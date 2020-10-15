IBM Consulting و ServiceNow
تجارب متصلة ومخصصة مدعومة بتقنية موحدة
رسم توضيحي متساوي القياس يمثِّل استخدام بيانات السحابة
شارك في الإبداع مع العملاء وتعاون في حل متطلبات سير العمل الرقمي الحالية

على مدار أكثر من عقد من الزمان، قادت IBM و ServiceNow الابتكار والتحول المؤسسي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والموظفين والعملاء. تجمع شراكتنا الاستراتيجية العالمية بين نطاق خبرة IBM الصناعية وحلولنا التقنية الرائدة لتسريع تحقيق القيمة، وتعزيز الشفافية التشغيلية، وضمان الثقة والحوكمة السليمة في رحلتك نحو الأتمتة. ومن خلال تنفيذ ServiceNow في مؤسستك على أنها "منصة المنصات"، نُتيح إنشاء نظام موحد للتفاعل يعزز أتمتة سير العمل عبر جميع الأنظمة المعزولة، ما يعود بالنفع على كل من العملاء والموظفين على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، نستفيد من منهجية IBM Garage لمساعدتك على تقليل مخاطر التحول مع توسيع الأثر بسرعة من خلال نموذج التعاون والتركيز على القيمة.  يتماشى عمل IBM Garage مع أكبر محركات القيمة في مؤسستك، ويتتبَّع هذه القيمة بشفافية أثناء تحقيقها في كل مرحلة من مراحل البرنامج، ويعمل على توسيع طرق العمل الجديدة من خلال دمج أفضل ممارسات التفكير التصميمي المؤسسي، والتطوير المرن، وممارسات DevSecOps، المعززة بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من IBM وشركائنا.
ServiceNow و IBM watsonx

تتعاون ServiceNow و IBM لتسريع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر المؤسسة.
المكانة

تُعَد IBM واحدة من ستة شركاء عالميين مرموقين، مع فِرَق مهندسي الحلول والتنفيذ التي يقودها مهندسون معتمدون من الدرجة الأولى، ومعماريون تقنيون معتمدون. ولدينا آلاف الشهادات والاعتمادات الخاصة بالتنفيذ عبر جميع حلول ServiceNow، ونحن الشريك العالمي الوحيد الذي يُعَد أيضًا شريكًا تقنيًا للذكاء الاصطناعي التوليدي لشركة ServiceNow. تُعَد IBM أيضًا من أبرز عملاء ServiceNow، مع تبني شامل لحلول ITSM و ITOM و ITAM و CSM و SecOps و GRC ومنتجات FSM عبر المؤسسة.

انضم إلينا

طوِّر مهاراتك في أحد أدوار المهندسين المعماريين المتخصصين في التنفيذ والمعتمدين لدينا.
الفوائد تعرَّف على العديد من الشركات التي حققت تقدمًا كبيرًا من خلال خدمات IBM Consulting. %89 الاتصالات

نجحت إحدى شركات الاتصالات في الولايات المتحدة في تقليل وقت الإشعار بنسبة 89% ووقت الحل بنسبة 45%.

 %219 الطاقة

حقَّقت شركة طاقة مستدامة عالمية عائد استثمار بنسبة 219% خلال 14 شهرًا وخفَّضت وقت التنفيذ بنسبة 50%.

 %50 الرعاية الصحية

خفَّضت شركة رعاية صحية كبرى وقت معالجة طلبات التوظيف بنسبة 50% وحجم مكالمات مركز الاتصال بنسبة 70%.
القدرات اكتشِف الابتكار لتحفيز استراتيجيتك الرقمية من خلال هذه الخدمات. توليد الأفكار والتكرار

توسيع نطاق الخدمات بسرعة، وتقديمها بكفاءة أكبر، وتقليل التعقيدات من خلال نهج منصة واحدة لإدارة الطلبات من ServiceNow و IBM.

 اقرأ المزيد إدارة التقنيات السحابية

أطلق العنان لوظائف الأعمال المؤتمتة مع تحديث تخطيط موارد المؤسسات (ERP) من IBM. تعمل كلٌّ من IBM و ServiceNow و Celonis معًا على تحويل أوجه القصور في العمليات إلى تجارب مستخدم حديثة تعزِّز تأثير أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP.

 تحسين سير العمل

قدِّم تجارب مستخدم حديثة ومقصودة من خلال منصة موحَّدة من ServiceNow و IBM تجمع بين السياسات والبيانات والذكاء الاصطناعي لتحويل الثقافة المؤسسية، وتعزيز الكفاءة، ودعم تنقل المواهب عبر المؤسسة.

 تعرف على المزيد

IBM Telco Order Management

وسِّع نطاق إدارة الطلبات في مؤسستك لاغتنام الفرص الحديثة مثل تقنية 5G وإنترنت الأشياء. أنشئ سلاسل قيمة جديدة، وسرِّع طرح المنتجات في السوق، وقدِّم تجربة عملاء محسَّنة مع IBM Telco Order Management.

تحديث تخطيط موارد المؤسسات (ERP) من IBM

يستفيد تحديث تخطيط موارد المؤسسات (ERP) من IBM من قوة Celonis لتحليل البصمات الرقمية لعمليات المؤسسة، واستخلاص رؤى قيّمة لتعزيز القيمة، وتمكين ServiceNow Creator Workflows من رقمنة العمليات وتوفير تجارب مستخدم متميزة.

سير عمل المشتريات

تسوّق بسرعة وأنفق بذكاء. قدِّم تجربة شراء سلسة من خلال رقمنة العمليات لتمكين الموظفين من الخدمة الذاتية، وتعزيز الإنتاجية عبر عمليات سير عمل مشتريات ذكية، وتحسين الإنفاق من خلال سلسلة قيمة متكاملة.

تحديث إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM)

قدِّم خدمات قوية تعزِّز الإنتاجية وتوفِّر تجارب متميزة لموظفيك أينما كانوا، من خلال حل ITSM حديث.

إدارة الأصول البرمجية كخدمة

تتبُّع وتقييم وإدارة تراخيص البرمجيات، والامتثال، والتحسين باستخدام خدمة SAMaaS من IBM.

مركز قيادة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO)

حقِّق قيمة أكبر من مبادراتك وسرِّع وتيرة التغيير على مستوى المؤسسة. خطِّط للأعمال وحدِّد أولوياتها وتابع تنفيذها بما يتماشى مع الأهداف المؤسسية عبر IBM CIO Command Center، وهو بمثابة برج مراقبة للمديرين التنفيذيين للمعلومات.

إدارة العمليات المالية باستخدام NOW

زِد من وضوح التكاليف السحابية، وأجرِ التوازنات لتحقيق أقصى استفادة من الإنفاق من خلال حل FinOps مع NOW، الذي يحقق وفورات كبيرة في التكاليف دون التأثير على تقديم الخدمة.

الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات

توقَّع المشكلات قبل حدوثها، وامنع تأثيرها في المستخدمين النهائيين، وتمكَّن من أتمتة الإصلاحات والحلول باستخدام حل IBM Watson و ServiceNow AIOps.

منصة تجربة المواهب

قدِّم نقطة دخول واحدة لجميع خدمات وعمليات الموظفين، وادمج أنظمتك في وجهة واحدة مخصصة للمديرين والموظفين.

الانضمام ورحلة 360

ساعِد الموظفين والمديرين على التنقل في رحلات متشعبة عبر الأقسام و"خلال اللحظات الحرجة" من خلال مهام سير عمل ذكية تتناول استقبال الموظفين الجدد، ومغادرة الموظفين، وأحداث دورة حياة العمل الأخرى.

تجربة الموظف 3.0

حسِّن الإنتاجية من خلال تبسيط تجربة خدمات الموظفين عبر بوابة موحدة وتجارب عمل ذكية مدعومة من منصة NOW.

تجربة العملاء المحسَّنة مع ServiceNow

ربط المنظمة بأكملها، وتحويل العمليات، وتمكين الموظفين من التعامل بسرعة وشفافية وبشكل استباقي مع احتياجات العملاء.

إدارة المخاطر المتكاملة: النشر والإدارة

دمج إدارة المخاطر المؤسسية والامتثال المؤسسي بسلاسة في التجارب الرقمية ومهام سير العمل من خلال عرض إدارة المخاطر المتكاملة من IBM.

Creator Garage

التخطيط لرحلة التحول الخاصة بك مع عرض Creator Garage التكراري لتعزيز التفكير الابتكاري، وتسريع البناء، وتسهيل توسيع حلول ServiceNow المبتكرة.

تقييم القيمة

تحقيق القيمة من استثمارات ServiceNow من خلال العمليات الصارمة، والموارد، والأدوات، وتحقيق تبني أفضل بناءً على احتياجات الأعمال والتجارب المحسَّنة.

قاعدة بيانات إدارة التكوين الذهبية

احصل على رؤية أكبر لأصول المؤسسة وخدمات الأعمال لتحسين التجارب الرقمية ومهام سير العمل. تمكِّن قاعدة بيانات إدارة التكوين الذهبية الشركات من وضع الأساس لعمليات الأعمال والتكنولوجيا المستدامة، المدعومة بالمخاطر، والقوية.

استمرارية المنصة

زيادة قدرات المنصة ودمج إدارة الخدمة المستمرة في سير العمل في ServiceNow. يعتمد العرض على هيكل قائم على مركز التميز (COE) لإدارة نسخة ServiceNow الخاصة بالعملاء.

خدمات NOW المدارة

الاستعانة بمصادر خارجية لتحمل مسؤولية صيانة وتوقُّع احتياجات جميع مهام سير العمل في ServiceNow، بما في ذلك التراخيص لتحسين العمليات وتقليل النفقات.

سلامة المنصة المؤسسية

تمكين تقييم شامل لتكوين المنصة المؤسسية، والعمليات، وجاهزيتها للتحديث.
دراسات حالة زيادة مرونة سلامة Providence St. Joseph Health

قامت Providence St. Joseph Health بالانتقال من أنظمة فرعية مجزأة لقسم الموارد البشرية إلى بوابة للموارد البشرية متكاملة وذكية وسهلة الاستخدام، إذ تم استبدال العمليات البالية وتبني أفضل الممارسات.

 تجارب منسقة من أجل Lumen

تقدِّم Lumen تجارب منسقة يتعرَّف عليها عملاؤها عبر مواقع متعددة باستخدام حل إدارة طلبات الاتصالات من IBM و ServiceNow.
الشراكة
تحسِّن ServiceNow العالم

تساعد حلول ServiceNow على رقمنة وتوحيد المؤسسات بحيث يمكنها العثور على طرق أكثر ذكاءً وسرعةً وكفاءة لتشغيل مهام سير العمل. يُتيح ذلك للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر ارتباطًا وابتكارًا ومرونة.

تساعدك كلٌّ من IBM و ServiceNow على تنسيق النظام البنائي التكنولوجي بأكمله في مؤسستك من خلال رؤية "منصة المنصات" والتي تساعد على زيادة استثماراتك ونتائج أعمالك، وتعزز الابتكار عبر تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والمالية، وسلسلة التوريد.

 تعرَّف على المزيد حول الشراكة بين ServiceNow و IBM

تمكَّن من بناء خارطة طريق محكمة للمستقبل مدعومة بحلول واقعية ومثبتة من خلال منهجية IBM Garage للتعاون التكراري مع حلقة تغذية راجعة مستمرة.

طوِّر استراتيجيتك السحابية من خلال مواءمة نهج السحابة الهجينة من IBM مع أدوات إدارة السحابة من ServiceNow ومهام سير العمل الذكية.

زِد الإنتاجية والكفاءة وحسِّن تجارب العملاء والمواطنين من خلال دمج تكنولوجيا IBM مع مهام سير العمل الخاصة بالعملاء، والموظفين، والتكنولوجيا على منصة ServiceNow.

تمكَّن من دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة في عمليات إدارة المواهب باستخدام مهم سير العمل المؤتمتة والمرنة والتنبؤية للموظفين من منصة Now.

الرؤى

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ServiceNow و IBM يحدثان ثورة في تنمية المواهب باستخدام الذكاء الاصطناعي
الموارد

تجمع كلٌّ من IBM و ServiceNow بين الأشخاص المناسبين والتقنيات المناسبة.

 الخبرة اللازمة للابتكار بشكل أسرع

استفِد من الخبرات المتعمقة والخبرة في القطاعات، التي لا تأتي إلا من تجربة، لتحويل عملك.

 الابتكار لتحفيز استراتيجيتك

تنسيق النظام البنائي التقني في مؤسستك بأكمله برؤية للمنصات تُساهم في زيادة استثماراتك.

 الاستفادة من تنوع وجهات النظر

القيادة الفكرية والمهارات عبر تكنولوجيا المعلومات، والعميل، والموظفين، ومهام سير عمل المبدعين تسرِّع من تقديم حلول ServiceNow الجاهزة.
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