تعمل IBM Consulting على إنشاء وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع القادة العالميين في مجال الذكاء الاصطناعي. تركِّز هذه الشراكات التعاونية على ما يلي:
من خلال استخدام عمليات التكامل المعتمدة للتقنيات الاستثمارية الحالية، يمكن للأعمال تعزيز تطبيقاتها التجارية بميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتيح الشراكة مع IBM Consulting فرصةً لتعزيز هذه القدرات بشكل أكبر.
تعمل هذه المبادرات على تشكيل مستقبل ليس فقط أكثر ذكاءً وكفاءة، بل مليئًا بإمكانات لا حصر لها. في هذا المشهد الرقمي المتطور بسرعة، تُعَد IBM Consulting شريكًا موثوقًا به، توجِّه الأعمال نحو مستقبل يتميز بالنمو والابتكار والنجاح.
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تعمل IBM و Adobe معًا على دمج الاستراتيجية والبيانات والتكنولوجيا والتصميم، ما يساعد العملاء على تقديم تجارب عملاء موثوق بها ومخصصة على نطاق واسع.
يمكننا المساعدة على تسريع التصميم والترحيل والعمليات على سحابة AWS بغض النظر عن قطاع الصناعة الذي تعمل فيه.
تعمل IBM وCelonis على تسريع عملية التحول الرقمي من خلال دعم ترحيل البيانات والرؤى السريعة للعملية القائمة على البيانات والتي تمكِّن عملاء المؤسسات من إعادة تصور نماذج التشغيل.
سرِّع النمو والكفاءة والابتكار من خلال استخدام استراتيجيات التقنية السحابية المتعددة لتطوير التطبيقات وإدارتها.
تدعم البنية الأساسية لسحابة Oracle إرث أحمال التشغيل مع تقديم أدوات حديثة لتطوير السحابة.
تمكَّن من تحسين مستوى الأمن الإلكتروني في مؤسستك مع IBM و Palo Alto Networks؛ إذ نتعاون لتقديم حلول أمنية متكاملة ومفتوحة وشاملة للمؤسسات.
نساعد عملاء Salesforce على استخدام Agentforce للحصول على قيمة أكبر من استثماراتهم في تقنيات المؤسسة.
توفير حلول الصناعة لحل أكبر التحديات الأمنية للعملاء بدءًا من الشريحة ووصولاً إلى السحابة.
نحن نقدم خرائط طرق SAP S/4HANA مخصصة تعمل على خفض التكاليف وزيادة المرونة وتحسين النتائج.
نحن نلتزم بربط الأشخاص والوظائف والنُظُم لتقديم تجارب رائعة تُسهم في تسريع نتائج الأعمال والتحول الرقمي للعملاء باستخدام ServiceNow باعتبارها "منصة تجمع بين عدة منصات".
نحن نساعدك على الاستفادة من إمكانات التقنيات السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ Workday لديك لإحداث تحول في الشؤون المالية والموارد البشرية بمؤسستك.