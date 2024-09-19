أداة تقدير التكلفة في IBM Cloud

إعداد ومقارنة وتصدير الأسعار الموثوقة
احصل على تقدير لأقل تكلفة للتكوين الذي يناسبك. استخدم حاسبة أسعار السحابة هذه لتكوين منتجات IBM Cloud® وإنشاء تقديرات موثوق بها للتكلفة.
اضغط على "انتقل إلى الكتالوج"، ثم استخدم ميزة البحث أو شريط التنقل للعثور على منتجك.
اختر خطة التسعير المناسبة لك وحدد تفاصيل التكوين. ثم انقر فوق "إضافة لإجراء التقدير".
أدخل بيانات الاستخدام الخاصة بك واضغط على "حساب التكلفة". وإذا كانت هناك طريقة للتوفير، فستظهر لك رسالة بذلك.
اضغط على "راجع التقدير". من لوحة التفاصيل، يمكنك تنزيل عرض التسعير، أو إنشاء المثيل مباشرة.