيح أداءً أكثر اتساقًا ونتائج أفضل بمرور الوقت.
كما تحسّن المنصة الطريقة التي تصمّم بها الفرق سلوك الوكلاء وتختبره وتفهمه قبل النشر. تشمل القدرات الجديدة ما يلي:
ويدعم ذلك دورات تطوير أسرع، مع المساعدة في الحد من المخاطر قبل وصول الوكلاء إلى بيئة الإنتاج.
ومع تفاعل الوكلاء على نحو أعمق مع أنظمة المؤسسة، تصبح الحماية والحوكمة أمرين أساسيين. ويتضمن watsonx Orchestrate ضوابط من فئة المؤسسات تمتد عبر دورة الحياة بأكملها:
وتساعد هذه الميزات على ضمان عمل الوكلاء ضمن حدود محددة، مع توافر مستويات مناسبة من الإشراف وإمكانية التتبّع.
وتوفّر بوابة موحدة للذكاء الاصطناعي إشرافًا مركزيًا على سلوك الوكلاء والنماذج والأدوات المدعومة في بيئة الإنتاج. وتشمل هذه القدرات ما يلي:
ويتيح ذلك للمؤسسات تطبيق سياسات تشغيلية متسقة والحفاظ على التحكم في سلوك الوكلاء.
كما يوفّر كتالوج خاضعًا للحوكمة قدرًا أكبر من التنظيم والرؤية عبر أصول الذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه القدرات ما يلي:
ويدعم ذلك تحسين إعادة الاستخدام وتعزيز الرؤية والحوكمة مع اتساع تبنّي الذكاء الاصطناعي في المؤسسة.
ومع توسّع المؤسسات في استخدام الذكاء الاصطناعي، سيواصل عدد الوكلاء وتنوّعهم النمو. وأصبحت الإدارة الفعّالة لهذا المشهد متطلبًا تشغيليًا أساسيًا.
يجمع IBM watsonx Orchestrate منظومة الوكلاء لديك بالكامل ضمن مستوى تحكم واحد، لتتمكن من رؤية ما يحدث، وإدارة كيفية عمل الوكلاء معًا، وتوسيع نطاق ما يحقق نتائج فعلية عبر أعمالك.
وبدلًا من فرض التوحيد ضمن مجموعة تقنيات واحدة، يتيح هذا النهج للمؤسسات الحفاظ على المرونة في كيفية بناء الوكلاء، مع إرساء أسلوب متسق لإدارتهم وحوكمتهم وتحسينهم.
وبالنسبة إلى المؤسسات التي تتجاوز مرحلة التجريب وتتجه إلى استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في بيئة الإنتاج، فإن هذا يمثّل تحولًا مهمًا: من بناء وكلاء منفردين إلى تشغيل منظومة متكاملة من الوكلاء.
