الإعلان عن برنامج تسريع السحابة مع IBM Power Virtual Server

في المشهد الرقمي سريع الوتيرة اليوم، تبحث الشركات باستمرار عن طرق لتحسين كفاءتها التشغيلية وتوسيع نطاق بنيتها التحتية وتعزيز أمن البيانات. لقد برزت السحابة كقوة مغيِّرة لقواعد اللعبة، حيث توفر مرونة غير مسبوقة وقابلية للتوسع وفعالية من حيث التكلفة. ومع ذلك، فإن ترحيل أحمال تشغيل وبيانات وتطبيقات المؤسسة مع ضمان التكافؤ المنطقي بين السحابة والبيئة المحلية يمكن أن يكون مهمة شاقة. لمواجهة هذه التحديات، يسعدنا أن نعلن عن أحدث مبادراتنا لمساعدة العملاء على تحديث بنيتهم التحتية والانتقال السريع إلى IBM Cloud باستخدام IBM Power Virtual Server.
صُمم برنامج تسريع الترحيل إلى السحابة لتلبية الحاجة إلى عملية تقييم واتخاذ قرارات مبسطة وسريعة لترحيل أحمال تشغيل Power المحلية إلى Power Virtual Server. يهدف البرنامج إلى مساعدة العملاء على اتخاذ قرارات أكثر استنارة في دعم تحولهم التقني:
يمكن أن يكون نقل أحمال التشغيل والتطبيقات إلى السحابة مهمة تحويلية ومكلفة. ومع ذلك، يقدم برنامج تسريع الترحيل إلى السحابة باستخدام خادم IBM Power Virtual Server فرصة ثمينة للشركات للانتقال إلى السحابة بطريقة مصممة لتكون فعالة من حيث التكلفة وتتسم بالكفاءة. من خلال معالجة المخاوف المالية ومنح إمكانية الوصول إلى الموارد الأساسية، نقدم الدعم لتسهيل عملية الانتقال السلس والاقتصادي طوال عملية الترحيل.
يجب على العملاء التفكير في ترحيل أحمال التشغيل الخاصة بهم إلى السحابة لعدة أسباب:
يتيح برنامج تسريع الترحيل إلى السحابة باستخدام IBM Power Virtual Server للشركات إمكانية ترحيل أحمال التشغيل الخاصة بهم إلى السحابة. بفضل خبرات IBM وحوافزها ومنهجياتها، يمكن للمؤسسات نقل بيئات Power المحلية الخاصة بها إلى خادم IBM Power Virtual Server. يوفر البرنامج تخطيطاً شاملاً ودعماً استراتيجياً لضمان نجاح عملية الترحيل. يمكن لحوافز تسريع الترحيل أن تساعد في تخفيف المخاوف المالية من أجل انتقال سلس وفعال من حيث التكلفة.
تم تصميم IBM Power Virtual Server ليقدم أداء استثنائياً وقابلية للتوسع وميزات أمن استثنائية. تم تصميمه لتبسيط عملية الترحيل باستخدام أدوات وخدمات مصممة خصيصًا لهذا الغرض. استفد من إمكانات السحابة مع IBM Power Virtual Server وبرنامج تسريع الترحيل إلى السحابة.
[1] يمكن للعملاء المشتركين في خطة IBM Enterprise Savings Plan تقليل تكاليف الترحيل إلى السحابة من خلال طلب حافز ائتمان ترويجي لاستخدامه في خدمات IBM Cloud. سيتم إصدار رصيد العرض الترويجي خلال الأشهر الستة الأولى من عملية الترحيل وسيتم حسابه وفقًا لنموذج متدرج يعتمد على تكلفة الترحيل السنوية. 50% من تكلفة الترحيل للمستوى 1 (500 ألف دولار أمريكي + التكاليف السنوية)، أو 35% من تكلفة الترحيل للمستوى 2 (250 ألف دولار أمريكي - 500 ألف دولار أمريكي التكاليف السنوية)، أو 25% من تكلفة الترحيل للمستوى 3 (150 ألف دولار أمريكي - 250 ألف دولار أمريكي التكاليف السنوية).