المرونة على نطاق واسع للخدمات اللوجستية في مجال الرعاية الصحية

HEFAME تُحدث نظام التعافي من الكوارث باستخدام IBM® Power Virtual Server لحماية أكثر من 72000 طلب يومي
في التوزيع الصيدلاني، لا ينفصل التوقيت عن الثقة. HEFAME، التي تخدم أكثر من 6200 صيدلية وتدير ما يزيد عن 300 تيرابايت من البيانات الحساسة والمهمة، تعمل منذ فترة طويلة بالدقة والصرامة المتوقعة من إحدى التعاونيات الرائدة في إسبانيا. ولكن البيئة المحيطة بها قد تطورت: فقد حوّلت حالات الطوارئ الصحية العالمية، والاضطرابات الناجمة عن المناخ، والتهديدات السيبرانية المتزايدة التعقيد، مسألة الاستمرارية إلى نظام عملياتي أساسي.
إدراكاً منها لهذا المشهد المتغير، رأت HEFAME فرصة لتطوير وضعها القوي في مجال التوافر العالي إلى نهج للتعافي قادر على التفعيل بشكل أسرع، مع حد أدنى من فقدان البيانات ودون تعطيل سير العمل الأساسي. النية لم تكن تصحيح القصور، بل البقاء في طليعة واقع تشغيلي جديد — تمهيداً لعملية تحول محورية.
HEFAME اختارت التطور بدلاً من التغيير الجذري. كان تحديث عملية التعافي بمثابة الخطوة الطبيعية التالية لبنية تحتية وثقت بها الشركة التعاونية لأكثر من عقدين من الزمن على منصة IBM Power. وبالشراكة مع Age2 و IBM، شرعت HEFAME في تعزيز المرونة مع الحفاظ على استقرار أنظمتها الأساسية. كان الهدف واضحًا: تحويل نموذج استرداد البيانات التقليدي المحلي إلى قدرة مرنة وجاهزة للسحابة. للقيام بذلك، قام الفريق بتوسيع قاعدة IBM Power الموثوقة لتشمل السحابة باستخدام IBM® Power Virtual Server، مع الحفاظ على استمرارية النظام وتقليل مخاطر الانتقال إلى أدنى حد. أثبت اختبار إثبات المفهوم في IBM Cloud® محاكاةً لأكثر الساعات ضغطاً في HEFAME — من حيث زيادة طلبات الشراء وإصدار الفواتير — حيث طابق أداء مركز البيانات الأساسي بل وتجاوزه في بعض الأحيان، مما أكد عدم وجود أي تراجع في مستوى الاستقرار.
مع هذا الاعتماد، وضعت الفرق اللمسات النهائية على تصميم يعتمد على IBM Power Virtual Server، مقترناً بتقنية SAP HANA System Replication لضمان حركة البيانات المستمرة وتفعيلها بشكل مدروس ومنضبط. قادت Age2 عمليات التنسيق، وكتيبات التشغيل، ووتيرة التدريبات، بينما ساهمت IBM بالأنماط المرجعية وخبرة المنصة.
كما يشرح Juan Sanchez Rodríguez، مدير الأنظمة في HEFAME: "كان التعاون الوثيق بين HEFAME و Age2 و IBM عاملاً حاسماً في دفع المشروع إلى الأمام. ضَمِنَ التوافق التقني والوظيفي بين الفرق الثلاثة تلاقي أهداف العمل مع المتطلبات التكنولوجية في حلٍ قوي وملائم تماماً."
تتمتع HEFAME الآن بنافذة تعافي معتمدة تصل إلى حوالي 4 ساعات مع حد أدنى من فقدان البيانات، مما يرفع مستوى التعافي من الكوارث من مجرد ضمانات على الورق إلى قدرة تشغيلية مثبتة. أظهر اختبار ذروة التحميل (Peak load) أن سير العمل الذي يدعم أكثر من 72000 طلب يومي يعمل بشكل موثوق في السحابة، مما يعزز الثقة في أن عملية التنشيط لن تؤثر سلبًا على الخدمة. توسيع البنية التحتية الحالية لتشمل نموذجاً قائماً على السحابة يحافظ على توافق عمليات الإنتاج والتعافي من الكوارث (DR)، ويبسط العمليات، كما يمنح استقلالاً مادياً عن الموقع الأساسي لمواجهة السيناريوهات القصوى.
عزز البرنامج أيضاً نموذج التشغيل: تضمن حوكمة التغيير، والتوثيق، والتدريبات المنتظمة انعكاس كل تعديل ذي صلة بالنظام في بيئة التعافي. يلخص Sanchez قائلاً: "لقد بنينا ثقافة قائمة على الاستباقية بدلاً من رد الفعل، مما يمنح فرقنا ثقة تشغيلية حقيقية،”.
تطلعاً للمستقبل، ستعمل HEFAME على توسيع نطاق بيئة التعافي الخاصة بها، مع إضافة عمليات حيوية وارتباطات جديدة تزامناً مع تقدم استراتيجية المرونة التي تتبعها.
HEFAME Group هي شركة تعاونية رائدة في مجال توزيع الأدوية في إسبانيا، تخدم أكثر من 6200 صيدلية، وتضم حوالي 1200–1300 موظف، وقد بلغت إيراداتها 1.93 مليار يورو في عام 2025. تستحوذ على حصة سوقية وطنية تبلغ حوالي 12.4% وتدير عمليات لوجستية متعددة النقاط.
Age2 هي شريك ذهبي لشركة IBM ومقرها في إسبانيا، وتوفر حلول السحابة الهجينة، والبنية التحتية، والأمن، واستمرارية الأعمال. تجمع الشركة بين الخبرة المعتمدة وتقنيات IBM لتقديم مشاريع مخصصة وتطوير طويل الأمد للمنصات لصالح عملائها.
