لقد وصلت بنية التطبيقات إلى نقطة تحول مرة أخرى. بدأ وكلاء الذكاء الاصطناعي بالظهور كعناصر فعالة للأنظمة الحديثة، حيث بإمكانهم تعزيز الخدمات المصغرة التقليدية أو توسيعها أو حتى استبدالها.

يحافظ هذا التحول في البنية على النمط الأساسي للمكونات القابلة للتركيب مع تحقيق مكاسب كبيرة في سرعة التطوير والقدرة على التكيف وقدرات التكامل. تعزز المؤسسات التي تنشئ التطبيقات الجديدة باستخدام أطر العمل المستندة إلى وكلاء موقفها التنافسي في المشهد التقني سريع التطور.