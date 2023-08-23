الإعلان عن برنامج تسريع السحابة مع IBM Power Virtual Server

صُمم برنامج تسريع الترحيل إلى السحابة لتلبية الحاجة إلى عملية تقييم واتخاذ قرارات مبسطة وسريعة لترحيل أحمال تشغيل Power المحلية إلى Power Virtual Server. يهدف البرنامج إلى مساعدة العملاء على اتخاذ قرارات أكثر استنارة في دعم تحولهم التقني:

عملية مبسطة: يقدم برنامج تسريع الترحيل عملية تتضمن إرشادات إرشادية وتخطيطاً شاملاً للأعمال والتخطيط التقني والدعم الاستراتيجي من أخصائيي الترحيل والإعداد من IBM. تم اعتماد البرنامج من قبل العديد من الشركات لتلبية احتياجات الترحيل السحابي الخاصة بها.

إرشادات احترافية من قبل مختبرات خبراء IBM: يتلقى العملاء إرشادات من متخصصي التقنية الذين لديهم إمكانية الوصول إلى أنماط الترحيل التي أثبتت جدواها والرموز البرمجية والأدوات والبنى القابلة للنشر المصممة خصيصًا لمنصة IBM Cloud. يمكن للعملاء الحصول على التدريب الفني والشهادات والتقييم لتعزيز قدراتهم وخبراتهم في مجال الترحيل. يوفر هذا للعملاء الموارد والدعم للتنقل في عملية الترحيل إلى Power Virtual Server.

في الوقت المناسب وبشكل منظم: يرشد برنامج تسريع الترحيل إلى السحابة العملاء من خلال عملية منظمة لترحيل أحمال التشغيل إلى السحابة. يتضمن ذلك تقييمًا وتخطيطًا وحمل تشغيل تجريبي لإثبات القيمة. يتبع البرنامج نموذجًا تدريجيًا لمشاركة العملاء من خلال ورش عمل للاكتشاف والتخطيط وتصميم الحلول.

توفير التكاليف: تتوفر حوافز مالية للمساعدة في تعويض تكاليف الترحيل. تقدم شركة IBM حوافز مالية على شكل أرصدة على IBM Cloud، تغطي ما يصل إلى 50% من تكلفة الترحيل. [1] للتأهل للبرنامج، يجب أن يكون العملاء مشتركين في خطة IBM Enterprise Savings Plan.

يمكن أن يكون نقل أحمال التشغيل والتطبيقات إلى السحابة مهمة تحويلية ومكلفة. ومع ذلك، يقدم برنامج تسريع الترحيل إلى السحابة باستخدام خادم IBM Power Virtual Server فرصة ثمينة للشركات للانتقال إلى السحابة بطريقة مصممة لتكون فعالة من حيث التكلفة وتتسم بالكفاءة. من خلال معالجة المخاوف المالية ومنح إمكانية الوصول إلى الموارد الأساسية، نقدم الدعم لتسهيل عملية الانتقال السلس والاقتصادي طوال عملية الترحيل.