يمكنك تعزيز موثوقية تقنية المصدر المفتوح وأمانها وقابليتها للتوسع باستخدام خيارات نشر التقنيات السحابية الأصلية الرائدة في الصناعة. حيث يوفر Enterprise Linux® on IBM Power أساسًا قويًا للبنية التحتية للتقنيات السحابية الهجينة مفتوحة المصدر، ما يمكّنك من تحديث التطبيقات بكفاءة أكبر.