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تمكين تحول الأعمال من خلال الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للابتكار الجريء والنمو العالمي
رسم توضيحي لزملاء يتعاونون على مكاتبهم
الابتكار التعاوني مع بناء الثقة

تعمل IBM Consulting على إنشاء وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع القادة العالميين في مجال الذكاء الاصطناعي. تركِّز هذه الشراكات التعاونية على ما يلي:

  • تسريع الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ودفع الأعمال نحو المستقبل.
  • تقليل تكاليف ومخاطر التحول، وضمان انتقال سلس إلى العصر الرقمي.
  • اكتشاف فرص الأعمال غير المستغلة، وتمكين المؤسسات من تحقيق إمكاناتها الكاملة.

من خلال استخدام عمليات التكامل المعتمدة للتقنيات الاستثمارية الحالية، يمكن للأعمال تعزيز تطبيقاتها التجارية بميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتيح الشراكة مع IBM Consulting فرصةً لتعزيز هذه القدرات بشكل أكبر.

تعمل هذه المبادرات على تشكيل مستقبل ليس فقط أكثر ذكاءً وكفاءة، بل مليئًا بإمكانات لا حصر لها. في هذا المشهد الرقمي المتطور بسرعة، تُعَد IBM Consulting شريكًا موثوقًا به، توجِّه الأعمال نحو مستقبل يتميز بالنمو والابتكار والنجاح.
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الشراكات الاستراتيجية Adobe

تعمل IBM و Adobe معًا على دمج الاستراتيجية والبيانات والتكنولوجيا والتصميم، ما يساعد العملاء على تقديم تجارب عملاء موثوق بها ومخصصة على نطاق واسع.

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تمكَّن من تحسين مستوى الأمن الإلكتروني في مؤسستك مع IBM و Palo Alto Networks؛ إذ نتعاون لتقديم حلول أمنية متكاملة ومفتوحة وشاملة للمؤسسات.

 استكشف شراكتنا مع Palo Alto Networks تجارب فريق المبيعات

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نحن نقدم خرائط طرق SAP S/4HANA مخصصة تعمل على خفض التكاليف وزيادة المرونة وتحسين النتائج.

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 استكشف شراكتنا مع ServiceNow تحولات يوم العمل

نحن نساعدك على الاستفادة من إمكانات التقنيات السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ Workday لديك لإحداث تحول في الشؤون المالية والموارد البشرية بمؤسستك.

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