يمكن أن تساعد IBM Frontier Labs العملاء على الانتقال سريعًا من التجريب إلى التنفيذ باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحقيق النتائج بوتيرة أسرع.
بدت الحاجة الملحّة إلى تحويل الذكاء الاصطناعي إلى قدرة تشغيلية أوضح من أي وقت مضى في قمة IBM وMicrosoft Frontier التي عُقدت هذا الأسبوع في بنغالورو، الهند.
يبدي قادة الأعمال حماسًا لما يصفه Microsoft Work Trend Index بصعود “Frontier Firm”، أي المؤسسات التي يعمل فيها الخبراء البشريون ووكلاء الذكاء الاصطناعي معًا لإعادة تشكيل طريقة إنجاز العمل. يتطلب التحول إلى Frontier Firm أساليب عمل جديدة، وحوكمة أقوى، وتجريبًا أسرع، وانضباطًا في توسيع نطاق ما يحقق القيمة. وسط كثرة المشروعات التجريبية، يصبح التنفيذ المنضبط أساسًا لتحقيق نتائج مستدامة بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.
ولهذا السبب تحديدًا، أعدنا تطوير Microsoft Experience Zones في مراكز FutureNow التابعة لشركة IBM Consulting لتصبح Frontier Labs.
تمثّل IBM Frontier Labs المرحلة التالية من تطور Microsoft Experience Zones العالمية لدينا، وهي نظام بنائي للابتكار المشترك مصمم لمساعدة العملاء على الانتقال سريعًا من التجريب إلى التنفيذ باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن ثم تحقيق النتائج بوتيرة أسرع.
وبالاستناد إلى شراكتنا وخدمة Enterprise Advantage التي أُعلن عنها مؤخرًا، نجمع في مركز واحد خبرات IBM في الاستشارات والهندسة والقطاعات المختلفة مع تقنيات Microsoft، بما في ذلك Azure AI وMicrosoft Copilot وDynamics 365. ويهيئ ذلك بيئة يستطيع فيها العملاء بناء نماذج أولية للحلول، والتحقق من جدواها، وتوسيع نطاقها لمعالجة تحديات أعمال فعلية. وقد أشركنا بالفعل أكثر من 200 عميل في نموذج الابتكار المشترك هذا.
ومن خلال IBM Frontier Lab، نوفر مسرّعات جاهزة للنشر، مصممة لمساعدة العملاء على بدء تطبيق الذكاء الاصطناعي بسرعة في العمليات عبر الموارد البشرية وخدمة العملاء والمشتريات وتطوير البرمجيات. فعلى سبيل المثال، لدينا وكلاء ذكاء اصطناعي يدعمون المطورين والمعماريين في تحديث التعليمات البرمجية القديمة. صُممت هذه المسرّعات لا لتفعيل الذكاء الاصطناعي فحسب، بل لتحقيق قيمة أعمال ملموسة، من خلال خفض التكاليف، وتحسين الإنتاجية، وتمكين اتخاذ قرارات أسرع عبر العمليات الأساسية.
وبالنهج نفسه الذي يشجع على الابتكار المشترك والتنفيذ في Frontier Labs الجديدة، نعمل مع العملاء على معالجة تحديات أعمالهم من خلال Frontier Forge Buildathon، حيث ستتعاون فرق IBM وفرق العملاء عمليًا على بناء حلول ذكاء اصطناعي فعلية واختبارها معًا.
في عصر الذكاء الاصطناعي، ستؤول الميزة التنافسية على نحو متزايد إلى المؤسسات القادرة على الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ بسرعة تفوق وتيرة السوق من حولها. والآن، مع إطلاق Frontier Labs الجديدة وإتاحة الفرصة للعملاء للمشاركة في Frontier Forge Buildathon لهذا العام، توفّر IBM وMicrosoft للعملاء الموارد اللازمة لاستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي، وبناء حلولهم، وتوسيع نطاق أعمالهم لتلبية متطلبات العملاء والأعمال.
عملت IBM وMicrosoft معًا على مدى عقود لمساعدة العملاء على التحديث والتحول. في عصر الذكاء الاصطناعي، أصبح سقف التوقعات أعلى. يبحث العملاء عن شركاء يجمعون بين العمق التقني، وفهم سياق القطاع، والانضباط في التنفيذ لتحقيق نتائج ملموسة. وتعتزم IBM، بالتعاون مع Microsoft، المساعدة في قيادة هذه الرحلة.