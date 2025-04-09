ما يحتاج CIO إلى معرفته حول استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحول الأعمال

بصفتك رئيسًا تنفيذيًا للمعلومات (CIO)، فأنت لست غريبًا عن الحماس المحيط بالذكاء الاصطناعي وإمكاناته في تحويل أعمالك. إن التطور السريع نحو الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الفاعل يعني أن الوقت قد حان للنظر عن كثب في الفرصة الاستثنائية لتحقيق قيمة فعلية للأعمال من خلال هذه التكنولوجيا.
يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث تحول شامل في مختلف جوانب الأعمال—من تجربة العملاء إلى إدارة العمليات. في IBM، نحن نؤمن بأن مستقبل العمل لا يقوم على فكرة "الإنسان مقابل الآلة"، بل على الشراكة بينهما لتحقيق نتائج أفضل. كما عبّر أحد القادة: "الذكاء الاصطناعي يشبه Tony Stark عندما يرتدي بدلة Iron Man".
قد يصفني فريقي بأنني متفائل حذر، لكنني أؤمن بشدة بدور وكلاء الذكاء الاصطناعي ومساعدي الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة التحول الرقمي. أنا مقتنع بأن الذكاء الاصطناعي هو مفتاح تعزيز إنتاجية المؤسسات. وأؤمن أن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب تبني نهج منفتح. هذه الأدوات ضرورية لأتمتة المهام المتكررة، وتقديم رؤى في الوقت الفعلي، وتعزيز كفاءة الفرق، وتحسين تجربة العملاء.
لكن هناك فجوة واضحة بين هذا الطموح والواقع التقني المطلوب لتحقيقه. وبصفتي مسؤولًا تنفيذيًا لتكنولوجيا المعلومات (CIO)، أتنقل يوميًا في هذه الفجوة. تكمن المشكلة في أن بعض مسؤولي تكنولوجيا المعلومات (CIOs)، في اندفاعهم لاستخدام "اللعبة الجديدة اللامعة"—أي الذكاء الاصطناعي—يضيفون روبوتات محادثة أو مساعدين ذكيين إلى الأنظمة الحالية، دون استراتيجية واضحة أو تكامل عميق على مستوى المنصة.
لتحقيق أقصى قيمة من الذكاء الاصطناعي على مستوى إنتاجية المؤسسات، لا بد أن تتوقف الشركة لحظة لمراجعة أسلوب عملها والعقليات التي تقود عملياتها.
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دعونا نبدأ بتوضيح الأساسيات: الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على أتمتة المهام؛ بل يتعلق بتعزيز القدرات البشرية لتمكين اتخاذ قرارات أفضل، والعمل بكفاءة أعلى، والتركيز على المشاريع الأعلى قيمة.
يتطلب التحول القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي تغييرًا ثقافيًا على مستوى المؤسسة بأكملها. من الإدارة العليا إلى أحدث موظف، ينبغي أن تتبنى الثقافة المؤسسية روح التجربة والتعلم من الإخفاقات، والقدرة على التكيف السريع مع أساليب العمل الجديدة.
أن تصبح مؤسسة تعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي أولًا يعني وضع الذكاء الاصطناعي في طليعة استراتيجيتك التجارية، والاستفادة من قدراته لقيادة التحول على مستوى المؤسسة بأكملها. ولا يعني ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي طوال الوقت لمجرد التباهي باستخدامه، بل يتطلب ذلك رؤية استراتيجية، وهدفًا واضحًا، وهو أمر ممكن تمامًا.
بصفتك مسؤولًا تنفيذيًا لتقنية المعلومات (CIO)، فأنت في موقع فريد يتيح لك الاستفادة من الإمكانات الهائلة لوكلاء الذكاء الاصطناعي لتحويل أعمالك. تبدأ رحلة الاستفادة الكاملة من الذكاء الاصطناعي بدمجه بسلاسة ضمن البنية التحتية الحالية لمؤسستك. فيما يلي بعض الخطوات الأساسية للبدء:
وببساطة، وكيل الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن أداة. صحيح أنها أداة قوية وواعدة، لكنها لا تحقق إمكاناتها إلا إذا استُخدمت بالشكل الصحيح.
فكر في أنظمتك القديمة على أنها سيارة سباق كلاسيكية. رغم أنها صُممت بتقنيات تعود لعقود، إلا أنها ما زالت تحتفظ بإمكانات حقيقية. فقط تحتاج إلى بعض التحديثات الذكية لدمج أحدث التقنيات معها. وبمجرد القيام بذلك، ستنطلق من جديد—بأداء أقوى من أي وقت مضى.
لقد شهدنا بأنفسنا ما يحدث عندما تُستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي قبل معالجة التكاملات الأساسية بين المنصات وتناسق تنسيقات البيانات. فالأنظمة القديمة أو المعزولة قد تُعيق تبني الذكاء الاصطناعي. فما الذي يمكنك فعله إذاً؟
في تجربتنا، شمل ذلك تحسين البنية التحتية وبيئات التطبيقات، إلى جانب إعادة تصميم العمليات التجارية الشاملة. استثمرنا في بنى تعتمد واجهات برمجة التطبيقات، وحلول منصات شريكة استراتيجية، وأدوات الأتمتة من IBM لتسهيل قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة القديمة والحديثة.
وبالإضافة إلى حلول التشغيل البيني، وبصفتنا العميل الأول، ركزنا على استخدام بيانات عالية الجودة لتعزيز قابلية التفسير، والشفافية، والموثوقية. وهنا تتألق ®IBM، لذا أثق في جودة البيانات التي نعتمدها في تدريب نماذجنا وتحفيز وكلاء الذكاء الاصطناعي لدينا.
تهيئة بياناتك للذكاء الاصطناعي تتطلب عقلية تعتمد الذكاء الاصطناعي أولًا، عقلية ترتكز على المساءلة، والشفافية، وقابلية التفسير، وكل ذلك من خلال سياسات وإرشادات واضحة لحوكمة البيانات. وهذا يعني:
من وجهة نظري، تُعد ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤول جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية للذكاء الاصطناعي. الشركات التي تدمج هذه الممارسات داخل حلولها، كما نفعل في IBM، ستكون في موقع يؤهلها للتعامل مع التحديات المستقبلية التي قد تفرضها حلول الذكاء الاصطناعي.
هل سمعت يومًا مقولة Peter Drucker الشهيرة: "Culture eats strategy for breakfast"؟ أنا أتفق معه تمامًا. وتطبيق وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن ممارساتنا المؤسسية هو درس واضح في مدى قوة الثقافة، سواء للأفضل أو للأسوأ. فالبشر غالبًا ما يقاومون التغيير اعتقادًا بأنه سيحدث تأثيرًا سلبيًا. ومقاومة الذكاء الاصطناعي ليست استثناءً، وقد تعيق تبنيه وتحقيق القيمة المرجوة منه.
هل تذكّرت ما ذكرته سابقًا عن أن تصبح المؤسسة قائمة على الذكاء الاصطناعي أولًا؟ هذا ليس مجرد تحول رقمي، بل هو تحول ثقافي أيضًا. وبصفتي متفائلًا دائمًا، أؤمن بإمكانية التغيير الثقافي نحو الأفضل، وأرى ذلك يتحقق أمامي في IBM.
فكيف يمكن تعزيز ثقافة تعتمد الذكاء الاصطناعي أولًا بطريقة إيجابية؟
في IBM، نعمل على تعزيز ثقافة الذكاء الاصطناعي أولًا من خلال دعم القيادة، والتعلم المستمر على جميع المستويات. وليس هذا مجرد كلام نظري. لا بد أن يكون الالتزام ظاهرًا وفعليًا لكي ينجح التحول الثقافي. قد تبدأ بخطوة صغيرة ونجاحات سريعة. فحين طبّق فريقي الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقليل المهام اليدوية، أسفر ذلك عن توفير في التكاليف وتحسين في الكفاءة—الأمر الذي ساعد في كسب دعم المؤسسة.
مسؤولون تنفيذيون لتكنولوجيا المعلومات (CIO) في موقع مثالي لإزالة الحواجز وتهيئة بيئة تدعم فرقًا متنوعة. فنحن نعمل مع بقية قادة الأعمال، ونتحدث مع الخبراء التقنيين في فرقنا. ونفهم كيف نربط بين علماء البيانات، والخبراء المتخصصين، وقادة الأعمال ضمن مشاريع الذكاء الاصطناعي. نُوحّد الأفراد حول مهمة مشتركة: استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لصالح الموظفين والعملاء والمؤسسة ككل. هذا الفهم المشترك والملكية الجماعية لحلول الذكاء الاصطناعي هو ما يساعد في إحداث التحول الثقافي المطلوب.
أنا من الداعمين بقوة للحفاظ على الطابع الإنساني في العمليات المؤسسية. لدرجة أنني أخصص بودكاست حول هذا الموضوع! قلت ذلك سابقًا وأكرره الآن: يجب أن يكون دور وكلاء الذكاء الاصطناعي هو تعزيز القدرات البشرية، لا استبدالها.
شجّع على تبنّي عقلية النمو. اخلق بيئة يشعر فيها الموظفون بأن بإمكانهم، بل ويجب عليهم، مواصلة التعلم حول التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي. وفّر فرص إعادة التأهيل والتطوير الوظيفي التي تمنحهم شعورًا بالسيطرة على أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمونها. ثم امنحهم مساحة للتجربة، والتعلّم، وتحسين العمليات بهدف النمو.
وأنا فخور بأن IBM تتبنى هذه العقلية وتشجّع على التجريب المصاحب لها. وعبر كل ذلك، يظل الإشراف البشري والتواصل العاطفي عنصرين جوهريين في تفاعلاتنا، سواء فيما بيننا أو مع عملائنا.
يقدّم الذكاء الاصطناعي فرصًا تحوّلية للمؤسسات، بدءًا من أتمتة المهام متعددة الخطوات، وصولًا إلى تقديم توصيات في الوقت الفعلي مدعومة بالبيانات. ثلاث طرق يستخدم بها فريقي الذكاء الاصطناعي حاليًا:
وبصفتي مسؤولًا تنفيذيًا لتقنية المعلومات (CIO)، أعتبر أن من مسؤوليتي ضمان فاعلية حلول الذكاء الاصطناعي، من خلال تحديد المشكلات وتخطيط العمليات وتنظيف البيانات وإزالة العقبات التي قد تعيق التقدّم. ومع هذا الفهم العميق لتقنيات الذكاء الاصطناعي، واعتماد نهج استباقي قائم على الذكاء الاصطناعي أولًا، أنا واثق بأننا قادرون على تحقيق مكاسب إنتاجية هائلة ودفع التحول المؤسسي إلى آفاق جديدة عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي.
لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
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وقد صُمم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
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