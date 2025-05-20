لقد وصلت بنية التطبيقات إلى نقطة تحول مرة أخرى. بدأ وكلاء الذكاء الاصطناعي بالظهور كعناصر فعالة للأنظمة الحديثة، حيث بإمكانهم تعزيز الخدمات المصغرة التقليدية أو توسيعها أو حتى استبدالها.
يحافظ هذا التحول في البنية على النمط الأساسي للمكونات القابلة للتركيب مع تحقيق مكاسب كبيرة في سرعة التطوير والقدرة على التكيف وقدرات التكامل. تعزز المؤسسات التي تنشئ التطبيقات الجديدة باستخدام أطر العمل المستندة إلى وكلاء موقفها التنافسي في المشهد التقني سريع التطور.
يكشف تاريخ بنية التطبيقات عن نمط ثابت من التفكك إلى عناصر أكثر ذكاء.
التسعينيات: التطبيقات المتجانسة
هيمنت أنظمة القاعدة البرمجية الواحدة على حوسبة المؤسسات، ما أدى إلى ظهور تحديات تشغيلية كبيرة:
أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين: البنية الموجهة نحو الخدمات (SOA)
عالجت البنية الموجهة نحو الخدمات (SOA) القيود المتجانسة من خلال تفكيك التطبيقات إلى خدمات متوافقة مع الأعمال:
العقد 2010: الخدمات المصغرة
قسمت بنية الخدمات المصغرة التطبيقات إلى وحدات أصغر وقابلة للنشر بشكل مستقل:
يستخدم الوضع المزدوج: عقود واجهة برمجة التطبيقات مع الفهم الدلالي
أكثر إستراتيجية (مسارات حساسة بالإضافة إلى الواجهات استدلال)
تتطلب خدمة معالجة الدفع التقليدية آلاف الأسطر من التعليمات البرمجية للتعامل مع التحقق والمعالجة وحالات الأخطاء والتكاملات. في المقابل، يجمع الأداء العالي لوكيل الذكاء الاصطناعي بين العناصر المجمعة مسبقًا للمسارات الحساسة والقدرات الاستدلالية لاتخاذ القرارات المعقدة. يساعد هذا النهج الهجين في ضمان كل من موثوقية الأداء والذكاء التكيفي.
على سبيل المثال، يوضح تنفيذ وكلاء Semantic Kernel في C# مع التجميع المسبق (AOT) أن أنظمة الوكلاء الإنتاجية يمكن أن تضاهي أو تتفوق على الخدمات المصغرة التقليدية في الأداء مع إضافة قدرات استدلالية قيمة.
مثلما تتطلب الخدمات المصغرة منصات تنسيق أساسية، يحتاج وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى إطارات عمل خاصة. توفر الحلول الحديثة مثل Semantic Kernel وLangChain Enterprise البنية التحتية المطلوبة لتنسيق الوكلاء بأداء على مستوى المؤسسات.
تقدم أطر العمل هذه قدرات تتجاوز تنسيق الخدمات التقليدية مع الحفاظ على معايير الأداء المتوقعة على مستوى المؤسسة:
يوفر التحول إلى البنية المستندة إلى وكلاء مزايا قابلة للقياس، مثل:
تحتاج المؤسسات إلى إستراتيجية تنفيذ عملية؛ تحافظ على معايير المؤسسة مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي:
يمكن أن يساعد تطبيق يعتمد على الأداء أولاً المؤسسة على تحقيق الفوائد التشغيلية مع تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي الإستراتيجية.
التقييمات هي مجموعات اختبار متخصصة مصممة لتقييم سلوك الوكيل عبر أبعاد متعددة:
تُظهر البيانات الداخلية لدى بعض مزودي السحابة والبيانات والذكاء الاصطناعي انخفاضًا كبيرًا في حوادث الإنتاج بعد تنفيذ تقييمات متعددة الأبعاد لأنظمة وكلائهم.
تتضمن عملية التطوير الناضجة القائمة على التقييم هذه العناصر الأساسية:
ابدأ بتحديد التوقعات عبر كافة الأبعاد. لكل وكيل:
إنشاء مسارات آلية تعمل على إجراء تقييمات طوال دورة حياة التطوير:
انتقل من حالات الاختبار الثابتة إلى سيناريوهات مولدة ديناميكيًا:
4. التقييم التعاوني بين الإنسان والذكاء الاصطناعي
ادمج الاختبار الآلي مع الخبرة البشرية:
دراسة عام 2024 من معهد The Stanford Institute for Human-Centered AI (HAI)وجدت أن الشركات التي تستخدم أطر عمل شاملة للتقييم تشهد دورات تطوير أسرع بنسبة 65% وتراجع في عمليات الإنتاج أقل بنسبة 42%.
نفذ أحد أفضل 10 بنوك عالمية تطويرًا قائمًا على التقييم لوكلاء خدمة العملاء والذي حقق نتائج مبهرة.
ركز نهجهم على إطار عمل تقييمي من ثلاثة مستويات: مجموعات اختبار آلية للتحقق الوظيفي، وتقييمات استدلالية لسيناريوهات اتخاذ القرار المعقدة، وتقييمات الخبراء البشريين للتفاعلات عالية المخاطر.
كشف إطار العمل عن مشكلات دقيقة قد يفوتها الاختبار التقليدي. على سبيل المثال، وافق الوكيل على التطبيقات على نحو صحيح وفقًا للسياسة لكنه استخدم منطقًا عزز التحيز في الحالات الحدية من دون قصد، وهي مشكلة تم تحديدها من خلال تقييماته المنطقية قبل النشر.
فيما يتعلق بالتكلفة، تواجه المؤسسات أمرين أساسيين:
تكاليف الرموز المميزة: كل تفاعل مع نماذج الأساس يترتب عليه رسوم لكل رمز مميز والتي تتراكم بسرعة على نطاق واسع. يمكن لشبكات الوكلاء المعقدة ذات الاستدلال متعدد الخطوات أن تولد 10 أضعاف إلى 15 ضعفًا عدد الرموز المميزة مقارنة باستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات المباشرة المماثلة.
تكاليف الحوسبة: يتطلب تشغيل الاستدلال، خاصةً للاستدلال المعقد، موارد حاسوبية كبيرة. عادةً ما تتطلب مجموعات وحدات معالجة الرسومات المحلية للاستدلال استثمارًا أوليًا كبيرًا. يمكن أن يترتب على الاستدلال السحابي تكاليف شهرية تتراوح بين 10,000 إلى 50,000 دولار أمريكي للنشر على نطاق صغير إلى متوسط.
طورت المؤسسات الرائدة أساليب منهجية لإدارة هذه التكاليف.
خفّض بنك JPMorgan Chase تكاليف الاستدلال بنسبة 67% من خلال البنية الهجينة التي تعالج 89% من المعاملات من خلال مسارات حتمية، مع الاحتفاظ بموارد النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) للسيناريوهات المعقدة.
2. ضبط هندسة المطالبات لتحقيق الكفاءة
4. تنفيذ التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)
تقرير McKinsey عن اقتصاد الذكاء الاصطناعي لعام 2024 تنص على أن تنفيذ ثلاث أو أكثر من هذه الإستراتيجيات يقلل من تكاليف التشغيل في الذكاء الاصطناعي بمعدل 62% مع الحفاظ على القدرات أو تحسينها.
تقدم البنى القائمة على الوكلاء اعتبارات تنفيذ جديدة.
تعقيد التنسيق
يتطلب تنسيق الوكلاء المستقلين طرقًا مختلفة عن تنسيق الخدمات المصغرة التقليدية:
تتعامل أطر العمل الحديثة مع هذه التحديات من خلال أنظمة تحديد الأولويات والسياق المشترك. تنفذ Semantic Kernel من Microsoft تنسيقًا يوازن بين استقلالية الوكيل وتماسك النظام.
قابلية الملاحظة والمراقبة
يجب أن تتطور أساليب المراقبة التقليدية:
الأمن والحوكمة:
تقدم البنى القائمة على الوكلاء أبعادًا أمنية جديدة:
لتوضيح الفرق بين الخدمات المصغرة والبنى القائمة على الوكلاء، فكر في منصة تداول الخدمات المالية.
تنفيذ الخدمات المصغرة التقليدية:
عندما يعقد العميل صفقة، يتبع النظام مسارًا محددًا مسبقًا مع حدوث كل خطوة عند تفعيلها بطريقة صريحة.
عمليًا، يؤدي التنفيذ القائم على وكلاء تجارب عملاء مختلفة جوهريًا. عندما تزداد تقلبات السوق، قد يعمل وكيل التقييم على تعديل حدود التداول بشكل مستقل وإبلاغ وكيل المحفظة، الذي يحلل ممتلكات العملاء بحثًا عن ثغرات محتملة. يُظهر النظام ذكاءً يتجاوز ما تم تشفيره صراحةً.
يتبع التطور من التجانس إلى الخدمات إلى الخدمات المصغرة إلى الوكلاء أنماطًا تاريخية واضحة. مع كل تطور، ظهرت عناصر أكثر تفصيلاً مع زيادة في الذكاء والاستقلالية.
يجب على المؤسسات التي تنفذ البنى القائمة على الوكلاء على نطاق واسع أن تتبنى مبادئ هندسة المنصة لتحقيق جودة متسقة وكفاءة في التكلفة وحوكمة عبر محفظة التطبيقات.
تستخدم المؤسسات ذات التفكير المستقبلي المنصات الداخلية للمطورين (IDPs) لتسريع اعتماد الوكلاء.
البنية التحتية الموحدة للوكلاء
تقرير هندسة المنصة لعام 2024 من Gartner يشير إلى أن أساليب المنصات الناضجة تؤدي إلى تسريع الوصول إلى السوق بمقدار 3.2 مرات لقدرات الوكلاء الجدد وزيادة رضا المطورين بنسبة 76%.
تواجه المنظمات الآن خيارًا: إما أن تكون رائدة في اعتماد البنى القائمة على الوكلاء في حالات الاستخدام المناسبة أو تتبع المنافسين الذين يحققون مزايا مبكرة. تشير الأدلة إلى أن الرواد الذين ينفذون النهج القائم على المنصة يحصلون على مزايا تنافسية كبيرة في سرعة التطوير ومرونة النظام والقدرة التقنية.
