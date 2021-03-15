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 خدمات استشارات Workday
استخدم إمكانات التقنيات السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ Workday الخاص بك لتحويل الخدمات المهنية المالية والمتعلقة بالموارد البشرية.
أعد الابتكار مع Workday اقرأ تقرير CIO حول البيانات
امرأة مبتسمة ترتدي نظارات، جالسة على أريكة في المكتب مسترخية وتستخدم هاتفها الذكي، تعمل عن بُعد عبر الإنترنت، وترتدي سترة بنقشة مربعة باللون البيج
لمحة عامة

توظف خدمات IBM Workday الاستشارية قوة التقنيات السحابية والتقنيات المعرفية لدفع عجلة الابتكار الرقمي، وتعزيز تحول الأعمال، وزيادة مشاركة الموظفين. بدءًا من الخدمات الاستشارية الاستراتيجية وصولاً إلى الحلول المعرفية، يمكن أن تساعدك IBM Services على توظيف إمكانات الأدوات المعرفية والأدوات السحابية في Workday مثل IBM Watson- لتحديث طريقة عمل فرق الشؤون المالية والموارد البشرية، والتعاون بهدف تحديد احتياجات العمل، وتبسيط الخدمات المُدارة وتحقيق الأهداف المرجوة.

 5 مفاتيح لنقل مؤسستك إلى الإصدار HR 3.0
الفوائد
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تسريع عائد الاستثمار

حقِّق عائد استثمار سريع مع منتجات ومنهجيات وأدوات وأسلوب إدارة المشاريع من Workday من IBM التي تقلل من المخاطر وتحقق النجاح.

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تقليل العمليات اليدوية

قم برقمنة سير عمل الموارد البشرية وتوحيد معاييره من خلال إدارة رأس المال البشري من Workday لإنشاء نظام موحد وقياسي وتحسين عمليات الأعمال والرؤى التحليلية.
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تحسين تجربة الموظف

اكتساب رؤية أكبر للتقدم الوظيفي والأهداف والمحادثات مع المديرين.

القدرات إدارة رأس المال البشري (HCM)

تساعدك شركة IBM في إعادة ابتكار شاملة للموارد البشرية مدعومة من Workday، مما يحدث نقلة نوعية في طرق العمل والثقافة التنظيمية، حيث تعكس تجربة الموظف بشكل مباشر أهداف تجربة العملاء.

 قم بتنزيل نظرة عامة على HCM اقرأ دراسة المدير العام للموارد البشرية (CHRO) الإدارة المالية

توفر المنهجيات وأفضل الممارسات والخبرة الصناعية والأدوات والمسرعات المبتكرة للمشاريع بيئة متكاملة تجمع بين المعاملات، والمحاسبة، والتحليلات، والتدقيق المستمر ضمن نظام إدارة مالية واحد من Workday.

 اقرأ عن الإدارة المالية اكتشف دراسة المدير المالي تكامل ونشر Workday

نعمل على دمج حلول Workday الخاصة بك بسلاسة مع الأنظمة والخدمات الاستشارية ومصادر البيانات التابعة لجهات خارجية. احصل على المعلومات التي تحتاجها، بتنسيق يمكنك فهمه بسرعة ودقة.

 تعرّف على نشر المنصة الكاملة تحوّل الموارد البشرية و Workday

يعمل نظام IBM Workday على إزالة أوجه القصور في النظام البنائي للأعمال، مما يعزز التفاعل ويساعد العملاء على تقليل تكاليف تشغيل الموارد البشرية، وتخصيص تجربة الموظفين، وبناء مشاركة مستدامة، وتحسين خارطة طريق رضا العملاء من خلال خدمات مُدارة أكثر كفاءة.

 استكشف خدمات تحويل الموارد البشرية من IBM خدمات Workday Continum

تقدم خدمات IBM Workday Continuum مجموعة متنوعة من الخدمات اللاحقة لمرحلة التشغيل الفعلي، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك المتغيرة وميزانيتك، مما يوفر تحسينًا مبتكرًا ودعمًا مستمرًا لمنصة Workday، ويدفع نحو تحقيق قيمة طويلة الأجل وإدارة دورة حياة العميل بكفاءة.

 تعرّف على Workday Continum حلول التمويل والحزم من Workday

تقدم IBM Global Financing خطط دفع مخصصة لمساعدتك على إدارة أموالك بشكل أكثر فعالية. تتميز حلولنا المالية بالمرونة ويمكنها تلبية متطلباتك الخاصة.

 تعرف على المزيد حول IBM Global Financing اكتشف IBM Boost

الرؤى

تقدم IBM وWorkday حلاً مشتركًا يساعد على إدارة تعقيدات العودة إلى مكان العمل بأمان وبصفة مستمرة. العودة بأمان إلى مكان العمل
الموارد البشرية المعرفية للطاقة

عقدت IBM شراكة مع Workday لتقديم حلول الموارد البشرية المعرفية لقطاع الطاقة، والتي تتضمن منصة رقمية مؤتمتة بمهارات متوافقة مع المعايير القياسية ونموذج تشغيل ديناميكي للموارد البشرية لزيادة إمكانات المواهب.
الموارد البشرية من Workday للرعاية الصحية

بفضل خبرتها الواسعة في قطاع الرعاية الصحية، تستطيع IBM توجيه مؤسستك خلال عملية نشر Workday. تستخدم كُبرى الشركات في قطاع الرعاية الصحية تطبيقات Workday لتمكين للمواهب من التركيز على المبادرات السريرية ورعاية المرضى من خلال عمليات مبسطة.
الموارد البشرية من Workday للبيع بالتجزئة

تساعد عروض IBM Workday لقطاع التجزئة العملاء على مواجهة أكبر التحديات - مثل استقطاب المواهب والاحتفاظ بها، وخفض التكاليف التشغيلية، وتوفير حلول مزودي الخدمات لدعم الرؤى والتحليلات في الوقت الفعلي على مستوى المؤسسة.
™IBM Garage
تعاون مع IBM Garage ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
الموارد تقوم Workday وIBM بتوسيع الشراكة لدعم العودة إلى مكان العمل

تقدم IBM وWorkday حلاً متكاملاً يعتمد على قوة السحابة والذكاء الاصطناعي لدعم وتسريع إعادة فتح الشركات بأمان، عن طريق دمج قدرات التخطيط وإدارة التطبيقات مع بيانات الصحة العامة وصحة الموظفين وبيئة العمل.

 بناء منظمة شاملة

تدرك شركة IBM أهمية وضع استراتيجية قوية وقابلة للتنفيذ لتعزيز التنوع والإنصاف والشمول. نحن ننطلق من استراتيجيتك عبر توفير الأفراد والعمليات والقدرات التقنية التي تحتاجها لتحقيق رؤيتك لشركة متنوعة وشاملة.

تحديث تجربة الموظف

اكتشف الدروس المستفادة من تحديث تجربة الموظفين في حدى شركات النفط والغاز، حيث ساعدت IBM في تنفيذ حل Workday HCM القائم على السحابة، ونشر نموذج موحد عالميًا لتقديم خدمات الموارد البشرية.
حلول ذات صلة خدمات إدارة المواهب

حفّز موظفيك بتقنيات مبتكرة، وتجارب تفاعلية، ونهج يركز على الأفراد في إدارة المواهب والموارد البشرية.

 تعرف على المزيد خدمات التغيير التنظيمي

يتطلب التحول التنظيمي في العصر الرقمي اليوم نهجًا متميزًا يركز على الموظف لإدارة التغيير.

 تعرف على المزيد الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالشؤون المالية

استفد من المزيج المناسب من الأشخاص والعمليات والتقنيات لتحويل وظيفتك المالية واكتشاف طرق جديدة للعمل.

 تعرف على المزيد IBM Watson Works

تساعد IBM Watson Works أصحاب العمل على التخطيط للعودة إلى بيئة العمل، مع إعطاء الأولوية لصحة الموظفين وسلامتهم وإنتاجيتهم.

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