تساعد مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات Proximity مئات الشركات على الالتزام بمواعيد تسليمها وضمان كفاءة سلسلة التوريد من خلال تطبيق Stream، وهو حل لإدارة النقل يتسم بالدقة والحساسية الزمنية. يعتمد تطبيق Stream على أداء وموثوقية نظام IBM i ويحظى بثقة شركات الأدوية وشركات السيارات وتجار التجزئة وغيرها من الشركات التي تعتمد على البيانات في الوقت الحقيقي لإدارة الخدمات اللوجستية وعمليات التسليم.

مع اعتماد العملاء على Stream لإدارة أكثر من 50,000 عملية تسليم يوميًا، تستهدف Proximity تحقيق أعلى معايير التوفر والاستمرارية التشغيلية.

كان مزود خدمة التعافي من الكوارث (DR) السابق لشركة Proximity يواجه صعوبة في مواكبة نمو تطبيق Stream. ازدادت تكاليف خدمة التعافي من الكوارث وفقدت Proximity الثقة في قدرة الحل عل التوسع. ومع استمرار شركة Proximity في التوسع لتقديم خدماتها لعملاء أكبر يديرون أساطيل مكونة من مئات المركبات، أصبح محدودية هذا الحل تمثل خطراً حقيقياً على الأعمال.

يقول Dave Pickburn، مدير ومؤسس شركة Proximity: "إذا تعطل النظام ولو لبضع ساعات فقط، فقد يصبح الأمر كارثياً. ومع وجود آلاف السائقين والعملاء الذين يعتمدون علينا، أدركنا أننا بحاجة إلى حل موثوق يمكن أن يتوسع بسلاسة لتقديم أداءً كاملًا تقريبًا بشكل فوري بعد حدوث أي تعطل".